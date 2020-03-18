零隔間的開場敘事 輕盈無壓凝聚情感
【本文由雅文撰寫】
以「豐富空間故事、聚焦情感溫度」為設計理念，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 充分利用百坪空間，將簡約要素添加精心巧思，攜手打造出五口之家的暖心住宅。和年輕屋主相呼應，設計師以低調奢華、不失活力為出發點，以諸如金屬、鐵件等冷調材料，搭配雕刻白大理石等進口家具，在凸顯現代感的同時，也透過細心的布置添加家庭溫馨氣氛，創造有如劉禹錫詩詞「潔白凝秋暉」的家居風貌。
客廳──串連餐食區域 放大空間自由度
作為樓中樓的下層公領域，在電視牆改以投影裝置取代後，成為家人的團聚中心，與親友來訪時的愜意休憩空間。有別於上層的私人空間和其他獨立區塊，下層提供充裕的情感互動場域，滿足屋主好客的性格；低矮半島裝置火爐，定調暖意滿滿的場景，也使一樓的活動區域一覽無遺，區域動線間通暢無阻。
餐食區域──內外廚設計 料理小酌皆合宜
知曉屋主廚藝精湛，內外廚的設計因而誕生——類吧台的外廚中島設計，使得單一空間的利用多元化，並和內廚的使用互相區隔；無論早晨來杯咖啡，或是晚上深談小酌，外廚都能擔任負責的角色，而內廚則烹調油煙較重的料理。
在沒有硬體阻隔的情況下，廚房、客廳、餐廳三區各自獨立，卻又合併為一的情景，透過動線的精巧安排，形構一幅和諧的畫面，隨時準備迎納各色歡聲笑語。
臥室連通個人書間──深淺配色得宜 善用黑白紋理
行至臥房前，率先經過的書房由棕黑木質環繞，與帶紋理的石材主牆相和；進到寢室，落地窗引進美景及明亮天光，白色基底使人身心沉靜，雕刻大理石電視牆猶如水墨，在素白基調中為空間增色。
由外頭的書房接續到睡房內，棕黑到柔白，是情緒的過場，也是身體休息的緩衝地帶；深色的書房搭配暗色石材，淺色的寢房結合亮色石材，讓人一旋身便過渡至安養心神的處所。
豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 透過簡單又不失趣味的設計，使家屋擁有更多的想像與實踐力，兩人搭配實際考量規劃出低調卻不失格調的輕盈無壓住所，讓每一次轉動家的鑰匙，都能有新的期待。平凡中的小小增色，往往最令人為之動容，兩位設計師透過對凝聚情感的詮釋，完美演繹此番論述。
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