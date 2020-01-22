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古城咖啡館 飄香的昭和記憶

2020-01-22 14:49OPEN Design

（圖）除了為握咖啡設計室內空間，弄木也重新設定了員工制服、餐具、菜單等，使整體環...
（圖）除了為握咖啡設計室內空間，弄木也重新設定了員工制服、餐具、菜單等，使整體環境緊密結合，將業主對咖啡的執著，以視覺方式傳遞給訪客。
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【本文由品佳撰寫】

以「品牌顧問」著稱的 弄木人文空間 莊舒云 設計總監，精準捕捉業主的形象定位，自「回到過去的美好」為概念發想，在鄰近台南赤崁樓的巷弄裡，修復六〇年代的二層街屋，為品牌「握咖啡（OH！Café）」注入昭和時代的經典元素，訴說有別於過往的咖啡故事。

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（圖）入口處的開放性座位空間，立面覆以木格柵、植栽與流水造景，具體而微地勾勒日式...
（圖）入口處的開放性座位空間，立面覆以木格柵、植栽與流水造景，具體而微地勾勒日式風懷。
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石磚道上矗立著以焦棕色木料包覆的老房子，從日式町居的大門走進洗石子鋪就的露天區域，水泥灌模的座位區保留房屋的原始氣息，潑墨感的同色系圓桌為空間添入現代氛圍，佐一杯單品咖啡入座，在竹葉翠綠的生機中，享受「質樸」表露出的豐富情感。

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為了聚焦視覺，設計師結合石英石吧台上的咖啡機、磨豆機、賽風壺等元素，選用棕、金、灰三色妝點場域，在肖似素顏的清水模地質上，為吧台立面抹上鏽蝕感金漆，並以竹製的豆鏟裝飾壁面，採銅質燈具照明，既不過分璀璨，使訪客錯失了啜飲的原意，又令金黃色的富麗帶有時間的份量，彰顯人文深度。

（圖）木工藺草矮屏風隔出一樓的臥榻區，溫暖的黃光從國寶級師傅手編竹燈籠的縫隙中探...
（圖）木工藺草矮屏風隔出一樓的臥榻區，溫暖的黃光從國寶級師傅手編竹燈籠的縫隙中探出，在深藍格紋的壁紙上圈出迷人光暈。
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（圖）接引四座水泥展示台的旋轉樓梯為格局定調，而樓梯旁的圓洞櫃體，則提供訪客體驗...
（圖）接引四座水泥展示台的旋轉樓梯為格局定調，而樓梯旁的圓洞櫃體，則提供訪客體驗聞香之用，以「嗅覺」為動線，串連咖啡記憶。
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老師傅親手黏製的和風油紙傘，在玄關的天際綻放，傘下世界染上懷舊情調，由鍍上昭和金的旋轉樓梯順勢流動，在燈火點綴的低垂夜幕，與橫跨一、二樓牆面的寶藍色抽象牆畫襯托下，令人「金」豔；拾級而上，咖啡香裊裊飄升，歲月跟著流轉，成為空間情境的一環！

（圖）模擬石庭建造的步道，暗示訪客前往洗手間的方向。
（圖）模擬石庭建造的步道，暗示訪客前往洗手間的方向。
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（圖）設計師以浪漫秋日般的色調，結合國寶級竹編藝術，形塑獨一無二的人文體驗。
（圖）設計師以浪漫秋日般的色調，結合國寶級竹編藝術，形塑獨一無二的人文體驗。
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從小徑進入架高的木質屋中屋，不論是在藺草榻榻米上席地而坐，與友人悠閒聊天，或斜倚大片玻璃窗戶，在竹編燈籠的倒映中描摩街廓，還是在竹簾遮掩處，享受安靜的午後時光，都能從設計師悉心重現的日系溫潤中，感受過往時代的深情。

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日語中的「一期一會」，意謂著人一生僅有一次與相同人事物相逢的機會，因此衍生出要竭盡誠意對待相遇機緣的意思。考量到業主的需求與環境據點的特色，弄木人文空間 莊舒云 設計總監 綜合了五感，為浪漫的古城，以華麗與沉穩交織的色彩、質地與氣息，建構出復古日式的咖啡屋，讓訪客能回溯到業主心儀的那個年代，在業主認真烘製的某一杯咖啡中，體會一期一會的美好。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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