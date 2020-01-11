親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋設計
時尚家居
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

陳亭妃自行宣布當選 拿下12萬8千多票全國第一高

總統立委大敗！吳敦義辭卸黨主席 黨務主管全總辭

家飾店領導品牌 台中旗艦店開幕回顧！

2020-01-11 15:35OPEN Design

【本文由Fifi撰寫】

2020年1月10日，Eliz Furniture艾立思國際家飾 正式進軍台中！以「全面整合軟裝服務」為品牌宗旨，涵蓋家具部、窗飾部、飾品部等三大專業分工部門，從台北創始店出發，擴展至台中旗艦店，提供廣大顧客群更多元豐富的美學視野！

分享

▲開幕活動現場當天回顧

分享

分享

（圖）位在台中大仁街的三角窗店面，一時人潮聚集、熱鬧歡騰！
（圖）位在台中大仁街的三角窗店面，一時人潮聚集、熱鬧歡騰！
分享

分享

分享

（圖）在業界擁有好人緣的艾立思，收到四方祝賀的花籃，為活動現場更添色彩。
（圖）在業界擁有好人緣的艾立思，收到四方祝賀的花籃，為活動現場更添色彩。
分享

分享

（圖）現場特別準備了精緻餐點，邀請大家一同為艾立思台中旗艦店的誕生舉杯喝采！
（圖）現場特別準備了精緻餐點，邀請大家一同為艾立思台中旗艦店的誕生舉杯喝采！
分享

分享

（圖）艾立思國際家飾團隊開心的與背板進行合影。
（圖）艾立思國際家飾團隊開心的與背板進行合影。
分享

分享

（圖）蒞臨的賓客，紛紛在簽名板上留下足跡。
（圖）蒞臨的賓客，紛紛在簽名板上留下足跡。
分享

分享

分享

（圖）遠道而來祝賀的賓客們，一起在簽名板前合照。
（圖）遠道而來祝賀的賓客們，一起在簽名板前合照。
分享

（圖）在台中本地以「雙主持」設計聞名的豐聚設計賢伉儷黃翊峰（中）、李羽芝總監（右...
（圖）在台中本地以「雙主持」設計聞名的豐聚設計賢伉儷黃翊峰（中）、李羽芝總監（右三），也蒞臨現場道賀。
分享

（圖）遠從高雄北上的雅群設計杜錦賜總監（中）與其太太張淑鈴執行長（右三），也特地...
（圖）遠從高雄北上的雅群設計杜錦賜總監（中）與其太太張淑鈴執行長（右三），也特地前來獻上祝福。
分享

（圖）此次負責艾立思台中旗艦店設計的新澄設計黃重蔚總監（左），亦特地前來共享這份...
（圖）此次負責艾立思台中旗艦店設計的新澄設計黃重蔚總監（左），亦特地前來共享這份喜悅。
分享

（圖）位在林口的龍雲設計龍世運總監（左），也在百忙中抽空前來慶賀。
（圖）位在林口的龍雲設計龍世運總監（左），也在百忙中抽空前來慶賀。
分享

分享

分享

（圖）眾人在餐敘歡慶之餘，不忘坐下來一同暢聊交流。
（圖）眾人在餐敘歡慶之餘，不忘坐下來一同暢聊交流。
分享

分享

（圖）今日更邀請到頂級皮革工藝大師林翊翔Shiang，現場為前150名賓客，客製...
（圖）今日更邀請到頂級皮革工藝大師林翊翔Shiang，現場為前150名賓客，客製手工皮革行李吊牌，讓人備感艾立思的用心與貼心。
分享

分享

分享

分享

（圖）活動結束眾人開心合影，為今天的開幕劃下美好句點。
（圖）活動結束眾人開心合影，為今天的開幕劃下美好句點。
分享

分享

艾立思軟裝集團

提供消費者激發靈感的居家聖殿，透過家配師與空間設計師的合作，完美結合室內設計與居家風格營造，將生活的感動付諸實現。在這裡你將會發掘臻品般的完美工藝，恣意享受創意美學設計浪潮。

Philosophy

以熱情與專注為推動力，空間配置與團隊領導為使命，艾立思軟裝集團竭力發揮對時尚市場的敏銳，讓顧客能充分享受並滿足於高品質的軟裝生活氛圍。

Products

家具、家飾與窗飾，是空間的靈魂，如何善用元素打造專屬自己的理想空間，則是每一位屋主的夢想！提供風格多元化客製的服務，使我們的產品能夠滿足顧客的需求與夢想。同時，透過整體開發與設計，我們的產品線豐富且面面俱到。合理的價格與完善的售後服務，則讓我們的品牌價值更加屹立不搖。

Team

我們的團隊一直秉持透過軟裝營造整體居家質感。在艾立思軟裝集團，都能獲得專業的服務與家配建議。 我們能夠為客戶提供更好的解决方案而感到自豪。我們的專業設計能力與產品知識，將能幫助您，為居家空間做出最棒的選擇。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

一口吃下故宮國寶「富春山居圖」！學生創意太驚...

