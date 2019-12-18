【跨界對談】「生命」這場戲——入神體會出神演繹

【本文由靖雯撰寫】

人生，是一段不會喊「卡」的實境秀，人人都渴望演繹最精彩的自己。今日OPEN有幸邀請到 桂田文化藝術基金會 楊貴媚 董事執行長，以及 磐力設計 廖月凰 設計總監，兩位風采絕佳的知性女角同框獻映！回首如何在演藝及設計兩樣戲路中，從青澀演員與新生設計者出發，一路虛心學習並自我培力，孕育出關照他人與社會的巨大能量，並練就隨時上戲的最佳狀態，準備好馬上開拍！

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桂田文化藝術基金會 董事執行長 楊貴媚

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台灣演藝超過30年資深女演員。參與台視「新人獎」歌唱比賽，以歌手身份踏入演藝圈。後參與電視連續劇與電影演出，與李行、王童、李安、蔡明亮、林正盛、易智言等知名導演合作。

形象自早期苦情女性脫身，精湛演技屢獲國內外影展肯定，如主演「無言的山丘」獲新加坡影后；榮獲威尼斯影展金獅獎的《愛情萬歲》，獲頒韓國第20屆釜山影展「美麗佳人亞洲大賞終身成就獎」；以《月光下，我記得》中失婚婦女一角拿下第41屆金馬獎最佳女主角。現同時擔任桂田文化藝術基金會董事執行長一職，為照顧演藝圈資深長輩，及文化藝術持續扎根而努力。

磐力設計 設計總監 廖月凰

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從事設計超過20年，早期參與建築團隊中，砥礪出建物與環境的地景對話。近15年，走入貼近生活的空間設計，其中人與場域的互動，一直是她最關切的議題；並自始至終，以大自然為師，以人文藝術為法，貫穿每個空間的核心觀點，也以此包覆來自各個使用者的需求內涵，一體交融出兼備舒適、美感的空間樣貌。

近年作品屢獲國際肯定，如Muse Design Awards銀獎、DUBAI International Competition銅獎等殊榮；總監本人亦積極進修，取得臺灣科技大學EMBA碩士學位，引領磐力設計持續往前。

（以下對話，楊貴媚董事執行長簡稱楊，廖月凰設計總監簡稱廖。）

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（圖）媚姐同樣活躍於國際影展，例如今年受邀出席韓國江陵影展、中國海南影展與國際重要影人會面交流（上）。曾獲第41屆金馬影后的她，今年再度登上紅毯，擔任56屆金馬獎終身成就獎頒獎人（下）。 分享 facebook

Ｑ：楊執行長歷經新生演員、金馬影后、代表台灣出席國際四大影展，及現今基金會執行長等多重身份，您認為不同階段的自己和社會的關係是什麼？並期望透過這些身份，帶給人們什麼樣的回饋？

楊：剛踏入演藝圈時年紀小，很懞懂，以為電視、電影就是娛樂大眾，後來發現不是那麼簡單，有非常多要虛心受教的部分，例如演員的職業道德和應對進退。也體會到戲劇更深層的含義——社會責任。比如觀眾心情不好，看到劇中角色幾乎放棄生活、生命時，如何拼命去抵抗挫折與壓力，最後蛻變，也許就會轉念想：「他可以，我為什麼不行？」，那是很激勵人心的。所以在我心裡，「社會責任」也是演藝人員相當重要的一環，而我自己也從戲劇中體驗許多從沒碰過的生命處境。不過，也不能一直說教啦，這樣誰看哪！（笑）

會接下基金會執行長一職，也是一種「緣分」，因為企業家的善心及對社會純粹的愛，希望照顧爲台灣演藝貢獻的先進資深長輩藝人們，以此為主旨，進而擴展支持傳統藝術和新生代優秀藝術團體的計畫。基金會成立至今一年多，我們希望「扶老攜幼」，包括首次舉辦新銳微電影徵選，我們邀請台北電影委員會總監饒紫娟、金鐘編劇黃雨佳、金鐘導演葉天倫、金鐘獎終身成就獎梅芳阿姨，和影后嚴藝文擔任評審，評選出四個新生代原創劇本，希望能培育更多年輕創作者！

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（圖）於台東出生、花蓮長大的廖總監，將對於自然的濃厚情感及黏稠人情，自內在提煉為設計的一部分，並以此出發，找回每個空間的生命靈魂。 分享 facebook

