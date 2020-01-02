【跨界對談】建築 X 設計：設計與我——美學火光對照記

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【本文由靖雯撰寫】

一個人要成長幾回，才能累積足夠的力量回首，面對過去的自己？

今日OPEN團隊非常榮幸，邀請來自北國及南方的三位尋美者，他們分別是——十上建築 CEO 陳暄 老師 與 仝育設計 莊媛婷 設計總監、鄭瑞文 創意總監。暢談同樣在「設計」這條路上，走了好多好多年的他們，如何在專注開拓的道路上成長、成家，也成就各個階段的自己；而今恰好在此相遇，他們亦將滿腔能量化為火炬，對談宛若舉火，為彼此熱情照路！

十上建築 CEO 陳暄 老師

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陳暄，擁有中國中央美術學院建築學博士，2004年創立著名設計事務所「十上建築」，將總部定位於北京，專注美術館、文化機構、精品酒店、餐飲空間、零售辦公、高端私宅，甚或電影場景及藝術家工作室。將對於「社會」、「情感」與「技術」的細膩思維，積極灌注於各種生活場景，以及提攜後進的行動中，使作品及其風采遍佈中國，留名國際。

仝育設計 莊媛婷 設計總監、鄭瑞文 創意總監

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「仝育」象徵一群人在同一個空間孕育成長。2006年由莊媛婷、鄭瑞文總監聯手創立，以設計界神雕俠侶之姿，完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。今年起，正式由室內拓展至建築規劃設計，將天地大美與宇宙規律，化入融貫身心靈的細膩設計。並以住宅為業，將人心渴望安居的深層需求，擴展至公設、商空等大型生活場景，決心以「立基台南，跨足國際」的精神，帶領團隊持續深化設計與生活的內涵。

（以下對話，陳暄老師簡稱陳，莊媛婷設計總監簡稱莊，鄭瑞文創意總監簡稱鄭。）

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（圖）於中國及國際極具聲量的建築師陳暄，近年不僅專注建築及空間設計，持續鑽研家具產品、建材面料等細節，提攜後進的行動亦不遺餘力！ 分享 facebook

Ｑ：陳暄老師在2015年的專訪中曾說過：「十年回顧是非常好玩的事。」而當時您也以「作」與「不作」來對照描述。如今五年過去，請問今日的性格、狀態上，又有何變化呢？

陳：我認為每五年、十年一個節點，人都一定會有變化。當初在聊「作」與「不作」，像是把生命劃成兩個極端，現在回頭，看起來則是個「波浪型」變化。五年前可能在波底，因為孩子出生，自然抽離許多個人興趣，現在又來到波峰，對於家具、服飾等多領域產生興趣，想從中獲得更多信息和靈感。另外，去年開始也「作」了很多評審、演講，和年輕設計師互動，成為我的「信息來源」之一，因為很怕跟這個時代脫節呀！（笑）也要努力學習新一代的思路，甚至是網路用語，所以更準確來說，「把手臂打得更開」就是我現在的寫照。

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（圖）仝育作品始終如一，期望透過安定人心的「形體」、「色彩」及多種引虛入實的手法，傳達本心所需的靜定氛圍。（圖為住宅作品《靜心禪意》之效果圖） 分享 facebook

Ｑ：作品所呈現出的韻味，與經歷年歲積累和生命階段的轉變息息相關，在投入美學產業逾30年的莊總監及鄭總監身上，想必更是如此。因此也想請兩位分享，足以表彰各個生命階段的「關鍵字」。

莊：我覺得每位認真的設計者，在不同階段一定會有所改變。從前仝育很看重「身」的體驗，例如「色彩」、「形狀」的嘗試；後來隨著年齡增長，轉而著重「心」的部分，比如「健康」、「舒適」。現在，則更深化到「靈」的方面，也就是心靈感受，將心比心思考我所設計的空間內，能夠帶給對方什麼樣的感受。

鄭：從前做設計，就是想「怎麼表現自己」，可是到了這個年紀，在想的只剩「能為客戶做什麼」。就像太太剛提到的「身心靈」，我們希望像明朝畫家李日華講的：「身之所處，目之所矚，意之所遊。」將內心深層所需，透過設計表達出來。而那個思考路徑，就會從「你要給客戶什麼感受」開端，然後設計者自己先去感受，因為你內在最想要的，就會是客戶需要的。這層領悟，可說是和從前完全相反。