ZuWATCH聯手家飾品牌讓珍稀木材變身腕表...

羊毛氈裡尋療癒 魯燕蓉 說「毛以外」故事

重思家的舒適機能 賦予室內靜謐與和諧張力

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

相關新聞

英國靈澳洲魂 調和一座香醇的城市咖啡館

2020-01-07 13:57

挑戰下一個20年：台灣室內設計專技協會（TnAID）歡慶新舊任理事長暨理監事交接

2020-01-05 11:36

歲月深情老宅重生——故事二則

2020-01-05 11:35

【跨界對談】建築 X 設計：設計與我——美學火光對照記

2020-01-02 15:24

動人空間來自細膩講究 藝術設計養成 專題

2020-01-01 08:22

【跨界對談】餐飲 X 設計：擇你所愛 再拼命去愛！

2019-12-30 13:34

家飾界領導品牌正式插旗台中！旗艦店歡慶開幕

2019-12-29 10:28

味蕾引路 重回鬧熱奔騰的舊町年代

2019-12-24 12:06

【跨界對談】演藝X設計：「生命」這場戲——入神體會出神演繹

2019-12-22 09:10

湯大師空間大解密 木質元素的N種玩法

2019-12-22 08:25

空間丨設計師自己的Office就是這麽純粹與任性！

2019-12-16 14:36

【現場直擊】陳暄 X莊媛婷、鄭瑞文 跨界對談幕後花絮

2019-12-16 08:28

簡單就很好 極簡家宅替你收納煩惱

2019-12-08 11:00

玩美極緻煥發光采 優雅洗禮重塑屋顏

2019-12-08 10:59

【現場直擊】演藝及設計兩樣戲路 風采絕佳的傳奇女角 跨界對談幕後花絮

2019-12-05 08:34

潔淨泛光的自在家屋 靜謐沐日閑散生輝

2019-12-04 11:07

日光烘暖鄉村氣息 自然速寫柔白家屋

2019-12-03 11:46

沉靜如詩風光如畫 回歸寧靜的現代避世所

2019-12-02 13:03

跨界對談：美麗不滅 跨越時光傳承美學！

2019-11-21 10:33

專訪：在空間裡揮灑的無框設計者！

2019-11-17 07:59

靛色如晴風光拂面 幾何組構藝術暖宅

2019-11-01 12:57

水岸無敵景觀美宅 玩美打造愛的風格居所

2019-10-28 09:42

數位編織捕捉一瞬之光 重建「布」與「竹」的當代對話

2019-10-24 14:54

「Décor」Up Your House！BC Décor軟裝 專題

2019-10-24 09:03

數位編織捕捉一瞬之光 重建布與竹的當代對話

2019-10-22 12:30

遇見大師窺見精彩！「台灣室內設計週」11月8日重磅開場

2019-10-21 08:17

木作材質與簡潔工藝技法 寄情天地的溫柔呢喃之家

2019-10-21 08:16

CRPD 5週年——看見多元、幸福共好 明日之星音樂會

2019-10-17 15:04

陽光、綠幕、木質調 讓家成為自然遊樂場！

2019-10-16 15:28

科技羽翼帶你飛越山林 沉浸式體驗的新自然展館

2019-10-16 08:38

【跨界對談】翻轉未來 讓世界更好！

2019-10-14 14:34

色塊、場景、實驗精神！藝術空間狂想 專題

2019-10-09 12:44

光潮喚醒夢中之家 屋影沁潤靜謐長流

2019-10-09 08:38

設計生命中的達人夥伴 空間結合藝術專題

2019-10-07 15:21

Thinking Outside of Box！設計狂小姐的法式風格學 專題

2019-10-07 08:55

回歸自然的溫煦光景 輕柔描繪夢想院落

2019-10-03 14:48

你意想不到的空間方案都在軒宇會客室！

2019-10-03 10:38

時尚女子藝術寓所 異國情調不期而遇

2019-10-01 15:46

專訪：「設計顧問」為你開創驚喜！

2019-10-01 09:05
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top