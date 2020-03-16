流淌雲紋的燦爛景緻 醫美診所綻現桃花林

【本文由敏鳳撰寫】

隨著塑美市場的興起，產業態勢也愈見激烈，此次 龍雲設計 龍世運 設計總監 經手位在陳舊辦公室內的「容光診所」，便特別思考如何樹立品牌的獨特性，使踏入診間的愛美者，暫忘就診時的緊張心緒。

以「無框架設計」聞名的龍總監，靈光乍現浪漫主義詩人李白的《清平調》詩詞：「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。」將空間色彩用以粉、白配色，並搭配東方吉祥象徵「雲紋」，讓醫美診所流淌雲彩、綻現桃花林木，跳脫大眾對於診所的既定印象。

（圖）診所間動線配置以流線設計包覆著，柔和地串連整體。

候診區——東方雲紋流淌診間

明亮的潔白牆面配上自然灰石紋鋪底，以「雲紋」流線造型延展視野，流動的立面設計，除了確保隱私，亦減少不必要的空間浪費，放大空間坪效與視感。風格情境援引自陶淵明《桃花源記》中的桃花景緻，林木花瓣伴隨燈光於角落顯現倒影，格外添增東方韻味。

（圖）直角白牆飾以曲線溝紋，形塑雲霧飄渺、蝴蝶翩翩的優美意境。

問診室——潔白立面釋出淡雅舒適

問診室牆面塗抹純淨白色，並以溝紋板作流線造型設計，仿若雲霧飄渺其中，同時呼應醫美診所主題；周圍立面則配上沈穩大理石，搭襯莫蘭迪粉座椅，猶顯寧靜優雅，當環視四周，能見日光隨著暖色百葉窗簾灑落，柔和韻致瀰漫一室。

（圖）明暗有致的燈光配置，悄悄在空間各角落發酵，舒緩就診時的緊張心緒。

廊道——角落光暈烘托情景

隨著雲紋曲線流動，搭配寧靜的燈光有序地點亮各角落，在廊道可見設計師細膩地以東方式園林造景，點綴著「桃花林木」裝飾，或選用古典垂吊燈映照著木鳥籠，整體光氛充滿意境攫取目光。

「比例、顏色、光影、材質搭配得好，就是美的存在。」——龍雲設計 龍世運 設計總監 不受限窄小空間，用以流線設計打造舒適、開闊的診間，並靈活運用自然光線，勾勒出專屬的東方雅典氛圍，令每位來客都能享有一片美景。當再踏出時，人們宛如新生蛻變蝴蝶，由內而外綻放美好。

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