微光入色 進駐方圓之間

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【本文由品佳撰寫】

正如莊子所言，「天地有大美而不言」，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「慢、靜、雅、簡、散」為設計理念，善用採光充足的優勢，選擇純淨色系作為空間主軸，並發揮熟稔的工法，精準轉化別具一格的石材與家飾；使每個看似簡單的素材，疊加出不凡的深度，讓天光導引至樣品屋內時，能展現作品微光入色的風采，激起訪客對於新居的無限想像！

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（圖）內嵌式壁爐的火光，與橘紅抱枕點綴客廳，為場域冷調添入溫暖語彙。 分享 facebook

客廳－－潑墨主牆簡約典雅

樣品屋的訪客往往抱持懵懂期待踏入空間，敞朗大氣的天壁與大片石牆，則能緊緊攫獲初來乍到者的目光，其潑墨般的紋理由中心向兩側暈染，在張揚性格下保有留白底蘊，與同色系的地毯建構起客廳的無形疆界。而材質截然不同的木質單椅、麂皮椅凳與金屬感邊桌，以同樣圓潤的身形，為方正格局添入豐富的視覺體驗，任意躺臥沙發，便能在大面落地窗投入的光線中，欣賞富有深意的美。

（圖）採開放式設計的公領域，以低彩度的木質吊櫃區隔玄關與餐廳界線，並同時保有場域間的聯繫及整體性。 分享 facebook

（圖）廚房兩側的櫃體，以背嵌光源的照明，金色的格柵與鏡面裝飾，兼具收藏與展示效果。 分享 facebook

餐廳－－金屬色澤低調奢華

轉入餐廚空間，造型特出的主燈閃耀著冷調的暖光，在以白為主調的場域裡，宛如黎明的朝輝，演繹著優雅；而為區隔機能，設計師特別劃設電動玻璃拉門，使烹煮同時能杜絕油煙，讓主人能從容備菜及用餐，形構一幅溫馨的聚餐場景。

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主臥－－搶眼主牆混搭時尚

環狀天幕圍出趣味層次感，足見設計師善用軟件與硬裝的組合來鋪墊空間氛圍——以色調相似，卻樣式迥異的牆面、掛畫及地毯，對比擷取客廳火紅元素拼貼成的主牆，創造出紋理紛呈與熱烈純粹並存的場域，讓訪客感受到異於其他區域的視覺衝擊，留下深刻的印象。

（圖）充足的光源、通透的金屬框架與大量的鏡面裝飾，放大空間感受；漫步其間，彷彿置身精品店櫥窗的展櫃，坐臥其中，悠閒度過佳人換裝的時光。 分享 facebook

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次臥——溫和配色減壓舒眠

木質書桌一路向前延伸，宛如滑梯般垂下的平滑曲線，與兼具展示櫃功能的臥榻區相連，靈巧的為主人打造極具彈性的使用空間。採用簡單線板修飾的主牆，其垂直線條延展了壁面的視覺效果，並於輕柔淺灰色調的臥室內，形塑一體成型般的舒適慵懶，當陽光從窗外灑落，便成為令人身心放鬆的休憩場所。

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蔣勳在《破解莫內》中提到：「創立印象派的莫內，相信色彩是有溫度的，因為光緊緊依附著顏色光成為色彩的呼吸，因此色彩有了溫度，色彩也才有了魂魄。」光與色，是藝術家傳達意念的介質，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監也不例外，在承載著生活的空間，藉由融合方與圓的線條、古典沉靜與現代簡約兩種風格，讓到訪實品屋的人們沉浸於光彩的詮釋中，體會微光入色時的動人雅韻。

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OPEN Design 動能開啟傳媒