療癒慢活宅 清雅意境深

【本文由雅文撰寫】

仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 曾在訪談中提過，依照馬斯洛的需求理論，住宅設計也有自身的層次，除了基本的遮風避雨需求，提供安全感乃至美的體驗，亦是設計師能給出的最佳結果。在本次對《煙青嵐蘊・親而譽之》的美感詮釋中，兩位總監揮灑設計畫筆，運用空間畫面創造風格和藝術，建構出屋主理想的寧靜底蘊，實際地回應了品牌所提出的住宅層次。

客廳──繁中求簡 細中藏巧

在灰白基底中，橘褐大地色適當增添溫暖意蘊；有如稜線縱走的大理石電視牆，成為壁面的特殊裝飾，平滑地面之上的菱紋地毯區隔出空間使用，和石面的光滑形成了鮮明對比。拉遠鏡頭，映入眼簾的客廳全景，好似停留在底片上的一格畫面，捕捉屋主一家的珍藏記憶。

餐廳─精緻奢雅 打造藝術處所

與客廳相連的用餐區，上方懸掛不規則燈泡，搭襯金色的天花板，灑落低調的奢華氣息。座椅的撞色設計，和客廳的軟件用色相呼應，素雅中略帶暖意。綜合現代與典雅氣質，兩相連結的公領域，悠然等待歡聲笑語進駐。

起居室──別開新面 自成一格

陳列少量家具、收納壁櫃，簡潔明亮的場域充滿靜謐，使人想要就此沉心，釐清紛擾頭緒。暖調木質地板上的矮台階，為空間劃出新的界線，桌椅後的溫潤石材散發矜貴，和地面相諧，反觀一旁錯落擺設的收納櫃，則替空間增加藝術調性，為簡樸的場域添上一筆雅致。

主臥室──樸實無華 獨自精彩

放眼望去，一如其他領域，主臥室的擺設藉由內嵌燈源照明，使空氣中瀰漫柔和氛圍。除了必要的寢具外，房內尚安置一俐落梳妝台，以圓鏡和圓桌寄寓圓滿之意。床頭背牆透過石材搭配木紋板，譜出和諧樂章，為寢室的沉穩木質調增添活力。

次主臥室──絢麗石紋 堆疊淡雅繽紛

大地色被廣泛地運用在房間的配色之上，安然閒散地散發自然的包容力，創造一處潛心休憩的空間。色系的選用搭配房間擺飾，突出設計師一貫的簡約雅致風格，使屋主回歸最自然放鬆的身心狀態。

（圖）相較於起居室的平面壁櫃，和室利用跳色的立面造型豐富了空間。

和室──新舊交融 迸發獨特風格

沐浴在日光下的和室帶有淡淡禪味，天光透過百葉窗滲入，形成另類的妝點，純白與粉嫩綠的壁櫃，綴以植栽，為室內帶來生機。大面積的透光區域，和兩面櫃牆相組合，配以木地坪和榻榻米，成為獨具韻味的靜謐之所。

回家，是疲乏靈魂的最佳養分，而和家人的情感連結，更是人心重要的慰藉來源。藉由色彩配置和氛圍營造，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 將人對於安居的想像具體展現，妥善運用灰白基調搭配撞色設計，醞釀出如大地母親般的自然居所，體現「療癒人心、創造幸福」的創作理念，為屋主塑造「出門就想回家，回家就不想出門」的生活場景。

OPEN Design 動能開啟傳媒