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英國靈澳洲魂 調和一座香醇的城市咖啡館

2020-01-07 13:57OPEN Design

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【本文由郁恩、靖雯撰寫】

「複合空間」在近幾年蔚為興盛，餐飲品牌「AULON Concept」亦搭乘潮流，在人潮熙攘的鬧區之中，與知名旅宿齊手合作，打造一座複合「旅店」與「咖啡館」的城市風景。而擅於為商空挹註新生的 易寬設計 張華騫 設計總監，此次融匯品牌核心「英國靈、澳洲魂」的餐飲特色，打破既有框架，大膽選取反差色彩——「英倫綠」與「澳洲粉」，象徵兩國文化融合，更讓多元包容的友善氛圍從餐桌回到土地，迎接每位翻越生活而來的都市旅人！

（圖）從門口探看店內，大片清玻通透落地，將暖煦日光迎攬入室。
（圖）從門口探看店內，大片清玻通透落地，將暖煦日光迎攬入室。
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（圖）「寵物」作為現代生活不可或缺的成員，店家特別於戶外設置專屬狗狗的VIP座位...
（圖）「寵物」作為現代生活不可或缺的成員，店家特別於戶外設置專屬狗狗的VIP座位。
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（圖）旅店及咖啡館過道處，僅以粉色布幔作為交會口，悄悄揭示場域的機能轉換。
（圖）旅店及咖啡館過道處，僅以粉色布幔作為交會口，悄悄揭示場域的機能轉換。
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（圖）俐落的幾何燈飾沿窗設置，同時搭襯拱門的古典樣式與簡約窗框，對比出截然不同的...
（圖）俐落的幾何燈飾沿窗設置，同時搭襯拱門的古典樣式與簡約窗框，對比出截然不同的混搭時尚。
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（圖）吧臺區域呼應空間主調，以「英倫綠」及「澳洲粉」構成場域對話。
（圖）吧臺區域呼應空間主調，以「英倫綠」及「澳洲粉」構成場域對話。
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室內用餐區——攀登雅灰大地上的多彩山嵐

設計師於旅店及咖啡館過道處，以粉色隔簾與多種材質組構而成的展示層架作為分界，隱隱宣示進入英倫綠及澳洲粉的繽紛世界！室內用餐區以清水模塗料鋪刷基底，結合磨石子地坪，延展至橫跨天頂的大樑；設計師順應樑柱方向，並運用地坪的材質切換，與形色對比的方圓餐桌，劃分出區塊疆界，亦為場域視野增添趣味！

（圖）相較於東方餐桌禮儀的拘謹正式，西方則更加蓬勃地發展野餐文化，設計師也特地打...
（圖）相較於東方餐桌禮儀的拘謹正式，西方則更加蓬勃地發展野餐文化，設計師也特地打造半戶外的用餐情境，讓咖啡、甜點佐以溫煦日光。
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半戶外餐區——鮮明塗鴉再現繽紛意象

半戶外用餐區大量選用寓意自然的英倫綠，與天然木質陳設桌椅，提供食客多元的用餐體驗，並同時享受日光浴。牆面繽紛的手繪塗鴉，跳脫周遭靜謐色彩，以色塊呈現倫敦地鐵站意象；靈活轉換的設計語彙，將遙遠的文化氛圍悄悄移植在每個溫暖角落。

（圖）設計師於玻璃門窗上加入象徵圖示，傳達反骨創新的品牌概念！
（圖）設計師於玻璃門窗上加入象徵圖示，傳達反骨創新的品牌概念！
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座落於城市旅店一樓的咖啡空間「AULON Concept」，在 易寬設計 張華騫 設計總監 的靈動思維調配下，運用鮮明色彩註入品牌「英國靈、澳洲魂」的原味精神，並透過多樣化的用餐情境，讓這段濃郁而順口的咖啡時光，立即成為每位食客與旅人忘卻忙碌的魔法靈藥！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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