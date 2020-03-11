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簡約構築暖調宅邸 感受「日・常」溫度

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由敏鳳撰寫】

幾米曾說：「我們體會到的感動，都是自己生命裏幽微的細部。」愈是平凡，愈顯彌足珍貴；然而也因為過於平凡，導致人們容易忽略、將之習以為常，而忘了好好靜下心來，體驗生命中的每一刻。川十設計 彭星瑋 設計總監 擅長為小坪數家宅，挹注個性氛圍，在作品《日・常》中，以簡約而不失溫度的筆觸，為一家三口細緻描繪暖調宅邸。

（圖）半圓拱型入口連接異材質，為空間增添上獨特性。
（圖）半圓拱型入口連接異材質，為空間增添上獨特性。

玄關——半圓型拱門對應黑灰地板

玄關處純白半圓型拱門設計，用以消除銳利的直線牆頭角，並一眼望穿寬敞通透的起居區域，柔心地迎接主人。銜接過道處的黑灰色造型磁磚，運用異材質搭配，寓示場域間的轉換；鋪述而至的溫潤木質調，使人頓時卸下疲憊、身心舒緩。

（圖）充滿綠意的用餐情境，使自然元素拾手可得，滿足屋主對生活的美好嚮往。
（圖）充滿綠意的用餐情境，使自然元素拾手可得，滿足屋主對生活的美好嚮往。

餐廳——自然綠意塑造用餐氛圍

與玄關一線之隔的小巧餐區，由地坪的溫潤調性，延續至餐桌椅，搭襯草地綠漆牆，彷彿置身在大地中，沈浸在怡然舒適的用餐時光。此區的空間劃設亦別具巧思，轉角的玻璃門後方，隱藏著廚房；綠牆旁的木拉門，則是通往臥室的入口；各區域間保有隱私，適得其所。

（圖）公領域僅放置一皮革沙發，以減法生活開啟日常。
（圖）公領域僅放置一皮革沙發，以減法生活開啟日常。

客廳——視野開闊的減法生活

通透開放的公共區塊，放大了整體視野一覽無遺，落地窗襯著灰白紗簾，拂著夏日晚風吹往各處。木質地坪、泥灰背牆，一盞簡約吊燈，隱約流露工業風的簡練氛圍。

（圖）通往臥室走廊的牆面，採用俐落線條、純淨色調，協調呈現特殊立面設計。
（圖）通往臥室走廊的牆面，採用俐落線條、純淨色調，協調呈現特殊立面設計。

（圖）床頭櫃與書桌相連、衣櫃又與書櫃鑲嵌，一體成型極富巧思。
（圖）床頭櫃與書桌相連、衣櫃又與書櫃鑲嵌，一體成型極富巧思。

臥室與書房——空間得宜整齊畫一

設計師巧思的將床鋪與書桌設計相鄰，對映邊角的窗外風光，漆上沁心的礦藍色牆面，感受在每個角落亦坐亦臥，怡人的悠閑氛圍。而床頭櫃、書櫃與衣櫃相連，讓小空間有著整齊劃一之感，使視覺上和諧相融。

川十設計 彭星瑋 設計總監 精心為屋主打造一個簡約而不簡單的風格住宅，褪去多餘的綴飾，以減法設計為出發點，透過大地色系的鋪陳，與空間機能的運用，使光風隨著場域動線流瀉而至，呈現一處溫馨的《日・常》居所，實現心之所向的生活藍圖。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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