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（圖）進入家庭的陳暄，落實對於空間及家人的體貼思考，讓開敞的家既包容所有，又能保留獨立精神。（圖片源自安邸AD家居生活網） 分享 facebook

Ｑ：陳老師曾在不少訪談中分享，進入家庭、養育孩子，帶給您顯著的心理變化；那麼孩子以及家庭的出現，是否也實際影響設計上的思維與手法？

陳：回答之前，想先跟兩位總監碰撞一下。兩地的文化差異在這二十年間，體現得滿淋漓盡致的。例如兩位在台南，從一開始很細膩地在做設計，但國內不同，我們像拿兩把劍，十八般武藝都要會，對文化脈絡沒那麼清楚，所以都是符號化。二十年後，因為各種風格都見識過了，國內漸漸可以更安靜地，去尋找自己的理念和歸屬。這樣看來，兩者的設計角度其實很不同的。

回到問題，因為我是個特別自我的人。（笑）學藝術、讀中央美院，就藝術家思考嘛！覺得所有事都繞著我轉。有了小孩後，才驚覺自己原來可以這麼無私地，愛著另一個「生物」，當時把自己嚇壞了，也感動到了。五、六年下來，我覺得生活非常非常地飽滿，那種滿足、安定，很難用其他物質衡量。這個改變，也影響我的「私宅」思維——其實從前不太理解為什麼要做私宅，甚至會想「你的生活跟我的，真的有那麼近嗎？」後來才知道，原來我設計的是一個有愛、有情感的「家」，而不僅僅是個「空間」，這挺打動我的！

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（圖）仝育兩位總監，不僅將道家「太極」精神發揮於設計本事及團隊，更實踐於家庭當中，不斷地自我精進陪伴並帶領孩子成長！ 分享 facebook

Ｑ：仝育設計的兩位總監，同時作為工作夥伴及親密伴侶，在共組家庭並養育孩子後，對於心理狀態及設計思考，有何具體影響呢？

鄭：剛開始合作時，我們其實有很多爭吵，後來更深地接觸道家思想，了解夫妻就像「太極」，是互相包容的；如果兩個人都百分之百堅持自己想法，硬碰硬的結果就是「零」，要互相欣賞對方的優點、互相理解，才能達成和諧，經營團隊也是這個模式。家庭方面，我認為父母對孩子的影響非常大，從前父母是我的偶像，現在我就是孩子的榜樣。必須不斷精進，並保持情緒穩定，穩定方能擁有自信，靜下來思考什麼事該做好，我們也不用再去教導，這就是「無為而治」，而這同樣也是我領導團隊的方針。

莊：我覺得有沒有孩子，那感受是完全截然不同的，因為會有一些突發狀況嘛！另外，也因為客戶大多擁有家庭，我們透過共同的生命經驗，和對方產生共鳴，在分享彼此生活的話語中，更直接地感受對方的心理需求，以及真正擔心、關切的是什麼，進而把它運用到設計裡頭。

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（圖）陳暄創作案例非常多樣，舉凡成龍第101部電影《十二生肖》中的場景「盜夢空間」，及當代雕塑家隋建國的複層美術館空間等。（下圖截取自《ELLE家居廊》15週年紀念刊） 分享 facebook

陳：我有個問題！兩位都是設計師，如果爭執不下時，誰在退？

鄭：因為我們的共識是「把事情做好。」專心去想怎麼讓事情圓滿，就不會停留在情緒上的對抗。而當第一個人看到這點時，那個人就會先退了（笑）。

陳：這個要靠自覺，真的好難，而且兩人還要同步，這就更難，真的需要極大的默契。不過「解決問題」，聽起來更像是個合作伴喔？

鄭：其實我們既分工又合作，像我太太可能在設計細節、工程、財務管理上較在行，我擅長設計概念、人事管理和未來發展，這時我們是分工的。但當她拿出預算討論時，我們就是合作的，怎麼在大方向分工、細節上合作，像太極「你中有我，我中有你」，這 就很微妙了。

莊：因為合作過程中，爭執真的很大。

陳：一定的，我經歷過，真是不共戴天哪！（笑）

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（圖）合作至今逾十年的莊、鄭總監，一路走來或有爭執，但「把事情做好的」共同信念，使兩人跨越困難，磨合出堅定不摧的心靈默契。 分享 facebook

