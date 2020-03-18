都市中的一抹綠藝 走進森林系牙醫診所！

【本文由雅文撰寫】

以潔白、明亮為專屬侍應，俐落空間隨時恭迎大駕。軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 活用綠意和光線的流動，使石、木、植栽彷彿在此自然生根。純淨的畫面予人平靜感，安撫嘈雜的心靈，使每個進入診所的人，皆能安心託付，在綠藝漎森的秘境內放心診療。

櫃台——俐落設計顯現大器

櫃檯以黑白相間的大理石製造視覺落差，並嵌入金屬板在橫亙三分之二高的位置，為俐落櫃面抹上鮮豔的一筆；大方卻不失細節的設計，使人忍不住停下腳步端倪。透過內嵌的上下光源，櫃台好似飄浮於半空中，為本就飽滿盈亮的檯面更添典雅氣質。

接待區——形塑飯店LOBBY情境

行經櫃台，緩步人字拼木地板，延伸到接待區；雜誌書牆前，雅緻的單椅搭配綠植，使得接待區有如飯店LOBBY，予人舒心休憩的安然自適。望向窗外，幾近落地窗的框景配置，任輕柔天光流瀉而至，屋外綠意一覽無遺。

（圖）高低錯落的植栽銜接樑柱成為場域分界點，打破既定的牆面框架。

等候區——綠意環抱打破隔閡

放眼望去，內層挑高的天花板放大了空間，銀灰色牆面沖刷周圍的深色調，簡練線條給予區塊立體感，和金屬盆景齊唱，一席新新古典的氛圍撲面而至。以一面綠相隔的等候區散發雍容大度氣質，曲線格紋地毯搭配祖母綠沙發，伴以植栽與盆景與藝術畫作，使等待成為一種宜人享受。

診療間——木紋綠植譜奏和諧

維持整體設計與自然互動的一致性，無論是直立的植栽牆面，抑或獨立的盆栽擺置，都為空間增添盎然生機。診間內賦予最大的使用限度，溫暖木質舒緩就診時的緊張心情，讓每一個使用該場域的人，皆獲得一份自在愜意。

（圖）雙洗手台設計，提供使用者舒適體驗，凸顯設計者的用心巧思。

化妝室——大片鏡面延展空間

經由玻璃的映射，化妝室的空間悄然放大，予人視覺驚艷之感。大理石拼貼牆與白牆相偕共處，產生質地與紋路間的歡然對談，於垂直水平面添增趣味。

由攬景入室的設計理念出發，軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 利用人工植栽搭配城市綠景，在市景與森之氣息中取得調性間的和諧；使得室中有景，與戶外畫面相偕增色，人景共處，構出一方綠意滿溢的迷人天地，使身心於綠藝漎森倍感療癒。

OPEN Design 動能開啟傳媒