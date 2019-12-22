湯大師空間大解密 木質元素的N種玩法

【本文由佳瑋撰文】

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對木地板情有獨鍾的屋主，找到擅長玩味材質細節，有極高空間領悟力的 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監，要將這個擁有得天獨厚優勢的房子，塑造出一個充滿溫馨、舒適的家。用多元的設計手法，在簡約中提煉溫度，透過質材的切割與銜接，帶出整體場域的層次感與氛圍。

（圖）玄關處的過道選擇用多幅畫作點綴，玄關的燈飾其實是跟餐廳的荷蘭Moooi燈飾互相呼應，處處藏著設計師的細膩搭配手法。 分享 facebook

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在這個格局方正的大量體中，設計師希望能保留公領域的連貫性，因此在空間與空間的過度，都特別加入收納與藝術性的表現，玄關與客廳之間的展示櫃，作為生活的轉場，雙面的設計增加了家人互動的情趣。

沙發背牆的書櫃與格柵，將光影玩轉其中，讓窗外的景色是延續且連綿的，走慢了時間也凝聚了情感。木地板的拼接在橫直之間，增加了更多角度的選擇，色彩在溫潤的褐色之外，補進充滿藝術感的天然色調。

驀然回首，我們好似身在一幅水彩畫中，每個身處其中的行為都是畫中動人的一筆。

（圖）鏡面帶出整體層次感，也讓空間在無形中被放大。 分享 facebook

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來到餐廳區域，會發現比客廳多一份靜謐感，木頭的吊頂與地面進行呼應，白淨的吧台兼具中島功能，三五好友的聚會可以簡單料理，盡享團聚時刻。

背後看似石材的牆面，其實藏著通往男孩房及廚房的暗門，將公私領域進行明確的劃分，俐落的線條在牆面、窗邊、地上都留下足跡，空間韻律感的表達更為深刻，讓生活中的喜怒哀樂都歸為平靜。

（圖）燈具的選擇與擺放擁有很多哲學，而這個案子讓我們見到很多不一樣的嘗試。 分享 facebook

（圖）粉彩玻璃膜有著濃厚的藝術性，讓熱愛藝術的一家人連空間都能充滿個性。 分享 facebook

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（圖）書房木頭推門上方，選擇以玻璃做崁接，為了讓材質能完美契合，所有的細節幾乎都是客製化施作。 分享 facebook

在客廳沙發牆背後，針對業主的喜好隔出了一間書房，展示許多收藏藝術品，閒暇時能獨自一人在內享受閱讀的午後。書房與客廳的隔間，設計師特別以粉彩玻璃膜做處理，藝術化的表現手法、玻璃與木材的異材質銜接，每一個細節都必須拿捏得宜，十分考驗工程的細緻程度。

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腳步來到主臥房，木質的元素依舊無所不在，但有趣的是，房內特別增設了獨立的休息區，讓睡眠區與休息區不會互相干擾，鏡面的設計更加深了整體視覺效果，彼此相連但又各自獨立，在空間的巧思加持之下，生活的型態變得更加多元。

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男孩房延續整體住宅的風格，但在牆面與軟裝挑選上用色卻更為鮮明，注入了青春滿滿的活力。保留了建築原有的窗戶，倚著窗便能眺望原處的風景，隨著四季變換、日夜更迭，能擁有截然不同的心境與體悟，是設計師留給小主人的秘密基地。

在相同材質中應用不同設計手法，也能擁有不一定的場域氛圍，湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 細節處用盡心力，擅長於空間中營造多元層次感。當藝術成為生活的一部分，透過空間的言語被訴說出來時，它擁有的能量是很巨大的，構成了我們對生命的感知、對美好事物的停留，對家的深深歸屬感。

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