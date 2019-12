空間丨設計師自己的Office就是這麽純粹與任性！

【本文部分圖片源自Design Cool設計酷官方微信】

設計的本質是創造,是無中生有,設計師的工作空間是產出想法與概念的行動源頭,是一個充滿想像力的基地,因而,設計師在設計自己的工作空間是帶著科幻未來感,宛如電影場景般,道具陳設感極重,欲以層出不窮的狂想力配置出空間需求。

空間的變化與延展

Variations and Expansion in Space

(圖)視角:大門內與外。

設計師用兩個單位元去做出多重組構與延展以因應不同空間性格;一個是方塊單元,一個是曲線單元, 方塊單元使用在沙發、地毯、樓梯梯面上,讓方塊形布在上下左右的多元向度里,拉出立體層次感,以定義出一樓空間可多重組構的開放性,如:機動性的家居配置、沙龍型的小型演講場所與聚談空間,並以可開闔九十度的透明鋼構大門,連接延伸至室外,微暗示里外的閉合關系。

曲線單元則以黑色鋼板一片片疊砌出幾何形狀,扭轉、切割、如雕塑般有機形變出一個結合水吧、行政櫃臺與餐桌的大桌臺。

二樓工作桌則以細部卡榫接合片狀鋼板,以形制出宛如蝴蝶般如輕亦重的結構體,對稱的造型,讓工作時可移動的幅度動線更流暢。

工作空間的定義

Defining the Work Space

一樓公共空間,二樓為工作室,中心設計大桌子以方便討論,所有附屬機能如電子屏幕、櫃子、打印機室、建材室、書籍等配置在空間周邊,無設置主管辦公室,每個員工可靈活走動、交流,自由選擇工作場景。

工作即生活:戶外設置水池與大量綠化,以及室內設計廚房與餐桌,加上天花板鋪設大片竹子,增添休閑感場景。

材料的純粹

The Purity of Material

本案以木頭、鋼構、藝術漆簡單元素鋪築天地壁以作出空間純粹感,以應合本設計公司的宗旨:用材料本質去表達對設計的態度與純粹感。

▲九號設計集團廣州辦公室一樓平面圖

▲九號設計集團廣州辦公室二樓平面圖

項目信息

項目名稱:九號設計集團廣州辦公室

設計公司:九號設計集團

主創設計師:李東燦

參與設計師:陳俊凱、劉晉誠

項目地點:中國廣州市

空間形式:辦公室

施工日期:2019.5-2019.10

完工日期:2019.10

室內坪數:一樓200平方米,二樓130平方米(共330平方米)

材質:黑鐵、黑色玻璃、金屬網、特殊漆、天然竹子、環塑木、石英磚

關於9 Studio Design Group九號設計集團

9 STUDIO DESIGN GROUP 是一個強調整體整合設計之專業團隊,從事建築設計、室內設計,及環境景觀設計等多元經營之設計公司,成立於2005年,主要業務以集合住宅、獨棟住宅、商業空間、辦公室之建築及室內設計為主。

本公司主要的特色在於結合藝術、場所及都市等多重文化議題,依循空間主體性質,演繹空間的自明性。我們認為每個空間應有其自身散發出的一種特有的表情,這個表情除了建 立在我們對空間組成的基本看法,更重要的是空間本身的使用性質及使用者對於空間的使

用態度,空間的表達不只是一種形式,它更是一種行為模式,每個案件皆是我們與使用者共同激發、成長與成就的一個全新的作品。

9 Studio Design Group創始人李東燦先生

ABOUT US