Ｑ：身為大自然的兒女，將愛慕自然的心寄託於設計，讓每個空間享有同等豐盛的「陽光、空氣、水」。因此想請總監帶我們回訪您的童年，其中曾帶給您怎麼樣的深刻體驗，而那份感受又如何牽動著設計？

廖：相比起來，我這段就是「小我」。（笑）我出生在台東、成長在花蓮，一直到高中畢業才到台北唸書。先撇開設計面，其實在花東的環境裡，我得到最深厚的資產就是「人情味」，而且很「黏」，黏到我必須每一年都回去。

我很慶幸，自己是在純樸濃厚的情感和環境下長大，所以當我北上求學，剛開始滿不習慣的，因為腳步很快，人跟人停留下來對話、互動的時間變得好少。這也是為什麼我希望我們訪談的位子靠近一點，因為這樣有一種促膝長談的感覺，那就是很自然的互動。這幾年下來，我也在思考，怎麼把那份「人情的黏稠感」帶到身邊。

楊：我有看過妳的作品，很寬闊、挑高的空間，有一種樸質的感覺，這應該就是你對花東的感受。

廖：這一直是我希望呈現的，回歸原始，人跟人之間其實很單純，所以我不希望太多複雜的因子在裡頭。

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（圖）今年六月，基金會召開創建記者會，正式落成同時舉辦辦公室喬遷聚會，邀請藝人朋友們加入行列，將愛心共同匯聚！ 分享 facebook

Ｑ：在楊執行長豐富的生命經歷裡，能感受到「照顧」是您賦予自己的職責，而這樣的責任感，必是建立於「理解」之上。請問這段時間以來，執行長密集與各式團體接觸後，有何令您印象深刻或翻轉認知的經驗嗎？

楊：過去，每次聽到哪位資深長輩們病了，或生活辛苦，雖然心疼卻插不上手。基金會是受到許多前輩鼓勵，才接下這個位子，我知道很多前輩其實很低調，就算有困難也不願意讓人知道，我們很難發現，所以我邀請演藝圈的藝人朋友們，如果知道有誰需要照顧請告訴我，讓我們一起去關懷。

廖：就像宣示另一個「家」的概念，走進來是暖暖的。

楊：對！就跟你一樣，你是把寬闊溫暖的家給業主，我呢，希望演藝圈的朋友們把基金會當家一樣，有任何需要照顧的，我們會盡可能地關懷協助。新手上任的我在執行個案上，受到紀寶如所創立的台灣優質生命協會很大的協助，過程中讓我學習到很多，真的很感恩，也深深地讓我感受到「做對的事要堅持」！

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（圖）廖總監在住宅作品《逸掬旭光》中，擷取量體的挑高優勢，為家屋打造宛如山居的內在視野，並融入溫暖的天然材質，凝聚「家」與「自然」治癒人心的功能。 分享 facebook

Ｑ：出身自純藝術背景的廖總監，對於東方美學尤其著迷，不僅將北方建築的層序感融入室內，更運用軟件創造出如同南方建築的複繞動線。因此也想請總監分享，您如何理解純藝術與設計間的關係？

廖：兩者對我來說沒有界線，從藝術、美學、生活到「家」，都是相互融合的概念，就像先前所說，在花東環境下生長帶給我的影響，在那人情、大環境的催化下，是自然而然地整體內化，只是碰到不同場域會有不同需求。

說到底，每個案件最大的不同就是「人」，我會因為碰到的對象不同，而在互動中被觸發靈感，產生「這個空間就是屬於他的」那樣的作品。而像我們設計到現在，還有個非常重要的概念叫「換位思考」，除了站在業主位置，去看見他「想要」的，還要換位去看見對方的「需要」，然後說出這些他所不知的隱性需求。

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（圖）楊執行長去年首次挑戰台灣實境節目《阮三个》，回歸本色、沒有劇本的真情演出，讓她直言做自己太過癮了！ 分享 facebook

Ｑ：回頭談談兩位的各種身份，您們在擁有這麼多肯定與掌聲後仍不斷挑戰；請問是懷抱著什麼心態，來保持自我成長的柔軟與彈性？

楊：去年我接了台灣首次製作的實境秀《阮三个》，沒有腳本，任何事都不可預期。就很緊張呀！不知道會碰到誰？會發生什麼事？該如何應對？但後來也體會到，其實不必太緊張，因為是實境嘛，大家體會的是臨場感。

