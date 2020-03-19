精巧留白藝術美 靈巧展現北歐風

【本文由雅文撰寫】

「我們想創造的空間，是當人們身處其中，便能感到自適且與眾不同。」不論是住宅或商業空間，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 總能以擅長的俐落手法，為客戶打造專屬的個性氛圍。本次屋主對於典型的北歐風格有強烈喜好，因此林總監採白色基底為鋪墊，灰質調為第二主視覺，搭配綠建材，打造出令屋主一家讚不絕口的Restful Forest，並展現出瑞天空間製研所追求的簡潔、透明風貌。

玄關及用餐區——綠意木質調相和

鍍鈦門框成為空間轉換的提示，踏入室內，有別於一般率先見到客廳的動線鋪排，因應原有料理台位置，將用餐區作為進門後的第一區塊，象徵家的團聚意象與溫馨暖意，就此揭開住宅序曲。綠色植栽吊燈呼應地毯裝飾，天地皆由植物包攬，一襲閒情逸致的氛圍自然滿溢。

（圖）電視牆後方隱約可後的遊戲區，便於家長看顧幼童；遊戲區精心布置於壁面的環保黑板，則讓孩子可以充分發揮塗鴉天分。

客廳與遊戲間——善用空間分割術

漫步至客廳，白灰交錯的門板隱藏進出私領域的門扉，純粹色調使心靈獲得沉澱。繞過電視牆來到加高地坪的遊戲區，內嵌的書櫃充分利用電視牆，並且做出了友善孩童的高度，與高處的收納櫃區隔，讓家中的孩子得以依需求取用物品，也方便家長收拾遊具。

獨立書房——兩種機能一次滿足

由於屋主提出獨立空間的需求，林總監巧妙地以拉門形式來劃分場域——未關上門時，臥室、衛浴和書房相通；門帶上時，臥室和書房又能互相分割。柔美的內嵌燈源營造個人世界的寧靜美好，而書房中置入層架等收納櫃，則滿足各式機能，供使用者盡情擺放物件。

主臥室——簡約留白法則

移步主臥室，床鋪和盆景佔據大部分視野，有如型錄般令人嚮往的家居型態，透過設計師之手完美呈現；瑞天空間製研所遵循的設計原則——簡約優雅，在此不言而喻，沒有過多的修飾，只有適當的留白，等待入住的人們創造自己的生活場景。

男孩房——彈性劃設因應變動

轉至男孩房，為回應日後室內調度的需求，全室不設硬體基座，並根據屋主的想法搭配室內物件；山形背牆、書櫃和男孩的活潑相應和，無特別遮斷的設計，也讓兩個男孩的兄弟情誼能隨時相扣，不隨性格年歲而有所隔閡。

女孩房——浪漫主調伴隨機能

粉紅色夢幻調的女孩房，挹注了家長對孩子的滿滿關愛。皮革門把添加房間雍容氣質，和屋主期待相應，拉開門扉之後，是女孩的獨立廁所，其備受寵愛之情，從細節便可窺見一斑。

應和屋主對北歐風格的熱愛，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 在此次的空間規劃中，除了援引光影、木質氣息和設計單品外，也結合瑞天空間製研所特有的留白藝術，為令人心曠神怡的北歐風住宅注入美感靈魂，邀請入住的每個人，走入這片Restful Forest，留下獨一無二的記憶。

OPEN Design 動能開啟傳媒