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味蕾引路 重回鬧熱奔騰的舊町年代

2019-12-24 12:06OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

作為新興的餐飲品牌，業主期望為台灣飲食環境呈上更有機健康的餐點，便將期待化為佐料，調入新鮮肉品及無毒食材，製成一道道佳餚。想當然好的料理也需要適合的器皿乘裝，猶如空間美學之於友善理念，因此 弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 以餐飲主題為索引，運用現代風格詮釋古樸風情，透過適度復舊、微創與更新老舊建物，有機地調配門庭加上室內共60坪空間機能。

呼應業主品牌形象，以「日式風格」為基底，煨煮一座滿溢往日美好的町區風味——定時現身的神秘攤車、一期一會的美味料理、捉襟擊肘的緊密鄰人，以及酒酣耳熱的溫情奔騰，而此些精緻豐盛的空間饗宴，就在《舌尖上的町居》內展開。

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（圖）眼前所有風土物件的在場，更無聲圍塑老店方得醞釀的古味風華，將傳統美學與文化...
（圖）眼前所有風土物件的在場，更無聲圍塑老店方得醞釀的古味風華，將傳統美學與文化記憶在此召喚復甦。
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門庭美景——浮世食町蒸騰展開

沿著與古建物相伴多年的青蔥大樹前進，暖簾、燈籠、白沙石景深遞進，迷你的枯山水意象寂靜地妝點門面，細聲提醒訪客稍歇喘息，接受門庭所餽贈的見面美景。

而針對內外空間的過渡地帶，設計師以古桁架構造還原挑高門面，將近3公尺的外觀，採用木作縱橫堆砌出兩層樓面，為下層敞開通透視野，同時於上層拓展隱密的聚餐空間，滿足現代需求各異的用餐體驗之餘，眼前櫥窗俐落捕捉料理鮮肉，及咀嚼煙氣的飽餐樣態，亦靜亦動地展開這場浮世畫軸。

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（圖）座位區牆面所彩繪的紫山藍水一路綿延，而特選的日本瓷器化身牆飾，打造有如舞鶴...
（圖）座位區牆面所彩繪的紫山藍水一路綿延，而特選的日本瓷器化身牆飾，打造有如舞鶴群飛的景象，為餐飲時光添賦一則悠然的遠古傳說。
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秘境入口——老藝重現緬懷時代滋味

屋舍內部前段挑高，使足步由闊至窄有如探幽，錯落懸掛的長燈籠便成為引路燈，引人驅身向前同時目光環視——天幕由深胡桃色木材排闥構築斜頂，順勢框塑裸露而出的樸素磚面，將視線凝聚於題有業主品牌名稱的紙傘老件，使看似無奇的過門，也成為宣告時空轉換的儀式。

接著繞過竹片屏風，細細打磨出舊紋的水泥地鋪展全境，隨著不規則排列的六角地磚前行，舉步而來是花磚、綠石與灰晶鑽在場景中隱晦閃耀，進而勾連出料理區域中，每雙專注的料理眼神，透過濃郁的氛圍鋪排，引領饕客漸入佳境，一步步感受愈加醇厚的時代風華。

（圖）設計師以「竹」的意象首尾呼應，於通往洗手間的轉角樹立另一片竹林端景，悄悄對...
（圖）設計師以「竹」的意象首尾呼應，於通往洗手間的轉角樹立另一片竹林端景，悄悄對應落塵區的竹片屏風。
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（圖）精選日式風花磚拼貼而成的吧台，以及靜雅的墨綠、灰晶餐桌各就其位。
（圖）精選日式風花磚拼貼而成的吧台，以及靜雅的墨綠、灰晶餐桌各就其位。
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溫情上桌——多元設計填飽機能需求

一頓飯可以是一人獨享，也能四人共食，甚或是六人舉杯團聚，設計師將現代多樣的用餐需求融入場景，設置對應區塊——由精選的日式花磚拼貼而成的單人吧台，及以綠石與灰晶鑽為檯面的定製多人餐桌；此外，順著用餐區域延伸的狹長型作業區，亦輕巧分為前端料理的備餐區，及後端回收清洗的攤車餐櫃，將鮮食現烹與衛生安全的用餐體驗實地呈現。

除了基本的用餐品質，弄木團隊更特地沿著五米長的餐區壁面，一路彩繪彷彿綿延無盡的藍紫山水，搭載化身牆飾的特選日本瓷器，打造如同舞鶴群飛的風景，為餐飲時光添賦一則悠然的遠古傳說。

（圖）工作區後段仿造自由來去的流動攤車，將清潔餐盤的程序定位於此，並處處體貼設備...
（圖）工作區後段仿造自由來去的流動攤車，將清潔餐盤的程序定位於此，並處處體貼設備規格與實際操作流程，顯現為空間的所有使用者考量的細膩心思。
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（圖）弄木團隊為品牌量身定做名片及菜單，菜單外觀取意日式便當的造型，將溫暖心意以...
（圖）弄木團隊為品牌量身定做名片及菜單，菜單外觀取意日式便當的造型，將溫暖心意以花布包裹，在餐點上桌前，讓食客先以雙眼和閃光燈嚐嚐這道精美小點！
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飲食是人之大欲，也是情之所在，過去如是，現在亦如是。弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 堅守每項具體與抽象的空間細節，透過餐飲空間《舌尖上的町居——日式炸牛排餐廳》，引領人們透過最直觀的五感體現重回舊日時光。

通過親自設計形象名片、主題菜單，及至親選日式風土物件，以「設計顧問」的角度，從小物件到大建築全盤整合考量，於腳步緊湊的現代潮流中，緩緩繪製出這幅鬧熱滾滾的食町景象，完成令所有食客齒頰留香的美味空間，吸引所有溢流都市的人潮願意不斷回訪，讓品牌精神及那份記憶中的滋味與此地常在。

夜深了，食町還熱著，快去那裡暖暖身吧。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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