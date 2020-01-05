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歲月深情老宅重生——故事二則

2020-01-05 11:35OPEN Design

【本文由靖雯整理撰寫】

故事之一：重生情感事務所

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「我要做的，只是還原空間該有的樣貌。」

強哥，面對這座1980年落成的老建築

接納它十五年的荒涼、延續使用者的情感，

由內而外重新構築委託人的夢想。

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「不需要模仿，你就是你最好的樣子。」

在保留建物原貌的前提下，唐林團隊沒有對建築架構做太多調動。

僅僅是拆除舊有違建，補強必要結構，以清水混凝土重塑外觀，

看來如此簡單而剛好，築出剛剛好的情感樣式。

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「空間起承轉合，讓生活成為享受。」

生活有公有私，空間亦如是。

一樓工作空間以機能為主，井然有序地調配檔案櫃，

讓一切所需的資料就在手邊，

寬敞的收納暗房則隱藏在茶水間廊道，

和諧且看似不經意，為事務所員工準備的體貼動線就此敞開。

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在委託人心中，事務所是員工的第二個家，

「家」最需要的是什麼，理解這份深情的強哥知道。

舒適的用餐區、洗浴空間與衣帽間都在裡頭，

於是暖溫的生活感就觸手可及。

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至於庭園精選的常綠植栽「椬梧樹」，

取其「憶吾」之聲與老屋相生，

亦與委託人追念先夫之情相守，讓空間遊者展目即是生命。

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貼近心靈仍是設計者的基本要素

光，是精神能量的來源。通往上層的樓梯間，

設計師為行者採集天光，在建物中心位置納入天光，

亦將委託人的珍藏之意具象為藝術場景，

吸納心內雜訊，餘下靜謐感知。

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登上二樓，空間延展為招待好友的小憩場所，

主管辦公室隱身一側，退讓出足量的喘息空間，

讓肢體閒散漫坐，讓靈魂充足力量。

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空間魅力並非浮誇，而是情感韻味

強哥帶領唐林團隊，全心肩負起委託人需求，

穿梭於時空賦予的老屋軌跡，透視建物的殘缺與情感的蔓生，

無需過多修飾，就喚醒情景恰好的屋宅新生，

而這，正是最難的！

強哥將這棟有感情的建築，獻給屋主，

也獻給她的先生、孩子、同事、以及所有心愛的人。

故事之二：跟著光回家吧

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美好的事本該如此

再等一下，再慢一些，

南國的陽光，就剛好發酵了。

現在你聞到海的味道了嗎？

那就跟著薰風走吧，

風裡有光，那是敷暖雙眼的金色粉末，

讓它帶你回到明亮的所在，

那座擁抱時光的三層老宅旅社

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生活摧毀的，就在這裡重建

老宅面陽，

極簡的水泥造型出小屋的模樣，

吹過少男少女長髮的風，

待在屋外，巨大的植栽網旁，不願離去，

它知道一片新的草原就要誕生了，

索性耐著心等待。

不怕烈日過猛，側身倚靠的大門乘著一片陰涼，

色紙般飽和的暖橘屋簷，像是年輕的觭角，

用新時代科技系統，堅守進出安全；

每當夜幕降下，這扇大門都會喚起似曾相識的感受，

「那是什麼？」

「那就叫歸屬。」

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我的簡單，不是你的張揚

極簡，是非常有禮貌的。

旅舍大門前，設計者用簡單一筆，

便空出一塊足供轉圜的三角地帶。

進入大廳，

四面裸空的清水模質地，採取一種輕緩語速，

用柔軟的光線，告訴你它的美麗與哀愁，

再不慌不忙地接手行囊，

置入輕工業風味的純黑鐵櫃，

穩穩當當接受你的過去。

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喘口氣吧，

在公共的用餐空間中，

無須顧忌地享用Mini Bar吧！

有機檸檬香茅茶、商務艙專用咖啡，

或是清爽的礦泉水都可以，

休息夠了，再出門大啖海味，

鹹鹹的風，和閒散的生活，

你正品嚐著呢！

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年輕人要的 我可不會隨便！

穿過光軸交錯的廊道，

你就能回到客房，

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在這裡，

只有海的顏色、樹的顏色，和時光的顏色，

讓所有的躁動心聲回歸寧靜。

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但你要的，這小巧空間全都有——

高檔影音、極致寢具、環保洗沐品，

當然還有點原木的清香，

和陽光曬暖的韻味，

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再怎麼說，

強哥都希望一切舒適妥當，

當你抵達夢土，記得通知一聲。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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