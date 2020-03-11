簡約構築暖調宅邸 感受「日・常」溫度
【本文由敏鳳撰寫】
幾米曾說：「我們體會到的感動，都是自己生命裏幽微的細部。」愈是平凡，愈顯彌足珍貴；然而也因為過於平凡，導致人們容易忽略、將之習以為常，而忘了好好靜下心來，體驗生命中的每一刻。川十設計 彭星瑋 設計總監 擅長為小坪數家宅，挹注個性氛圍，在作品《日・常》中，以簡約而不失溫度的筆觸，為一家三口細緻描繪暖調宅邸。
玄關——半圓型拱門對應黑灰地板
玄關處純白半圓型拱門設計，用以消除銳利的直線牆頭角，並一眼望穿寬敞通透的起居區域，柔心地迎接主人。銜接過道處的黑灰色造型磁磚，運用異材質搭配，寓示場域間的轉換；鋪述而至的溫潤木質調，使人頓時卸下疲憊、身心舒緩。
餐廳——自然綠意塑造用餐氛圍
與玄關一線之隔的小巧餐區，由地坪的溫潤調性，延續至餐桌椅，搭襯草地綠漆牆，彷彿置身在大地中，沈浸在怡然舒適的用餐時光。此區的空間劃設亦別具巧思，轉角的玻璃門後方，隱藏著廚房；綠牆旁的木拉門，則是通往臥室的入口；各區域間保有隱私，適得其所。
客廳——視野開闊的減法生活
通透開放的公共區塊，放大了整體視野一覽無遺，落地窗襯著灰白紗簾，拂著夏日晚風吹往各處。木質地坪、泥灰背牆，一盞簡約吊燈，隱約流露工業風的簡練氛圍。
臥室與書房——空間得宜整齊畫一
設計師巧思的將床鋪與書桌設計相鄰，對映邊角的窗外風光，漆上沁心的礦藍色牆面，感受在每個角落亦坐亦臥，怡人的悠閑氛圍。而床頭櫃、書櫃與衣櫃相連，讓小空間有著整齊劃一之感，使視覺上和諧相融。
川十設計 彭星瑋 設計總監 精心為屋主打造一個簡約而不簡單的風格住宅，褪去多餘的綴飾，以減法設計為出發點，透過大地色系的鋪陳，與空間機能的運用，使光風隨著場域動線流瀉而至，呈現一處溫馨的《日・常》居所，實現心之所向的生活藍圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言