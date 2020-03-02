易位而處的空間設計哲人

【本文由Fifi撰寫】

午後，一位著輕西裝的紳士走來，正是OPEN團隊今日的邀訪對象——易寬設計 張華騫 設計總監 ，笑得親和、毫無架子，沉穩的語氣讓人很難想像，竟是時下網美餐飲店的幕後推手！我們喝著咖啡、品嚐小點，愜意地閒聊，一同回顧他20多年來的設計故事……

（圖）易寬設計作品《SMILE CØFFEE》

設計淵源——歷經沈潛重新出發

不免俗的在訪談開始，我們請總監聊聊他與設計的淵源。從製圖科出身，畢業後踏入裝修領域，擔任繪圖與監工；然而經手的案件泰半多是公共空間工程，期許獲得更多發揮空間的張總監，便決定重新出發。歷經幾年沈潛，在一次朋友的委託下，重拾設計畫筆，沒想到一轉眼，便是20多年。

這一次的轉捩點，也讓他將品牌定名為「易寬」——「易」寓示著易經的深遠意涵，「寬」則象徵著遼闊意象，也許是一種意境上的感受，同時也寄寓了對未來發展的祝福。而談起團隊的管理哲學，個性溫和的張總監說道：「他們都

叫我張大哥，我們其實就像家人一樣。」話語中不難想像，其融洽的工作氛圍，而這點也同樣反映在作品的溫潤厚實上。

（圖）易寬設計作品《麵屋 かとむら》

廠商合作——同理以待累積信任

從流動率極低的狀態，顯見易寬設計的高穩定度，而團隊豐富的背景，也奠定他們多元的發展風格。從公司內部管理，緊接著我們談到外部合作，總監以平和的口吻說道：「即便我們還沒收到款項，完工後也會在第一時間先行匯給合作廠商，我覺得這是同理心，所以常常一通電話，大小事他們都願意幫。」對張總監來說，唯有真誠待人，才能關係長久，也是一種信任的累積。

（圖）易寬設計作品《PUMPKIN HOUSE》

客戶關係——口碑傳遞品牌實力

這樣的心念，同樣反映在客戶服務上，易寬的案子，常常是一件接著一件，而這之間都源於口碑的傳遞。曾經有業主在自家宅邸完工後，便又將商空案件交託給他們；或坐擁有四間餐廳的老闆，每一間都找張監經手設計，更把他的名字電話刻在店面門牌上；類似的案例不勝枚舉，也足見易寬設計的品牌實力！然而謙虛的總監，只是靦腆說道：「其實就是專心做好每一件事。」

（圖）易寬設計作品《一膳健行店》（上）、《一膳市政店》（下）

商空秘訣——眼球經濟不退流行

綜觀易寬的作品，商空的佔比十分顯著，各式風格亦游刃有餘；或許這源自於團隊豐富的背景，由建築師、室內設計師及軟裝設計師等，組合而成的強力金三角，這樣的搭配使他們能精準分析消費習慣和流行趨勢，因而在競爭的時代洪流下突圍而出，樹立獨特鮮明的品牌意象！

（圖）易寬設計作品《悠然‧時光》

住宅心法——貼近人心符合人性

分享完商空設計的成功秘訣，我們也十分好奇，易寬在住宅的設計心法，總監不假思索的說：「其實設計的核心都是相通的，那就是必須符合人性。」以住宅來說相對單純，設計師要做的，是用心的去瞭解屋主的生活型態、喜好需求，才能進而打造一個貼近人心且兼具實用機能的人文宅邸。

（圖）易寬設計作品《SUFOOD》

行旅經驗——蒐集故事回歸初衷

而在充滿豐沛創意的作品背後，勢必有源源不斷的經驗積累，之於易寬總監，旅行便是一個至關重要的因素；他認為比起隔著螢幕，實地的走訪親近，感受會更來的直接且深刻；去年下來，就有四個月的時間，都在世界各地跑。相較以往喜歡歐洲，因其歷史悠久、文明豐富，建物所訴說的故事打動人心；如今轉而喜愛約旦、以色列等較為原生的地方，這些未經破壞的土地，使人回歸初心、靜享自然餽贈。

（圖）易寬設計作品《AULON Concept》

本著傳承的心願，易寬設計 張華騫 設計總監 肩負起「大哥」的責任，希望將公司的品牌建立起來隨之拓展，提攜更多後輩，讓他們擁有發光的舞台，一如 「易寬」的初衷——廣闊無垠、沒有界線。在張總監身上，我們看見醇厚的靈魂裡，一顆真摯廣博的心；不張揚、不賣弄，以不卑不亢的姿態，引領團隊向前邁進，寫下下一個20年的序曲！

OPEN Design 動能開啟傳媒