暖陽照映的通用設計宅 沉靜在莫蘭迪的優雅時光

【本文由雅文撰寫】

拆解設計中的細節，觀察生活周遭之奧妙，肯星設計 曾濬紳 設計總監 此次再度發揮一體化設計精神，以熟悉的黑、灰、白色調，搭配搶眼的粉、紫、藍色系，創造出獨具現代風格的簡約機能宅，打造出如午夜中璀璨之星的《Midnight Sunhouse》。

（圖）設計師於此配置帶有強烈風格的品牌家具Zengform，搭配充滿童稚奇趣的擺飾，為整體情境增添活潑氣息。

客廳——淳樸木質奠定典雅主調

推門入室，客廳以木質調奠定場域基底，由人字拼地坪延伸至電視牆，與沙發背牆遙相呼應。設計師透過斗框取代樑柱及牆面，以一種非常規的形式，界定空間範圍，使簡潔明快的動線應運而生，無論於長於幼都能獲得最大程度的運用，由此落實「通用設計」的空間概念。

（圖）餐區後方設置玻璃門片，使烹調與用餐能各自獨立。

（圖）形色鮮明的櫃體佇立其中，兼具藝術美感與實用收納，顯見曾總監靈活的設計手筆。

餐廳——莫蘭迪色形塑優雅氛圍

餐廳延續客廳的特出手法，在過道處以ㄇ字形框架劃分場域界線，引領人進入一處團聚天地；在家中的高齡或幼齡者，透過動線能自主彈性加入互動，因而獲得情感關懷的滿足，得到安心和尊嚴的需求。軟裝配色上，設計師採用慰藉人心的莫蘭迪色系沈澱屋主身心，並運用色彩堆疊達至視覺上的層次感。

主臥——沉穩用色流露低調華麗

主臥室透過光和色彩的運鏡，彷彿參與一席色之饗宴；除了視覺的動態導引，隱入牆內的幾何壁櫥亦充滿驚喜，以一種「無中生有」的姿態，在平凡家居中置入創意，構築別樣的日常風景。

次臥——白淨線條營造靜謐空間

步入次臥，天花板的流線造型使人為之一亮；目光向下，透過大面積落地窗，白淨場域和自然光相互生輝，形塑優雅的居家情調。與主臥相應，設計師於此同樣運用隱蔽的櫥櫃設計，將如同幾何抽象畫的壁板結合收納功能，展現美感與機能兼顧的實用設計。

在水平與垂直面上將軟、硬裝相結合，肯星設計 曾濬紳 設計總監 以獨樹一格的設計輔以自有家具品牌Zengform，結合使用者需求及創意美學，拼裝出四口之家的歲月靜好。在如此彈性組合下，曾總監透過通用設計，搭襯豐富色系和別出心栽的家飾，創造平凡中見巧妙的家居情境，適用於居住其中的各族群，回歸以人為本的設計初心。

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