The bubble dream！隱身巷弄的夢幻髮廊

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【本文由品佳撰寫】

有人說，泡泡的生命，雖然短暫得就像一場夢，但也可能正是因為曇花一現，才顯出他的美好。一群年輕的髮型設計師，在Korewa髮廊追逐自己的理想，為此，對於室內及軟裝設計皆有透徹認識的肯星設計 曾濬紳 設計總監，以白淨、純粹的概念出發，運用多盞造型燈飾，連結泡泡輕盈美麗和燈具閃耀不滅的印象，打造一處美髮的夢幻天地《Pure Ahead》。

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玄關——入境夢幻的透明國界

順著階梯通過大門，深色木質地坪劃出玄關區域，以二進式的動線設計，緩解室內外的距離感。非比尋常的是，設計師捨棄了具有隱蔽性的屏風，改用玻璃薄牆作為界線，間接獲得開放式空間的寬闊視野；而一只亮著店名的LED燈飾懸掛其中，彷彿跨越現實世界，入境wonderland的告示牌。

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待客區——泡泡懸浮的淨白空間

踏進水泥抹平地的疆域，從行走天際的線路，以及天地的接壤處，可見映入眼簾的淨白空間，還依稀保有初始風貌。趁著等待髮型設計師的閒暇，將身體沒入同色系的灰質座椅，在綠意植栽的盎然生機中，欣賞一顆顆渾圓剔透的泡泡燈垂落其間，散發如夢似幻的光彩，為整體奠定浪漫柔和的基調。

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剪髮區——光影迷幻的鏡中世界

壁面延續清新風格，不加雕飾的自兩側圍合剪髮區，只以吸頂燈聚焦立面，透過光影玩轉出空間的不同層次，而Ａ字型的全身鏡則列隊站立於場域中軸，其流光透過鏡面反射，除了帶給訪客疊加的夢幻體驗，亦拓展了空間感受。寬敞的過道則讓髮型師即使推著工具車，也能從容走動，提供顧客最舒心的服務。

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洗髮區——自然沉靜的私密領域

洗髮區同樣在純白基底下，以天壁軸線建構場域維度，並呼應玄關地坪，選用相同的深棕木料鋪展，搭配常青的龜背竹點綴其間，頓時饒富綠意生機。而有別於工作區的明亮光線，洗髮區僅以柔和的間接光源，為仰躺皮革躺椅裡的顧客，構築一處私密的洗髮空間。

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心懷夢想，會使人發光，這座夢幻城池，演繹了髮型設計師與顧客對於造型的嚮往。清楚掌握軟件與硬裝調性的 肯星設計 曾濬紳 設計總監，實現業主所期望的純淨氛圍，並順應光影律動，藉由明暗間的轉換，形塑天然動線；在以「純粹未來」為名的《Pure Ahead》，建構「留白」意象，賦予人們想像空間，在這個簡約的場域，始終不曾停下追逐美麗的腳步。

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