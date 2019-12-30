【跨界對談】餐飲 X 設計：擇你所愛 再拼命去愛！

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【本文由Fifi、靖雯撰寫】

當一個人足夠專注，那麼他做的所有事，都會指向同一件。今日OPEN很開心邀請到——香港宜諾管理顧問集團 創辦人 暨 Hotel Mvsa慕舍酒店 執行董事 王劭仁Arthur，程翊室內裝修工程 藝術總監 兼 家飾軟件品牌Yocico® 創辦人 詹芳玫Yocico，兩位高度專注於餐飲、設計領域的超級專家，從一張「餐桌」開始，Arthur分享如何透過親自尋訪、深入聆聽，帶回國際知名品牌的原汁風味，Yocico又怎麼運用深刻入微的餐桌哲學，在空間裡調配出屬於現代的那道「愛滋味」！

Hotel Mvsa慕舍酒店 執行董事 王劭仁 Arthur

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「吃吃、喝喝、開房間」，是擁有逾15年專案經理人資歷，王劭仁Arthur Wang的畢生職志，將香港理工大學酒店及觀光管理博士、政治大學EMBA高階企管碩士、Iowa State University 飯店餐飲管理碩士、Ohio University餐飲管理／企管學士等學歷化為實戰基礎；1994年回台後，更先後於長榮、國聯及凱撒等知名集團實戰磨練。

12年前創辦「香港宜諾管理顧問集團」至今，已於全球累積80件顧問案例，建立10家國際餐飲品牌代理及合作。而今年12月，手中的超級國際精品酒店——Hotel Mvsa慕舍酒店，亦於台北市中心盛大開幕，持續將最道地的國際正統料理引介台灣。

程翊設計 藝術總監 詹芳玫 Yocico

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時尚不只是當下的流行趨勢，還必須規劃未來十年也不過時、甚至能增值的美學空間。畢竟裝修房屋是人生一大投資，每個細節都無法輕描淡寫，因此Yocico更加講究手工藝術，讓使用者從小處看出深度，比魔鬼更魔鬼，才能勝任生活品質的捍衛者。每一位客戶曾給過的鼓勵、讚美及建議，都是她繼續成長的養分，珍惜每段機緣，用客製的風格美學，圓屋主一個築巢安居、隨心所欲的美夢，這就是Yocico Style！

（以下對話，Hotel Mvsa執行董事王劭仁簡稱王，程翊設計藝術總監詹芳玫簡稱詹。）

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（圖）集團及酒店聯名之餐飲品牌皆為Arthur親選，包括擁有五十年歷史的經典日料「燈燈庵」，以及連續十三年米其林的西班牙餐廳Molino de Urdániz，矢志獻上最原汁原味的正統料理！ 分享 facebook

Ｑ：定位為「國際正統品牌」的宜諾集團，旗下所代理的日本、西班牙及米其林餐廳，皆為Arthur親選，而您曾說過：「一位好的主廚不只要會廚藝，還要懂歷史、文化、美學。」請問您在引介品牌來臺時，如何將其空間體驗與文化氛圍，也原汁原味地在此重現？

王：我們做的是國際代理，必須非常尊重品牌的一切。像我們所代理的日本燈燈庵，在東京有半世紀的歷史，它強調四種藝術的結合——花藝、廚藝、茶藝、陶藝；因此我們邀請日本社長、幹部及主廚來台，並將同事送到日本受訓，透過不斷的雙向交流，將兩地的文化特色更融洽地實現。而剛開幕的Molino de Urdániz也是如此，連續十三年列入米其林指南，它位在西班牙一百多年的磨坊裡，我們也是藉由兩邊持續的溝通交流，力求在「國際正統」的定位之下，將品牌的原汁原味予以重現。

（圖）Yocico親自設計的程翊總部處處皆細節，就連長型電梯門都滿載心意——全透明的門片選擇，讓每位來客，皆能感受品牌提倡的「90 度哲學」。 分享 facebook

（圖）Yocico認為「家」是講愛的地方，尤其在餐桌上。因此家居動線中心的圓桌，便成為她寄寓祝福的美好巧思。 分享 facebook

Ｑ：Yocico年輕時接受日本嚴謹的設計訓練，將「每個細節都要完美」的職人精神作為準則，化為「90度哲學」的個人領悟，深入思考並滿足個別需求，其中機能樣式豐富的「用餐空間」更是一例。想問，您會如何設想及設計一個現代所需的用餐空間？

詹：「90度哲學」要從我日本求學的觀察說起，因為發現日本人常常彎腰說「ありがとう ございます（非常感謝）」，凡事獻上感恩的心，這深深影響了我。如今創業20幾年來，每次要送走客戶時，我都會在電梯口鞠躬，直到他們看不到我的腳為止，才離開那個位置；這個動作，也讓我一次次重新謙卑、倒空自己。

