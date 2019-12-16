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【現場直擊】陳暄 X莊媛婷、鄭瑞文 跨界對談幕後花絮

2019-12-16 08:28OPEN Design

【本文由靖雯現場直擊】

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一個人要成長幾回，才能累積足夠的力量回首，面對過去的自己？

今日OPEN團隊非常榮幸，邀請來自北國及南方的三位尋美者，他們分別是——十上建築 CEO 陳暄，以及仝育設計 莊媛婷 設計總監、鄭瑞文 創意總監 。談談同樣在「設計」這條路上，走了好多好多年的他們，如何在專注開拓的道路上成長、成家，也成就各個階段的自己。而今恰好在此相遇，他們亦將滿腔話語化為鋒芒，宛如舉火，為彼此熱情照路！

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「作」與「不作」，曾是陳暄老師為自己下的十年註解，現在則轉為循環的波浪起伏，來到對許多事充滿好奇的階段，親自深入家具、建材的細節設計。不過在個人興趣之前，家庭，是她絕不放手的堅持！因為孩子讓性格極度自我的她，瞬間了解什麼叫無私的愛，這也連帶影響私宅設計的思維，從而讓設計在技術之上，發展出更加寬廣的情感與社會觀點。

接下來，她的每個選擇都會有所取捨，要以最從容自然的腳步在生命中前行！

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既是工作夥伴，也是生活伴侶，人稱設計界的「神鵰俠侶」——仝育設計的莊總監與鄭總監，笑著回想品牌剛成立時，吵架可是家常便飯，但理性的兩位回歸自身，找到太極相生般的合作模式，這也轉動他們的心靈及設計之眼。

現今更從過往注重空間的「形」，昇華為透析場域的「靈」，讓場景能夠帶來共鳴與療癒，成為他們從彼此眼中看見的共同目標。而今年更立足台南、跨足國際，為品牌精神更完整的呈現做足準備！

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時間落在三位身上的光芒，讓 十上建築 CEO 陳暄、仝育設計 莊媛婷 設計總監、鄭瑞文 創意總監 即便初次相遇，也能感應對照彼此的生命；展現出在各年代的「快」中，找尋一種靜觀世界的慢工細活，期望用細節堆疊出動人的美，而那在圖像發達時代的洪流中，或許不是最鮮豔惹眼的一個，但卻是足以在生命的不同階段，回首顧盼仍能勾起悸動的那一個！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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