實境節目最棒的就是做自己，遇到什麼人、什麼事、會有什麼反應，都是當下的、最直接的，所以有時候有一些個人的執著就會顯現出來。但主持一段時間後，因為節目還有其他主持人，他們也有些想法，也會安排各式各樣的活動，讓我不斷「哇！哇！哇！」地開眼界，發現原來事情不按我想地處理，也能順利解決，或過去拒絕參加的休閒活動，例如露營、溯溪，在這個世代已經發展得這麼完善。慢慢地，「我執」也就放下了，做的非常開心！

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（圖）廖總監笑稱近年自己的「線」愈加模糊，無論是帶著品牌參與國際競賽，虛心與各國設計者切磋交流，或進修EMBA課程，與各領域菁英相互學習合作，都為品牌開展更寬廣的視野。 分享 facebook

廖：就像媚姊說的，尤其像我們做設計的，對設計會更堅持某些看法。

楊：對！這就是設計師的「眉角」，是不能踩到的。（笑）

廖：我雖然沒那麼多「角」，但還是有許多「線」。不過我發現幾年下來，那些「線」越來越模糊，也看見和各種領域合作的可能，就像媚姐說的「放下我執」。

楊：戲劇也是這樣，從前會說不回嘴的才是好媳婦，現在不是，有智慧的媳婦是不回嘴，但還是去做她認為對的事。

廖：現在不光是「女性」，其實各種「角色」都要有個人的想法，也要有圓融的做法；畢竟老中青三代同處一個屋簷或職場，這件事要做到好，既要有智慧，也要有欣賞他人的胸襟，我想這也是「放下我執」，而且到哪都是準則。

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（圖）媚姐期望透過個人與基金會的力量，能在未來推廣現代文化藝術與傳統藝術的傳承。 分享 facebook

Ｑ：桂田基金會成立短短一年，已積極啟動許多行動，在在展現蓄勢已久的用心與能量。請問近期還有什麼活動或規劃，能與大家搶先分享嗎？

楊：在運作基金會的過程中，科技的年代我發現，人與人之間的情感交流要再更加強，而這要從「以身作則」開始——從自己出發，讓家很好很溫暖，再擴及社會，讓台灣更好。所以我有個構想，是在參加威尼斯影展時觸發的——我想每年定期，在全台舉辦露天巡迴的免費音樂會，有爵士、管弦、拉丁樂或台灣早期歌謠，並邀請父母、孩子和家中長輩，團聚在一起享受兩個小時的音樂陶冶，增進人與人之間的情感並培養藝術精神。

廖：這種事是會潛移默化，而且帶來巨大影響的！

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（圖）從二十年前，踏入設計的第一步起，廖總監懷抱著的創作初心從未改變，而今依舊是推動她向前的最大動力。 分享 facebook

Ｑ：在這齣名為「人生」的劇本中，擅於換位思考的廖總監無疑是位傑出角色。但若有機會從頭再來一次，您是否曾想過一條不一樣的路？你又會如何演繹自己？

廖：我覺得挺有意思的，我從沒想過不當設計師能當什麼。我也從沒把自己界定成「設計師」的角色，一路走來，我從女兒、太太、孩子的母親、員工，最後變成公司主管，每個階段都還有很多事想學習，想跟不同領域的人互動。另外，我說自己從沒想過這個問題，也是因為「設計師」這個角色，「內心戲」其實非常豐富，我的每個客戶都是一本很厚的劇本；我接觸過非常多類型，和各個客戶共同演繹過不同場域的戲。

楊：你如果不當設計師，要不要來走演藝圈？如果在這，你可能是製作人，精準地把不同角色放在適合的位置。

廖：然後希望他們發光發熱，下次再change，其實這也挺有意思的！

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「戲」從不虛假，而且演著演著，到最後，或許就是在演譯不同面向的自己。回到鏡頭前，桂田文化藝術基金會 楊貴媚 董事執行長 保持柔軟的心，著手主持台灣首部實境節目，同時基金會也持續推動跨世代的藝術扎根計畫；另一個視角， 磐力設計 廖月凰 設計總監則積極開啟跨界合作機會，以自然兒女的初心，捕捉設計以外的全新畫面。

兩位女角讓觀眾看見，這場演出之所以精湛，並非因爲砸下重金製作，而是源於珍惜自己那顆柔軟的心，進而成為他人生命的要角！

節目還沒結束！休息一下，她們馬上回來！

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OPEN Design 動能開啟傳媒