回到餐桌哲學，我常跟屋主說：「家是講愛的地方，尤其在餐桌上。」所以我喜歡設計「圓桌」，並盡量把它放在家的中心點，而從專業來看，這也是最零動線的作法，不管要到哪個空間都會經過，這樣圍繞著，「愛」的感覺就會出現。像Arthur經營一家飯店，核心就是餐廳，用心的美食、Décor，帶動人們互動產生感動；唯有感動，能讓客戶有記憶點；而有了記憶，客戶才願意再次回到這裡。所以有愛，一切都能化解，這是我對餐桌的想法，跟大家分享。

（圖）東京餐飲事業「黑茶屋」旗下品牌「燈燈庵」，以「自然流」之極致野 趣，將「茶、陶、花、廚」等四藝細緻融合成精緻的會席料理。（圖片擷取自燈燈庵官方臉書） 分享 facebook

（圖）西班牙餐廳Molino de Urdániz，保留該國料理三大核心，佐以40%的台灣在地食材，客製出適合國人口味的異國料理。（圖片擷取自美食部落格「寶兒遊樂園」） 分享 facebook

Ｑ：Arthur以「國際精品」為明確方向，邀請國外主廚來臺，在尊重品牌的前提下，僅微幅調動鹹度與食材，要求呈現正統風味，走出別於本土的經營路線。請問在這過程中，品牌如何在保持正統同時，客製出適合國人的口味？

王：Yocico剛說的其實讓我很感動，妳的眼睛都充滿愛地發光。我認為只有講到一個發自內心的東西，一個你真正相信的事情，才有可能這樣發光。而剛剛提到的「90度哲學」，也是我正在實踐的事，我們說的「Service」、「Hospitality」跟「おもてなし（款待）」，其實有很大的差別。おもてなし是發自內心的謙卑，這是我希望帶給客人的感受。

回到題目，怎麼把料理原汁原味搬到台灣。首先是使用本地食材，其實像外國主廚來台灣，幾乎一半的時間都在找食材；從一開始10%，增加到現在40%。再來是使用當地料理的重要元素，日本料理的三要素是「湯頭」、「醬料」、「手法」，而西班牙則是「橄欖油」、「海鹽」、「天然香味」，我們不動這部分，只調整鹹度跟使用比例，讓風始風味能最完整地呈現。

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（圖）程翊今年的全新住宅力作《河岸景觀宅》，發揮「有燈就有人，有愛就有家」的靈魂概念，以特製的Yocico®家飾及家徽，述說專屬於這家人的溫情故事。 分享 facebook

Ｑ：程翊設計的著名特色莫過於「客製化」，而詹總監在個人品牌「Yocico®」加持下，從機能美觀的空間、家飾，到足以傳世的家徽設計都令人難忘。請問您如何平衡「品牌」與「客製」風格？

詹：就像吃東西要講究「原型」，做設計也要了解屋主的「內在原型」，所以我都會大量搜集屋主的生命故事，也跟他們強調「房子是你要住的，Yocico只是幫你實現夢想藍圖。」我能幫客戶掌握Style，但Function還是要for他們才好用。因為這樣，我堅持客戶不管在哪，都一定要參與看圖面、進工地的過程，讓空間真正回應人的需求，感受到家的體貼，這才是我說的「客製化」。

而我，每天也都不斷地在挑戰、更新自己，三個月前申請到「Yocico®」商標權，我想在建築、空間之外，設計更多貼近人的產品，在線上或實體服務更多喜歡Yocico的朋友們。這就是我常講的「不要怕別人追上我們」，唯有不斷「動動動、做做做」，自然會朝著目標邁進。

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（圖）擁有多年教育經驗的Arthur，期望投入更多時間，將 27年來累積的經驗傳授出去。 分享 facebook

Ｑ：Arthur曾說一生只做三件事「吃吃、喝喝、開房間」，並全力以赴地走在您所喜愛的道路上，即便所愛之物有時帶來挫折，但仍能持續保有熱情。回顧派駐各國的15年經驗，以及後來創業的10年過程中，發生過什麼樣令您難忘的挫折與榮耀？

王：我1994年畢業回台灣，今年滿25年，很幸運地先後在長榮集團，跑了30幾個國家，他們給我最嚴格的訓練；後來又到國聯飯店負責整個轉型，從一年1億3千多的營業額，做到2億8千多；再到凱撒集團當VP（Vice President）集團——3年當總監、6年當副總、9年管理集團。我真的是最幸運的人，被給予最大的耐心與教導，站在這些巨人的肩膀上。

