動人空間來自細膩講究 藝術設計養成 專題

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【本文由靖雯撰寫】

動人空間的完成，除了需要仔細溝通，更仰賴設計者本身的「品味累積」，這點亦顯見於 京璽國際 周讌如 設計總監 近年發展出的「高端訂製私宅」系列， 將品牌提倡的「設計情懷」化為實際空間姿態，比如住宅作品 《聚合.傳家 樂沐大喆》、《濟南旅遊路金茂府》，及日式料理店《騰鮨》、國際科技美容旗艦店《玩美極緻》等商空案例，圍繞著「以人為本」的核心理念，接受每件生活品味的空間訂單，一物一景親手訂製品味人生。

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（圖）京璽國際私宅作品《國泰一品 城隅‧綠意》 分享 facebook

「藝術.生活.綠意」是周總監長期以來秉持的信念，期望透過設計者的藝術之手，拆解空間的想像束縛，將遊走其間的人物精神重新提煉出一座人文場景。而她究竟是怎麼做到的？讓我們跟著總監的腳步，從前置作業開始，看看這一切美好從何而來吧！

（圖）周讌如設計師深入根本，特別尋找有共同追求的職人們，願意一次一次的挑戰新的可能性。 分享 facebook

（圖） 周讌如設計師，親自前往歐洲礦區挑選原石，從源頭掌握石材紋理與效果，更深入理解石材特性與應用。 分享 facebook

（圖） 周讌如設計師，與國外礦主討論各類石材特性及表現紋理。 分享 facebook

（圖） 周讌如設計師，於礦區挑選石材過程中親自沖洗原石，逐一比對篩選原料。 分享 facebook

深入源頭 探究藝術心品味

「觀察」是美感養成的首要步驟，但如何觀察到要點又是一大學問。因此周總 監堅持帶領團隊親自前往位於歐洲的原料出口國，深入礦區、加工廠，或是踏 查尋訪漆料職人工作室。藉由回溯每個建材的製作源頭，尤其是室內設計經常 使用的天然木石材質，親眼觀察原始狀態所呈現的紋理，參訪加工流程了解運 用特性，仔細掌握運送注意事項，盡可能減少耗損與瑕疵，將最高品質的材料呈獻於空間當中。

而每次出訪，不僅為客戶帶回美麗材質，也搜集滿滿的數據記錄，分門別類建置出佈局全球的巨大資料庫，讓品質穩定的原材供應，成為京璽國際的品牌保證！

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（圖） 米蘭家具展、M&O家飾展、國際藝術大展，每年的例行學習之旅，藉由品牌趨勢的帶領，高端訂製的細節與材料的運用，每每激盪新的組合創意。 分享 facebook

跨國交流 蒐集美學三元素

要回溯美的來歷，也要追索新的視野，對周總監來說，每回參與國際藝術與設計大展都是一趟學習，廣泛且定期地吸收成為她不斷精進的方法，小至門把、五金等 金屬零件，軟件織品的纖維、織法，著眼空間的每寸細節紋理，而大則至系統 廚具、櫃體、牆板等，進入工廠親眼觀摩製程，進而歸納出各類空間合宜的搭配比例。

總監以義大利百年品牌家具為例，她總結「全屋訂製、客製機能、細節比例與自然元素」，是每年不分廠牌所共同追求的創新點，每次參訪隨時汲取百年品牌與新知工藝資訊，透過完整的資料彙整將美感經驗帶著走，作為日後團隊創新的嘗試基礎，進而打造以「設計職人」為目標的專業團隊。

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（圖） 京璽國際私宅作品《聚合．傳家 樂沐大喆》（上三）、濟南旅遊路金茂府設計分享演講（下一） 分享 facebook

高端訂製 一場美麗私宅夢

「當一個品牌高度追求設計細節跟比例，觀者就能從中體驗到很深刻的要 求。」這句話是周總監在米蘭家具展，欣賞過 ARMANI CASA 展區的感悟，而總監也將這份精神，帶入每個案場內。今年 11 月的濟南旅遊路金茂府的私宅分享會中，身為建設大腕「金茂府」御用設計師，長期合作下來，總監以經手過的實際住宅為例，暢談如何將比例、機能與自然化入高端私宅作品，由平面設計視覺轉化為立體的空間量體，為使用者引渡陽光，凝煉出最理想的生活尺度。

（圖）從室外玄關開始皆沿襲江戶時期建築特色，轉化為京璽國際的設計語彙。 分享 facebook

（圖）氣勢磅礴的富士山格柵端景，運用飛鳥時期傳統日本木構造工藝而成。 分享 facebook

（圖）周讌如設計師總是在細節中琢磨精淘以追求最完美的美學比例，精心設計ㄇ字型平接式島台，使用餐的過程更為自然融洽。格天井的天花表現，更是透過粗細不同的木條相交而成。 分享 facebook

（圖）細膩高貴的平成時期金箔散花，意藴吉祥與平和，為饕客帶來視覺的饗宴。 分享 facebook

（圖）昭和時期的百年浮世繪畫作，每個空間角落都帶著周讌如設計師的細節巧思。 分享 facebook

細膩講究 工藝細節推疊生命故事

動人空間來自細膩要求，此話放在周總監身上確實為真，放在剛開幕即廣受饕 客好評的日式料理店《騰鮨》上，更是無庸置疑。

京璽國際以「回家」的歸屬感為出發點，希望這座落鬧區的巧緻店面，能夠卸下食客匆忙的都市腳步；因此周總監花費近二年前置準備，親自往返日本搜集古物、尋找材料並攜手工藝職人、藝術家共同施作，在多次圖面往返與當面溝通後，化為鮮明的富士山圖像，並將正宗的日本文化移植本地，配合自家設計的訂製軟件，展現細細琢磨物件比例的耐心，讓溫暖真正從「胃」上升到「心」，細味慢嚼出「家」的守護信念。

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（圖）京璽國際私宅作品《臺北黃宅》（上二）、《臺北楊公館》（下二），將藝術融入家具家飾，延展為一道道美麗的藝術風景。 分享 facebook

直接深入遠在歐洲的原料廠區、毫不鬆懈地於國際展會搜集最新資訊、親自踏查源頭並學習職人工藝，諸如此類的美感執著，對於 京璽國際 周讌如 設計總監 只是日常工作的一部分；而這一切反覆琢磨的最終歸向，不是為了飽滿個人的內心需求，更是基於對設計熱情所投入的堅持與執著。

立定回首，京璽國際走過的考察之路，每一步都走得踏實，而此些於現實與心靈時空中的印跡，亦早已織就成一幅細膩盤錯的場景，隨之蜿蜒便能通往人心，直抵動人的生活畫境。

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