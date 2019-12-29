家飾界領導品牌正式插旗台中！旗艦店歡慶開幕

艾立思台中旗艦店建築外觀示意圖，由新澄設計團隊經手規劃，以精品旅店概念為發想，通過建築量體的表現手法，展現別於一般的Showroom印象。 分享 facebook

Eliz Furniture艾立思國際家飾 軟裝服務全面整合！

【本文由 Fifi 撰寫】

Eliz Furniture艾立思國際家飾 由一群熱愛家具的年輕人集聚而成，2013年成立以來，不斷深化品牌服務；提供專業的家具選配規劃、軟裝家飾DECO陳設，與窗簾壁材整體配置，依其需求喜好量身打造客製化方案；更與設計師合作鏈接，協助空間情境的營造與拍攝，達到相輔相成的正向循環；品牌獨有的溫度與口碑也隨之建立，持續發揮家飾界領導地位的影響力，打開美好生活想像！

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從台北概念店出發 插旗台中旗艦店擴大服務！

重視自我進修與品牌創新的艾立思團隊，每年定期參訪米蘭家具展等各大家居盛會，力求接軌國際美學，將最新、最具話題的流行趨勢帶回台灣。也因此以台北概念店為起點，台中旗艦店就此誕生，期望將品牌的美好意念予以傳遞；讓更多人走進艾立思，在這裡，發掘品味風格，創造質感生活。

單品優惠——藍芽音響桌Need Music Table

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開幕當天另有單品優惠——藍芽音響桌Need Music Table，訂價14000元，開幕優惠價8800元。 分享 facebook

精美贈品——客製皮革行李吊牌

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除了商品優惠外，艾立思更邀請到頂級皮革工藝大師林翊翔 Shiang，現場為前150名賓客，客製手工皮革行李吊牌，讓前來 歡慶的人們都能感受艾立思的用心與貼心。 分享 facebook

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集結完美工藝、藝術美學的嶄新概念，艾立思台中旗艦店將於初春之際正式開幕！特別準備了精緻佳餚與美酒，籌備這場開幕餐會，邀請大家一同為艾立思台中旗艦店的誕生舉杯喝采！

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OPEN Design 動能開啟傳媒