家飾店領導品牌 台中旗艦店開幕回顧！
【本文由Fifi撰寫】
2020年1月10日，Eliz Furniture艾立思國際家飾 正式進軍台中！以「全面整合軟裝服務」為品牌宗旨，涵蓋家具部、窗飾部、飾品部等三大專業分工部門，從台北創始店出發，擴展至台中旗艦店，提供廣大顧客群更多元豐富的美學視野！
▲開幕活動現場當天回顧
艾立思軟裝集團
提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。
Philosophy
以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。
Products
家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。
Team
我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。 我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。
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