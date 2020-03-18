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零隔間的開場敘事 輕盈無壓凝聚情感

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由雅文撰寫】

以「豐富空間故事、聚焦情感溫度」為設計理念，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 充分利用百坪空間，將簡約要素添加精心巧思，攜手打造出五口之家的暖心住宅。和年輕屋主相呼應，設計師以低調奢華、不失活力為出發點，以諸如金屬、鐵件等冷調材料，搭配雕刻白大理石等進口家具，在凸顯現代感的同時，也透過細心的布置添加家庭溫馨氣氛，創造有如劉禹錫詩詞「潔白凝秋暉」的家居風貌。

（圖）玄關處的黑鐵件吊頂層架，隨行走動線緩緩揭開客廳面紗，預示空間的朦朧美感。
（圖）玄關處的黑鐵件吊頂層架，隨行走動線緩緩揭開客廳面紗，預示空間的朦朧美感。

（圖）視野寬敞的客廳中，好客的屋主促膝長談的情景，藉由傳達溫暖意象的火爐，躍然現於眼前。
（圖）視野寬敞的客廳中，好客的屋主促膝長談的情景，藉由傳達溫暖意象的火爐，躍然現於眼前。

客廳──串連餐食區域 放大空間自由度

作為樓中樓的下層公領域，在電視牆改以投影裝置取代後，成為家人的團聚中心，與親友來訪時的愜意休憩空間。有別於上層的私人空間和其他獨立區塊，下層提供充裕的情感互動場域，滿足屋主好客的性格；低矮半島裝置火爐，定調暖意滿滿的場景，也使一樓的活動區域一覽無遺，區域動線間通暢無阻。

（圖）如花瓣開枝散葉的燈飾，從細節處增添日常趣味。
（圖）如花瓣開枝散葉的燈飾，從細節處增添日常趣味。

（圖）簡易的外廚半島設計，貼心照顧屋主的烹調需求。
（圖）簡易的外廚半島設計，貼心照顧屋主的烹調需求。

（圖）設計師以屋主喜愛的造型餐桌為中心，抽取桌腳的四種色彩——寶藍、土黃、酒紅、橄欖綠，作為軟件的主要選色原則，並選用中性的灰白色系相襯，凸顯使用者的個性風格。
（圖）設計師以屋主喜愛的造型餐桌為中心，抽取桌腳的四種色彩——寶藍、土黃、酒紅、橄欖綠，作為軟件的主要選色原則，並選用中性的灰白色系相襯，凸顯使用者的個性風格。

餐食區域──內外廚設計 料理小酌皆合宜

知曉屋主廚藝精湛，內外廚的設計因而誕生——類吧台的外廚中島設計，使得單一空間的利用多元化，並和內廚的使用互相區隔；無論早晨來杯咖啡，或是晚上深談小酌，外廚都能擔任負責的角色，而內廚則烹調油煙較重的料理。

在沒有硬體阻隔的情況下，廚房、客廳、餐廳三區各自獨立，卻又合併為一的情景，透過動線的精巧安排，形構一幅和諧的畫面，隨時準備迎納各色歡聲笑語。

（圖）從公領域移步上樓，銅雕搭配柔美照明，如同藝廊一隅；灰鏡照映出作品，加深廊道的寬闊感。
（圖）從公領域移步上樓，銅雕搭配柔美照明，如同藝廊一隅；灰鏡照映出作品，加深廊道的寬闊感。

（圖）來到走道盡頭，能見到設計師的另一巧思——拆掉原有扶手，改由內嵌照明和挖空設計替代，不僅使樓梯寬幅增加，亦提升整體明亮度。
（圖）來到走道盡頭，能見到設計師的另一巧思——拆掉原有扶手，改由內嵌照明和挖空設計替代，不僅使樓梯寬幅增加，亦提升整體明亮度。

（圖）書房和睡眠區塊透過左右雙門相隔，使用空間時不必擔憂彼此打擾。
（圖）書房和睡眠區塊透過左右雙門相隔，使用空間時不必擔憂彼此打擾。

（圖）由於需容納書房、臥房、衛浴及更衣間，設計師在重新考慮管線配置與區塊配比後，將各區域重劃為接近1:1:1:1的完美比例，讓屋主能自在穿梭於各獨立空間。
（圖）由於需容納書房、臥房、衛浴及更衣間，設計師在重新考慮管線配置與區塊配比後，將各區域重劃為接近1:1:1:1的完美比例，讓屋主能自在穿梭於各獨立空間。

臥室連通個人書間──深淺配色得宜 善用黑白紋理

行至臥房前，率先經過的書房由棕黑木質環繞，與帶紋理的石材主牆相和；進到寢室，落地窗引進美景及明亮天光，白色基底使人身心沉靜，雕刻大理石電視牆猶如水墨，在素白基調中為空間增色。

由外頭的書房接續到睡房內，棕黑到柔白，是情緒的過場，也是身體休息的緩衝地帶；深色的書房搭配暗色石材，淺色的寢房結合亮色石材，讓人一旋身便過渡至安養心神的處所。

豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 透過簡單又不失趣味的設計，使家屋擁有更多的想像與實踐力，兩人搭配實際考量規劃出低調卻不失格調的輕盈無壓住所，讓每一次轉動家的鑰匙，都能有新的期待。平凡中的小小增色，往往最令人為之動容，兩位設計師透過對凝聚情感的詮釋，完美演繹此番論述。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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