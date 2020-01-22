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以現代簡約手筆 勾勒舒適典雅的文藝憩所

2020-01-22 10:39OPEN Design

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【本文由郁恩、Fifi 】

「不是藝術在模仿生活，而是生活在模仿藝術。」王爾德如此說道。而這樣的詮釋，落在空間之上，便轉而成為品味與性格的呈現。在作品《雅品深萃》中，設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 運用一貫的「現代簡約」手筆，以低明度色調為基底，搭配質材的細微變化，輕柔書寫帶有濃郁舒適（Cozy）與優雅（Elegant）氣息的恬靜居所。

平時廣泛接觸多元領域的Debby總監，喜於將看似毫無關聯的事物重新組合碰撞，再轉化為個人詮釋的觀點，進而開拓出許多「前所未有」的風格，正如她所說：「一個設計師不應該要有什麼樣的風格，她應該要能整合業主所需，並融合美學文化素養，來提出創新、適合的設計。」著實展現出對設計的獨特見解，與強烈的品牌風格！

（圖）設計師將樑柱的本身結構予以保留，以斜面H型線構，框塑出家居場域的獨有表情。
（圖）設計師將樑柱的本身結構予以保留，以斜面H型線構，框塑出家居場域的獨有表情。
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起居空間——靜享恬靜自適的休憩時光

陽光透過柔紗窗簾緩緩瀉下，一片沈靜灰白，搭佐藍黑軟件，濃淡有致氣蘊柔散。目光落在優雅的電視石牆上，設計師以切割的線條劃開，相連溫潤的木質立面，為尋常的生活場域注入視覺亮點。沈浸其中，發現原來生活可以如此慵懶而兼具優雅，不需過多地舖張堆疊，不需鮮豔奪目的色彩；重要的是保有休憩的本質，卻同時綻放不言自明的高雅矜貴。

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（圖）在機能收納上，設計師巧妙化用牆面，以特殊嵌入式的紅酒櫃，達到屋主收藏及展示...
（圖）在機能收納上，設計師巧妙化用牆面，以特殊嵌入式的紅酒櫃，達到屋主收藏及展示的雙重效用。
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（圖）日光透過大片開窗柔和灑入，臨窗而設的臥榻區，為屋主提供一處安放自我的角落。...
（圖）日光透過大片開窗柔和灑入，臨窗而設的臥榻區，為屋主提供一處安放自我的角落。一旁的檯面，擺上設計師特別從國外採買的DECO藝品，分別為比利時Gardeco銅雕朔及英國畫家的畫作，精巧的擺設為居家更添藝文氣息。
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嵌入式酒櫃與藝術端景——展現結合機能與美感的雙重手法

公領域及私領域的過度區，設計師運用柔和線條與自然元素，無形地帶動場域動線的連接。餐區、臥榻、書房間，可見木質的律動，深淺對比增添區域間的層次感，更平衡了冰冷地坪的溫度。而清透的玻璃隔間，使屋主保有獨立隱私之餘，亦能享有寧靜開闊的視野，守望著家人的溫馨時刻。

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主臥室——回歸簡約舒適的休憩本質

腳步來到私領域，主臥室採用素雅的米白色調呈現，搭配柔和燈光，盡顯柔暖典雅。在卸下一天的疲憊後，臥室成了舒放身心的所在；而這裡，設計師同樣不採用過多的裝飾點綴，僅保有基本的實用機能和通透光線，讓屋主能全然放空的享有舒眠空間

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家，是日常、是藝術；是寄託、是歸宿。設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 在本案《雅品深萃》中，發揮其注重細節、講求浪漫的設計手法，捨棄複繞華麗的樣式，僅透過舒適的明度、低奢的軟件配置，圍塑屬於主人的個性風格；由內而外，營造空間的優雅，使家屋成為與生活之間關係親暱的藝品，高雅氣息渾然天成。

作為「多元挑戰」的冒險者，Debby總監深知設計的使命與價值，她認為「適合」業主的，才是屬於他的美和經典，秉持這樣的心念，每件作品不只「美」還「傳神」，空間與人亦才能無違和地相融在一起。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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