Ｑ：這樣看來，三人在「與伴侶合作」這件事上，其實是有共通經歷的。請問您們是否願意分享記憶中最撕裂關係的爭吵，以及事後是如何轉化的呢？

鄭：我們剛開始合作不到三年時，曾經接到台灣著名企業的大案子，因為非常重視，所以那時壓力大，脾氣也大，過程中不只對同事、太太生氣，到後來甚至還想「乾脆放棄算了！」事後回顧，才知道那種狀態源於缺乏自信，因而產生恐懼；其實靜下心來看，就會發現是有另一條路可以走的——我們應該要去戰勝恐懼，而不是把壓力下放到家人、同事。

陳：聽鄭總監的話其實很有感觸，因為在設計或生活上，不論是表現張揚或強烈情緒，其實都是在偽裝恐懼。每個案子都有一萬個地方要做決定，你怎麼知道哪個是對的呀？（笑）那就做吧！你得承擔後果，那過程真的是和跟自己較量，非常艱辛，也很真實。艱辛過後，你會感覺自己上了個台階，設計狀態會更放鬆，讓設計傳達的是一種「真實」，而不是一種形式。

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（圖）陳暄現在將設計分為「社會」、「情感」、「技術」三面向，並與電視節目配合，實現關懷年邁、行動不便等群體的住宅改造計畫。圖為針對兩位長者的舊屋改造成果。 分享 facebook

Ｑ：「熱情」與「好奇」是陳暄老師支撐生活的砥柱，年少時表現在玩團、飆車與繪畫上，而今轉化爲種類紛呈的美學案例。想請問，在您能夠更自在掌握設計的這個當下，還想透過設計，告訴人們什麼訊息？

陳：我把做設計當成思考過程，可能結論是這樣，但不代表事物本身就是這樣。每個案子都會有幾個層面——「社會」、「情感」、「技術」，有很多需要關懷的點。而每件作品都有他自己的故事，比如我去年和電視節目合作，要在一個四合院、六平米的空間，用一萬塊預算進行改造。而在國內有個法規，樓與樓之間的間距，是用冬至下午兩點的連續日照衡量，我把那個時刻老房子的窗花投影，定格在空間中，隨著時序變化，你會知道時間又循環到起始點了。這不是什麼宏偉的理念，但會讓這個家變得很有溫度。

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（圖）仝育不只希望透過空間設計，表達人與環境的內在關係，更帶領團隊實地參與交流、採訪等活動，將知美而後行美的意念無私傳達。 分享 facebook

Ｑ：人們終其一生都在尋找安身的所在，而仝育兩位總監以道家精神，在設計領域中立命，不知道在生活上，「道」又如何影響著兩位？而您們想藉此向周遭的人，傳達什麼樣的精神與領悟？

鄭：「道生一、一生二、二生三、三生萬物。」道就在生活之中，我們一直在追尋「道」的精神，而現在我們的作法，則是把設計深化至「身心靈」三個層面。至於對人，我們常講「上善若水」，運用在家人、同事身上就叫「管理」；我們認為其實無所謂「管理」，就如同「天圓地方」，是我們心中有一把尺，外在做人要圓融，而內心則是有規矩的，清楚這件事後，自然就能遵循那條最適合的道路走去。

莊：無論面對同事還是孩子，我都會提醒他們，要思考自己正在做的這件事合不合「道」，而且這個「道」還要是「正道」，合道你就去做，這也是我給自己的座右銘——「認真才有，自然才是」。每件事都認真去做，不要擔心最後會獲得什麼，當你起正心、動善念，做該做的事，上天自然就會給你，不需要刻意去求。

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（圖）各個領域的美學根本是相通的，而每個人身上的智慧亦是如此，各種際遇下碰到的人物，都會是陳暄學習的對象。（上圖源自《設計上海》2019年11月刊，下圖源自2019 ICAF義大利．中國頂級設計師論壇。） 分享 facebook

