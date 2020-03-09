一室水泥色的鍋物殿堂 悄然誕生國境之南！
【本文由敏鳳撰寫】
位在國境之南的驛站商場，一間全室為水泥色的鍋物店——「大鍋頭」，吸引 著過路人的目光。而這樣的獨特視覺，來自素有「空間設計顧問」美名的 弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 之手；憑藉著精準的空間定位與 品牌客製，利用純淨色調烘托鮮色欲滴的肉食，區分其他五顏六色的餐飲空間，使深耕熱情南部的連鎖鍋物店，給予往來旅客一處身心舒緩的停留之地。
裸露管線與隱藏線路——一首此起彼落的和鳴曲
踏入店內，可見接續整體冷色調的水泥磨石立面，天花板上裸露的管線與看不見的迴路，看似兩極的複雜元素，卻像是一首和鳴曲，此起彼落的奏唱著；其深灰色的中空版懸掛其中，讓整體空間視感寬敞而透亮。
寬敞廊道中空隔版——為場域創造通透視感
走道間距予以寬敞劃設，座位區則利用半立地式金屬中空版隔間，使區域間保有適當距離而不顯隔閡，整體視感通透流暢。而垂掛天花的紅白燈具，明亮了整個空間，呼應鍋物食材，從視覺開胃，溫暖了人們。
特製鍋蓋結合綠植——溫柔點綴冰冷氛圍
在一片天地壁為白、灰色調的空間裡，弄木團隊運用獨特的手作藝術，結合店家特製鍋蓋，將之轉化為猶如畫作般的牆上風景，為餐區整體挹注一股活潑的生命力。
半透明隔窗設計——若隱若現隔而不斷
毗鄰廊道的開窗以霧面中空板及透明玻璃相間其中，上下接連金屬網，放眼延伸至室內，吸引著過路客的目光，也讓在內用餐的客人，保有半遮蔽的隱私感，能自在地享用鍋物。
奔波的人們餓了，飢腸轆轆的尋找心中那塊美食地圖，而「大鍋頭」以獨具特色的風格成為來訪人客最後的駐足。弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 在有限空間內，創造清爽通透的視覺效果，更將業主品牌的美好意念注入其中，讓人們看見別於印象的鍋物店。
食物端上眼前了，讓我們以感恩的心情，對待每份汗水下的產物，開動吧！
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