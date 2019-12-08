簡單就很好 極簡家宅替你收納煩惱

（圖）設計師透過拼接銀狐大理石、洗白橡木皮、特殊塗料等豐富異材質，將公領域流暢地延展。 分享 facebook

【本文由 靖雯 撰寫】

因為這裡是家，所以要多留點餘裕，其中基本的當然不會少，至於剩下的部分，也要仔細保留，因為那可以作為彼此情緒的轉圜空間，也能是消解倦意的安穩角落，然後就這樣，讓日子轉動下去，有一天，你就會發現裡頭滿滿的，都是美好的回憶。

這座屬於一對伴侶的小巧家宅，室內與前後陽台總合僅有迷你的15坪大小，加以體積過大的樑柱結構，導致畸零空間與歪斜格局成為使用阻礙。為此， 龍雲設計 龍世運 設計總監，以「增加收納」、「調整格局」及「開闊視野」為首要考量，選定純淨的北歐風格為主視覺，運用極度簡約的線條為筆，描繪一片靜謐的中性色彩基底，搭配溫潤的天然木材與綠意植栽，重劃出機能充裕的兩房兩廳格局，更將寬敞明亮的潔白窗景引入其中，讓家不用大，也能十分包容理想的寧靜生活。

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斜角玄關——側個身 看到的就不一樣

迷你而開闊的家宅敘事，從一入門便開始，傾斜設置的木作門片穩重樹立，上方乘載著同樣以斜角處理的低矮大樑，輕巧地將前者的高點與後者的低點置於同一水平，既避免凸顯屋樑下沉的壓迫感，亦為明亮採光保留更多轉折空間，以及日光偏移所切割出的光影趣味。

而在雪白之下，設置的是特製直立式展架，其開放層架與懸空雙腳的樣式設計，如同自由輕盈的筆畫為牆面構圖，其間相當靈巧地穿插黑、白、棕三種色彩，並以高低錯落的走勢安排，一方面作為量體色彩主題的索引，同時在尺寸齊備的大小框格間，拓展出方便收存各式藏品的機能展櫃，立體形塑出向光延展的感受，讓人日日返家，都有這片熟悉的明朗牆景迎接。

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（圖）客餐廳依序使用灰質飾板、紫花掛畫與洗白橡木皮妝點牆面，為公領域開啟平衡而和諧的場域對話。 分享 facebook

起居空間——機能色彩鋪敘立體牆面

轉個彎，幾步的距離變來到用餐與起居區塊，落地的調光捲簾透入溫柔光線，照亮鋪設全區的木紋石塑地坪，使設計師精心挑選的滿地銀白隨之輝映，並順勢接上電視牆腳的輕灰色基底，及至環繞此區天頂的斜體設計，無聲地遮去樑體，且圍塑起客餐廳的弱分界。

回望緊鄰廚房的中島吧台，木作裝飾面宛如局部露出的樹木紋理，於高處留下擺設平台垂墜植栽，與造型吊燈透出的暖黃光線，一同點亮溫馨的餐食風光；款式簡約的中島，則作為伴侶共進晚餐的親密場景，讓雙份的情感餐點剛好足夠，只待乘盤上桌。客廳則運用另一種敘事口吻——冷靜的黑白灰色調，依序構成大大小小的矩形色塊，拼接、疊加，形塑對比鮮明的視覺層次，並將矮櫃、電視等機能設備融入色彩計畫，與其相對的沙發背牆亦是如此，讓理性溫和的空間語彙，替居住者一一梳理日常的糾結煩惱。

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訂製書房——寧靜翻閱黑白語彙

來到兼具客臥功能的定製書房，設計師為偶有待客需求的一對屋主量身打造，同樣在綿密而乾淨的窗光中，採用穩定心緒的中性色系為底，高度合身的定製書桌，搭載大量收儲空間，尤其偏重順手位的展示層架與壁櫃，更是體貼使用者巧思設計，成為無論居住者抑或難得到訪的客人，皆倍感舒適自在的休憩所在。

（圖）同樣採用潔白色系的拉門後方，是寬敞的進入式收納空間，將四季衣物井井有條地收儲其中。 分享 facebook

和式臥房——在雪花的溫暖裡睡去

越要寧靜，往往就要越乾淨，設計師去除家宅中不必要的環境訊息，尤其針對最貼近睡眠的主臥房，以和式臥榻及拉門隔間的收藏室為使用核心，運用柔軟的木質調與雪花白，舒適地包覆睡眠及收納需求；左右立面分佈木質元素，或成塊面或成線地堆疊出視覺層次，既配合空間由落地、臥床、雙層櫃而至窗景，四區塊的機能分域，亦增添此高度進程的漸進趣味，讓簡單小巧的臥房，也顯現十分豐饒的晨昏風景。

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「家」的本質，從來不必用華麗辭藻來裝飾，簡單的空間語彙，亦能切中人心的要點。 龍雲設計 龍世運 設計總監 掌握家的精神，熟練地使用去蕪存菁的設計手法，自北歐風格的自然原質中，抽取出專屬於這個空間、這對伴侶的生活線條，並為巧緻量體拓展明亮的空間感，用絕不複雜的方式，為他們收納一切煩惱，因為這裡是家，所以 一切簡單，就很好。

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OPEN Design 動能開啟傳媒