Ｑ：設計的底蘊源自於日常的美學觀察與培養，而三位獨特的設計展現，想必也來自平時廣博地閱覽，想請您們談談，是否有深受啟發的設計者或藝術家呢？

陳：每個階段欣賞的藝術家不太相同，第一個當然就是Louis Kahn（路易斯‧康），我是看著他一磚一瓦的圖紙，學建築長大的。其他比如Bach（巴赫）的音樂、畫家M.C.Escher（M.C.埃舍爾）的螺旋空間，還有波蘭詩人辛波絲卡（Szymborska），詩歌裡散發的歇斯底里與任性，都和我非常契合。另外，許多近在身邊的朋友，也很值得我學習，甚至在北京路邊的一個大爺身上，也能學到生活智慧。我想在這個階段，把目標設得這麼遠時，那些年輕時的糾結就會消失，不會太介意現在到哪，反而沒有包袱，走地放鬆自在。

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（圖）仝育作品所散發的質樸之氣，將自然景致透過「引景入室」等綜合技法，將天地之美不拘一格地融匯入心。（圖為住宅作品《微光入色》） 分享 facebook

鄭：蔣勳老師寫的《美的覺醒》影響我很深，書中提到要「慢下來」。如同仝育的設計主軸——「慢、靜、雅、簡、散」，進而「定、靜、安、慮、得」。用「心」發現莊子所說的「天地有大美而不言」，慢慢去享受、觀察、體驗潛藏在生活中的美。另一位影響我的，是攝影界有名的柯錫杰老師，他說「用眼睛看是一種『框』，用心看是一種『寬』。」因為現在的社會很急躁，很難慢下來觀賞，像陳老師做到「把細節做到極致」，每個偉大的作品都是用細節累積出來的，我們學設計同樣也是要慢下來，把一件事做好。

莊：我並不限定專注特定藝術者，放平常心去欣賞每個人的優點。不過其中影響我比較深的，是地景建築師Frank Gary（法蘭克·蓋瑞）、Rem Koolhaas（雷姆·庫哈斯），學習如何把自然、在地的元素融合進設計。其他像美學、哲學領域的東西，我們都很喜愛，因為「美」的內涵很廣，作為一位設計者，本該多方涉獵。

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Ｑ：陳暄老師曾在訪談中，期許自己能不斷自我突破，進行更多領域的創作；而仝育兩位總監在去年時，也提及品牌將以創新風格作為走向。若現在回首當初的目標，三位有什麼實踐與突破之處呢？

陳：因為現在國內經濟市場很好，作為從業設計師，真的要小心控制自己的節奏，不要跟著大環境走得太快，那是很危險的，這樣設計會走樣。後來我看到安藤忠雄的自傳，他把團隊控制在25人左右，所以8年前，我就很篤定的控制在這個尺度，這是我覺得一個設計公司最有創作力的size。雖然誘惑很多，但如果能做到，這是對自我很大的突破！另外也透過念博士，學習建構理論體系的方法，通過案件實作，慢慢梳理出屬於自己的理論體系。

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莊：這麼多年來，我們一直醞釀一個想法想要執行，但還不到時機。不過今年，我們終於開始啟動，成立一間建築開發公司，希望從室內設計到建築，在細節到整個陳設，提供一條龍的設計，這是我們兩個一直想要做的。也因為這十幾年來的合作，養成很好的默契，所以我認為現在就是最好的時間點。

鄭：我們認為好的建築，要由內而外發展。我跟我太太說，為什麼我們不把一件事做好？我們就抱著這樣的使命跟願景去做這件事。在住宅之外，我們也跟上市公司合作規劃廠辦，協助巨石集團、Picasso集團於柬埔寨金邊的大樓，做整體的室內公設及居家空間規劃設計，往「立足台南，跨足國際」的視野開展。人員培養方面，我常跟太太說，將心比心，如果這些同事是我們的小孩，我們希望他的公司給他什麼？我們就用這份同理心，把會的全部教給他們，讓他們在這「安居樂業」，並將這份深層感受，轉化出「療癒人心、創造幸福」的空間。

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十上建築 CEO 陳暄 老師 以及 仝育設計 莊媛婷 設計總監、鄭瑞文 創意總監，時間落在三位身上的光芒，讓他們即便初次相遇，亦能感應對照彼此生命；在各年代的「快」中，展現找尋一種靜觀世界的慢工細活，期望用細節堆疊出動人的美。而在圖像發達的時代洪流中，或許不是最鮮豔惹眼的一個，但卻是足以在生命的不同階段，回首顧盼仍能勾起悸動、令人細細回味的那一個！

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