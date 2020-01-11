家飾店領導品牌 台中旗艦店開幕回顧！

【本文由Fifi撰寫】

2020年1月10日，Eliz Furniture艾立思國際家飾 正式進軍台中！以「全面整合軟裝服務」為品牌宗旨，涵蓋家具部、窗飾部、飾品部等三大專業分工部門，從台北創始店出發，擴展至台中旗艦店，提供廣大顧客群更多元豐富的美學視野！

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▲開幕活動現場當天回顧

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（圖）位在台中大仁街的三角窗店面，一時人潮聚集、熱鬧歡騰！ 分享 facebook

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（圖）在業界擁有好人緣的艾立思，收到四方祝賀的花籃，為活動現場更添色彩。 分享 facebook

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（圖）現場特別準備了精緻餐點，邀請大家一同為艾立思台中旗艦店的誕生舉杯喝采！ 分享 facebook

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（圖）艾立思國際家飾團隊開心的與背板進行合影。 分享 facebook

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（圖）蒞臨的賓客，紛紛在簽名板上留下足跡。 分享 facebook

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（圖）遠道而來祝賀的賓客們，一起在簽名板前合照。 分享 facebook

（圖）在台中本地以「雙主持」設計聞名的豐聚設計賢伉儷黃翊峰（中）、李羽芝總監（右三），也蒞臨現場道賀。 分享 facebook

（圖）遠從高雄北上的雅群設計杜錦賜總監（中）與其太太張淑鈴執行長（右三），也特地前來獻上祝福。 分享 facebook

（圖）此次負責艾立思台中旗艦店設計的新澄設計黃重蔚總監（左），亦特地前來共享這份喜悅。 分享 facebook

（圖）位在林口的龍雲設計龍世運總監（左），也在百忙中抽空前來慶賀。 分享 facebook

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（圖）眾人在餐敘歡慶之餘，不忘坐下來一同暢聊交流。 分享 facebook

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（圖）今日更邀請到頂級皮革工藝大師林翊翔Shiang，現場為前150名賓客，客製手工皮革行李吊牌，讓人備感艾立思的用心與貼心。 分享 facebook

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（圖）活動結束眾人開心合影，為今天的開幕劃下美好句點。 分享 facebook

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艾立思軟裝集團

提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。 我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

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