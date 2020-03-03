新古典悠揚的玩色之閣

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由品佳撰寫】

光線翻越線板的肌理，在立體紋飾的另一面留下淺影，為天、壁之間暈染出新古典氛圍；對比酡顏、翠綠、芥黃、靛青、卡其等純色家飾的素淨，則彰顯恰到好處的細緻安排，在家宅的各個角落演繹，加乘出 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監大氣之作《白金閣》，為宴客交誼的場合，佈置最舒心而令人豔羨的空間。

（圖）舒展纖纖枝枒的造型主燈自天花板垂下，為用色典雅的場域增添生意盎然般的趣味。
（圖）舒展纖纖枝枒的造型主燈自天花板垂下，為用色典雅的場域增添生意盎然般的趣味。

客廳──古典溫馨的會客區域

行至客廳，絨面沙發或以單人、或以多人的形式，散落在空間，小邊桌取代常見的大型桌几，跟隨在其左右，建構出使用方式彈性的會客空間──挪一張單人椅，依著電視牆而坐，便能在仿石磚表面流露的自然語彙，及內嵌壁爐營造的溫暖意象中，盡情享受和賓客自在交流的愉悅。

（圖）風格迥異的燈具，轉化不同形色的光芒，形成空間獨特的韻腳。
（圖）風格迥異的燈具，轉化不同形色的光芒，形成空間獨特的韻腳。

（圖）對比規矩的線板，抽象畫奔放的形貌，更顯張力十足，為淨白壁面增添生動的藝術氣息。
（圖）對比規矩的線板，抽象畫奔放的形貌，更顯張力十足，為淨白壁面增添生動的藝術氣息。

書房──散發書香的透明蜂巢

繞過圓弧沙發椅來到書房，設計師捨去一般隔間處理，改採玻璃帷幕建構場域，利用排列齊整的層架與特殊的六角格柵，擘劃不同機能疆域，降低了量體的壓迫性，讓視感在通透的質地和純粹的幾何關係中得到放鬆；而黃色軟件點綴其間，既凸顯了黑色鐵件的個性，也呼應了客廳的配色，形塑出一幅完美銜接公領域的別樣風景。

（圖）採用畫軌展示畫作，除了不會損傷牆面，還能讓屋主依據需求和心情彈性更換，一點細微變化便能增加空間的豐富度。
（圖）採用畫軌展示畫作，除了不會損傷牆面，還能讓屋主依據需求和心情彈性更換，一點細微變化便能增加空間的豐富度。

臥室──展露性格的私密領域

簡單的線條構成格紋，格紋又組合成精緻立面，設計師運用尋常元素鋪墊出講究的生活儀式，並在層層遞進的規律與沉靜的靛青色中，擺置兩張圓弧線條的邊桌與床頭櫃，掛上兩幅紫羅蘭色為主調的抽象畫，以曲面軟化生硬的直線，建立起極富性格，卻又相互協調的私領域。

不同元素的結合，向來考驗設計師歸納、凝鍊的技巧，而能跳脫素材既有印象的 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監，交疊、重組相異的色彩與質地，舉重若輕的鋪陳視覺層次，展現有別於宮殿富麗堂皇的華美，忠實詮釋了「白金閣」之名，讓主人結束一天繁忙事務，沉浸到專屬自己的空間時，便能在各種元素交織碰撞的歡騰中，感受喧囂之外的生活確幸。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

矯正署今開防疫會議 署長：維持機關內「零確診」

3月壽星獨享！品味設計新酒店逾萬元房型 只要3,210元

長庚呼籲中日韓等9國返台者暫緩就醫 黃珊珊：聯醫不跟進

北市聯醫今起進入要查健保卡 探病限時段時間

相關新聞

新古典悠揚的玩色之閣

光線翻越線板的肌理，在立體紋飾的另一面留下淺影，為天、壁之間暈染出新古典氛圍；對比酡顏、翠綠、芥黃、靛青、卡其等純色家飾的素淨，則彰顯恰到好處的細緻安排，在家宅的各個角落演繹，加乘出 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 大氣之作《白金閣》，為宴客交誼的場合，佈置最舒心而令人豔羨的空間。

易位而處的空間設計哲人

午後，一位著輕西裝的紳士走來，正是OPEN團隊今日的邀訪對象——易寬設計 張華騫 設計總監，笑得親和、毫無架子，沉穩的語氣讓人很難想像，竟是時下網美餐飲店的幕後推手！我們喝著咖啡、品嚐小點，愜意地閒聊，一同回顧他20多年來的設計故事……

細節藏在設計裡 走進質感新婚宅

作品《馥郁原墅》承載著一對新婚夫妻對未來的諸多嚮往，「馥郁」除了借喻濃蜜情誼，亦取其諧音「富裕」，寄寓成家立業的美好，而「原墅」則源自男主人青睞的穩重調性；因而 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監 在整體空間中，以原初色調鋪底，透過材質紋理的變化與燈光明暗的配置，陳述相對應的場域特質，並善用量體天然的採光優勢，建構一方天地裡，安穩踏實的築夢之所。

