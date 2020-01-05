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挑戰下一個20年：台灣室內設計專技協會（TnAID）歡慶新舊任理事長暨理監事交接

2020-01-05 11:36OPEN Design

（圖）新舊任理事長交接儀式
（圖）新舊任理事長交接儀式
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台灣室內設計專技協會(以下簡稱台灣室協)於1999年創立，並甫於今年（2019）歡慶成立20週年。台灣室協身為台灣第一個領有「室內裝修專業技術人員證照」的組織，一路以來始終致力於提高台灣的室內設計品質，其成就廣受業界人士踴躍肯定。

由台灣室協所舉辦的台灣室內設計週於2019年11月8日至11日在世貿一館正式登場，活動首日亦隆重召開會員大會及進行第十屆理監事改選，第九屆張清平理事長於大會上誠摯感謝前任理事長們及會內設計師、廠商群策群力的支持及參與協會重要活動，讓台灣的設計軟實力可以讓更多人看到，進一步令世界注意到台灣設計的光與熱。

（圖）第十屆理事長劉榮祿致詞
（圖）第十屆理事長劉榮祿致詞
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新任理事長劉榮祿由張清平前理事長手中接下重責大任，直言自己面對的挑戰相當艱鉅，但必定全力以赴。劉榮祿理事長指出隨著室內設計界競爭越趨激烈，台灣室協勢將迎來諸多挑戰，面對新的一年當然要訂定新目標去完成，包括：召開各項會議、參與各大專院相關科系進行學術交流、推動建築物室內裝修證照輔導及協助會員換證、爭取室內設計技師國家考試法源的提升、舉辦兩岸學術與設計類獎項及台灣室內設計週活動、擴大兩岸學術研討會、論壇、專題講座及設計師作品發表規模，並強化會員服務、促進廠商會員商機合作及持續進行與媒體的交流溝通等工作計劃。

（圖）廠商聯誼會新舊任會長交接
（圖）廠商聯誼會新舊任會長交接
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（圖）廠商聯誼會新任會長林玉燕致詞
（圖）廠商聯誼會新任會長林玉燕致詞
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台灣室協與廠聯會的理監事改選本次都有多位年輕新血加入，不僅替協會帶來旺盛活力，在可預見的未來能為協會注入更豐沛的多元創意，讓台灣室協的發展持續茁壯強大，奠定下一個20年永不停歇的驚人成長動力。

（圖）第十屆秘書長袁世賢致詞
（圖）第十屆秘書長袁世賢致詞
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台灣室內設計專技協會第十屆理、監事及廠商聯誼會幹部當選名單如下：

台灣室內設計專技協會

理事長：劉榮祿。

秘書長：袁世賢

副秘書長：謝鎮宇、虞國綸

財務長：廖月凰

常務理事：周天民、吳金鳳、邱振榮、趙淑燕、李東明、楊書林。

理事：張顥瀚、許家慈、陳榮聲、周言叡、王正行、周讌如、郭慶全、楊竣淞、李秋德、韓美芳、江俊浩、楊煥生、廖笠庭、鄭榮傑。

常務監事：陳國隆。

監事：徐慧平、李婉宗、郭俠邑、蘇泂和、唐忠漢、舒皓。

廠商聯誼會

會長：林玉燕 亞歷山卓精品傢俱股份有限公司 副總裁

副會長：蔡智勇 勵鑫建材有限公司 總經理

詹惠萍 天恆國際有限公司 副總經理

鄭金城 漢斯希爾股份有限公司 總經理

秘書長：陶德芬 柏泰實業有限公司 負責人

副秘書長：蔡政偉 耘角創意有限公司 業務經理

黃晴 勁匠實業股份有限公司 特助

方識淵 銓盛實業社 經理

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