第二個驕傲是，創業至今第12年，我居然能夠跟六個國家的七個超級酒莊合作，還簽署「聯名策略夥伴」；加上半世紀歷史的日本經典料理、連續13年的米其林餐廳，讓Hotel Mvsa變成一位藝術家、收藏家，把世界最好的美食、美酒收藏進來。至於挫折實在太多，創業之前，哭了三次，嚎啕大哭；創業之後，哭了兩次，也是嚎啕大哭。其實到最後都是要「自省」，很多的大喜、更多的大悲，造就我們今天還是能在這裡昂首闊步，每天充滿樂觀活力，衝向更好的未來。

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（圖）以「客製化美學達人」之姿，出版個人首本專書的Yocico，近年腳步亦未停歇，醞釀於明年出版新書，紀錄不同階段的「設計心事」。 分享 facebook

Ｑ： Yocico以「一生懸命」描述自己的設計態度，更以此擴展出建築、軟件、家飾與家徽等分枝，使核心理念更加穩固。請問在回首您的設計歷程裡，有什麼印象深刻的成就與挑戰能與大家做分享？

詹：剛創業的時候，我設下一個「三不」政策——「不事先丈量」、「不事先估價」、「不試畫」。在十幾年前，台灣的室內設計產業並不是那麼Popular，多數User對室內設計「師」沒什麼感覺，但我那時便慢慢地Training客戶，讓他們瞭解「專業」及「服務」的重要性與價值。

我先生是建築師，當時他告訴我「Yocico妳這樣做不起來啦！」可是我有我的堅持，也希望將這樣的差異化建立起來。漸漸地，有很多客戶透過網站、email來和我們聯繫，我也很訝異；後來才知道，他們認同品牌的理念，我想「設計始終來自人性」，我相信Arthur經營酒店也是如此。每天都充滿人跟人的接觸，這點無論是對顧客，還是提供服務的人，都是一樣的；也是讓我不斷從挑戰中，產生成就感的原因。

王：回應Yocico說的，無論在飯店或餐廳經營，我一直強調對三種人不可以不一樣，第一是「客人」，第二是「廠商」，第三則是「同事」。如果你能發自內心對這三種不同的人一樣的好，自然能做到最棒的「服務」，更不用說對待朋友、家人。

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（圖）今年九月，隨設計品牌Yocico®名聲日漸遠布，詹總監受家具品牌「高第家居」之邀，以「我就是品牌」為題，大方分享自身打造品牌的心路歷程。 分享 facebook

Ｑ：Arthur在近期訪談中提到，希望事業運作更加穩定，讓教職經驗豐富的您，空下更多時間將親身經歷與人分享借鏡；而詹總監則是在「程翊設計」與「Yocico®」品牌名氣逐日高昇後，更積極多角化經營。最後想請兩位深談，近期有什麼實際行動與目標規劃？對彼此是否有些跨域的鼓勵與建議呢？

詹：Yocico每天都有不同計畫，唯一不變的是鼓勵自己往前，往對的方向「做、做、做」。而在Yocico®品牌化後，我們也致力於提供更好的服務，做到讓客戶安心。每次完工，我不是想到賺了多少錢，而是感念於收到他們的感謝言語，因為那是發自內心，騙不人的。做到讓每位客戶都真心誠意地發出感謝，就是Yocico®品牌接下來要執行的最大方向。

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（圖）目標明確的 Arthur，今後除了要將慕舍酒店推向「世界級的完美」，也會持續與各國交流學習，讓這份熱忱與信念能夠持續地傳遞出去。 分享 facebook

王：我有三個方向，第一是把這幾年的經驗，實踐地更扎實，做到世界級的完美，並專注在最重要的餐飲領域，在這當中建立起團隊，給他們最好的訓練，因為只有「團隊能使美夢成真」。第二，我始終認為教育是一切根基，我在學習與工作上擁有那麼多國外經驗，可以跟台灣的小朋友分享。接下來，希望能花更多時間在教育盡一份小小心力。第三，希望把手中這個「超級國際精品」更推出去，建立環球合作夥伴關係。期待能把飯店變成搜羅全球文化藝術的殿堂，成為真正的國際蒐藏家。

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「吃吃、喝喝、開房間」，乍聽奢侈的生活，卻是 Hotel Mvsa慕舍酒店 執行董事 王劭仁Arthur的「畢生職志」，他跋涉過一千個風光與挫折，如今以全新亮相的 Hotel Mvsa慕舍酒店為起點，懷抱謙卑的心情繼續邁步。程翊室內裝修工程 藝術總監 詹芳玫Yocico 則伴隨原創家飾品牌的成立，將一生懸命的「玩」美精神，挹注在空間裡，持續用她充滿特色的設計語彙，訴說著每個家的專屬故事！

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當你真心熱愛著一件事情，眼睛發出的光芒，是不會騙人的。另一方面，當你對於一件事足夠專注，那你永遠都能從裡頭獲得全新感受，永不感到無聊。所以擇你所愛，然後拼命去愛吧！

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