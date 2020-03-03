新古典悠揚的玩色之閣
【本文由品佳撰寫】
光線翻越線板的肌理，在立體紋飾的另一面留下淺影，為天、壁之間暈染出新古典氛圍；對比酡顏、翠綠、芥黃、靛青、卡其等純色家飾的素淨，則彰顯恰到好處的細緻安排，在家宅的各個角落演繹，加乘出 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監大氣之作《白金閣》，為宴客交誼的場合，佈置最舒心而令人豔羨的空間。
客廳──古典溫馨的會客區域
行至客廳，絨面沙發或以單人、或以多人的形式，散落在空間，小邊桌取代常見的大型桌几，跟隨在其左右，建構出使用方式彈性的會客空間──挪一張單人椅，依著電視牆而坐，便能在仿石磚表面流露的自然語彙，及內嵌壁爐營造的溫暖意象中，盡情享受和賓客自在交流的愉悅。
書房──散發書香的透明蜂巢
繞過圓弧沙發椅來到書房，設計師捨去一般隔間處理，改採玻璃帷幕建構場域，利用排列齊整的層架與特殊的六角格柵，擘劃不同機能疆域，降低了量體的壓迫性，讓視感在通透的質地和純粹的幾何關係中得到放鬆；而黃色軟件點綴其間，既凸顯了黑色鐵件的個性，也呼應了客廳的配色，形塑出一幅完美銜接公領域的別樣風景。
臥室──展露性格的私密領域
簡單的線條構成格紋，格紋又組合成精緻立面，設計師運用尋常元素鋪墊出講究的生活儀式，並在層層遞進的規律與沉靜的靛青色中，擺置兩張圓弧線條的邊桌與床頭櫃，掛上兩幅紫羅蘭色為主調的抽象畫，以曲面軟化生硬的直線，建立起極富性格，卻又相互協調的私領域。
不同元素的結合，向來考驗設計師歸納、凝鍊的技巧，而能跳脫素材既有印象的 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監，交疊、重組相異的色彩與質地，舉重若輕的鋪陳視覺層次，展現有別於宮殿富麗堂皇的華美，忠實詮釋了「白金閣」之名，讓主人結束一天繁忙事務，沉浸到專屬自己的空間時，便能在各種元素交織碰撞的歡騰中，感受喧囂之外的生活確幸。
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