古城咖啡館 飄香的昭和記憶

以「品牌顧問」著稱的 弄木人文空間 莊舒云 設計總監，精準捕捉業主的形象定位，自「回到過去的美好」為概念發想，在鄰近台南赤崁樓的巷弄裡，修復六〇年代的二層街屋，為品牌「握咖啡（OH！Café）」注入昭和時代的經典元素，訴說有別於過往的咖啡故事。

以現代簡約手筆 勾勒舒適典雅的文藝憩所

「不是藝術在模仿生活，而是生活在模仿藝術。」王爾德如此說道。而這樣的詮釋，落在空間之上，便轉而成為品味與性格的呈現。在作品《雅品深萃》中，設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 運用一貫的「現代簡約」手筆，以低明度色調為基底，搭配質材的細微變化，輕柔書寫帶有濃郁舒適（Cozy）與優雅（Elegant）氣息的恬靜居所。

微光入色 進駐方圓之間

正如莊子所言，「天地有大美而不言」，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「慢、靜、雅、簡、散」為設計理念，善用採光充足的優勢，選擇純淨色系作為空間主軸，並發揮熟稔的工法，精準轉化別具一格的石材與家飾；使每個看似簡單的素材，疊加出不凡的深度，讓天光導引至樣品屋內時，能展現作品微光入色的風采，激起訪客對於新居的無限想像！

The bubble dream！隱身巷弄的夢幻髮廊

有人說，泡泡的生命，雖然短暫得就像一場夢，但也可能正是因為曇花一現，才顯出他的美好。一群年輕的髮型設計師，在Korewa髮廊追逐自己的理想，為此，對於室內及軟裝設計皆有透徹認識的 肯星設計 曾濬紳 設計總監，以白淨、純粹的概念出發，運用多盞造型燈飾，連結泡泡輕盈美麗和燈具閃耀不滅的印象，打造一處美髮的夢幻天地《Pure Ahead》。

北京清大環藝設計學院 她再綻非凡風采！

致力於挖掘潛能、激發創意的北京清大環藝設計學院，開辦以來好評不斷，獲 得熱烈迴響。腳步來到第 15 期，適逢歲末年初之際，學員們抱持著熱切期盼的心情，等待跨越海峽的設計名師們，分享寶貴的設計乾貨！

臺灣設計領軍人物 燒腦課程燃爆全場！

繼11月的商空設計戰略課程，1月之初北京清大環藝設計學院再次遞出邀請函，隆重邀聘臺灣設計領軍人物 9 Studio Design Group 創辦人 李東燦，再度跨海蒞臨帝都，以「商業空間創意設計」為題，引領眾人從近年屢獲國際權威大獎的作品案例中，剖析設計命題，為現場設計師帶來醍醐灌頂般的全新感受！

設計界Johnny Depp 「強」勢來襲魅力開講！

2020年1月6日由中國建築學會室內設計分會（IID-ASC）學術支持，HIID湖南省建築室內設計學會發起，聯合湖南省設計藝術家協會、湖南省建築設計院有限公司主辦的「APEX學術論壇」在長沙君悅酒店隆重開幕！各地行業大咖及新浪網、紅網、騰訊大湘網等數十家知名媒體，皆共同出席了本次的論壇，近千名湖南設計精英也都紛紛參會，現場座無虛席，共享這一年一度的設計論壇盛會！

家飾店領導品牌 台中旗艦店開幕回顧！

2020年1月10日，Eliz Furniture艾立思國際家飾 正式進軍台中！以「全面整合軟裝服務」為品牌宗旨，涵蓋家具部、窗飾部、飾品部等三大專業分工部門，從台北創始店出發，擴展至台中旗艦店，提供廣大顧客群更多元豐富的美學視野！

英國靈澳洲魂 調和一座香醇的城市咖啡館

「複合空間」在近幾年蔚為興盛，餐飲品牌「AULON Concept」亦搭乘潮流，在人潮熙攘的鬧區之中，與知名旅宿齊手合作，打造一座複合「旅店」與「咖啡館」的城市風景。而擅於為商空挹註新生的 易寬設計 張華騫 設計總監，此次融匯品牌核心「英國靈、澳洲魂」的餐飲特色，打破既有框架，大膽選取反差色彩——「英倫綠」與「澳洲粉」，象徵兩國文化融合，更讓多元包容的友善氛圍從餐桌回到土地，迎接每位翻越生活而來的都市旅人！

熱門新聞

新古典悠揚的玩色之閣

中西薈萃 精湛內斂藝術

激發消費者佈置靈感 承襲歷史底蘊精雅展示間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。