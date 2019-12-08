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玩美極緻煥發光采 優雅洗禮重塑屋顏

2019-12-08 10:59OPEN Design

（圖）通過金屬格柵與柔和的燈光計畫，建築不分晝夜地散發輕盈暖光，為霓虹閃爍的城市...
（圖）通過金屬格柵與柔和的燈光計畫，建築不分晝夜地散發輕盈暖光，為霓虹閃爍的城市印象，暈染一道含蓄光影。
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【本文由靖雯撰寫】

座落於台北精華地帶的SNOW CAPPED科技美容旗艦館，透過 京璽國際 周讌如 設計總監 的藝術巧勁，將這座蘊含光輝的老宅樓棟再度翻新；歷經約莫一年的改裝程序，京璽團隊於外，強化量體結構並重塑建物皮質，運用纖細金屬與明亮燈光，重現品牌俐落優雅的時尚性格。

於內則大方鋪敘純淨色調，並解除傳統僵固隔間，為各機能區塊打造無限延展的場域關係；其間綿延滿天富麗光影，讓每位貴賓所到之處皆飽滿光采，使之再一次地宛如初生，尋回蘊藏體內的喜悅與震撼！

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（圖）斑駁的復古鏡與平滑的鍍鈦框架，兩者並陳共塑出質感的靜態張力。
（圖）斑駁的復古鏡與平滑的鍍鈦框架，兩者並陳共塑出質感的靜態張力。
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心靈凝定以沉澱，沿著墨暈地坪前行，設計師採用多種白淨語彙；懸掛天幕的安靜氣泡，或透明或純白，有如溫柔的情緒粒子，釋放於空氣當中，輕輕濾過鑲嵌其上的潔白光源。

一樓接待大廳全區鋪設同質地坪，由門外延連入室，與天壁選配相應色系，極盡創造延伸視感之餘，更將洽詢櫃檯、會晤區塊及展示櫃有序地置入其中。櫃檯選用天然石材基底，搭佐鈦金介面與間接燈源，內斂地彰顯出櫃體的完美比例；此處特點亦引伸向右側展櫃，復古鏡搭配簡潔鍍金線條，以細膩而多層次的手法萃取空間精華，修護所有衰疲的身心靈魂。

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（圖）設計團隊精選一幅風韻獨特的抽象掛畫作為場域定點，將階下的轉圜空間化身小巧藝...
（圖）設計團隊精選一幅風韻獨特的抽象掛畫作為場域定點，將階下的轉圜空間化身小巧藝廊。
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（圖）運用布幔及玻璃材質取代傳統牆面，以「去隔間」與「再建構」的並呈手法，強化場...
（圖）運用布幔及玻璃材質取代傳統牆面，以「去隔間」與「再建構」的並呈手法，強化場域相互延伸的可能性。
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樓梯作為串連上下層的重要動線，團隊為其摒除傳統厚重觀感，改以清玻扶手、清麗石階，映襯輕和重、虛與實的美感對比。沿階攀登上層，肌膚便能自然感受到四面湧上的美感體驗。

垂墜流連於樓層間的設計吊燈，回歸簡約的線面單位，連通場景而後聚攏關係，靜而不喧地雕塑出柔美主題；接著迎來有如流體畫般的端景設計，素雅泥白融混金漆，應和拱門邊緣的鍍鈦質地及當央擺設的小巧花藝，悄悄為場域穿戴上質調奢華的晶麗飾物。拾階而上，二樓廊道則沿襲入門的無暇記憶，掛搭溫煦且遮光度十足的暖灰布簾作為隔間，既為接下來即將到達的私人保養區域，保留令人安心的溫度，亦順而造就晉身美麗的通道風景。

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（圖）強調舒適取向的私人保養空間，採用和煦木質及現代古典語彙，共構寧靜的環境色彩...
（圖）強調舒適取向的私人保養空間，採用和煦木質及現代古典語彙，共構寧靜的環境色彩，亦恰好軟化高科技艙的生冷感受。
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（圖）以布幔劃分出的獨立修護室沿用淡雅基調，搭載趣味的復古燈鏡，為使用者圍塑安心...
（圖）以布幔劃分出的獨立修護室沿用淡雅基調，搭載趣味的復古燈鏡，為使用者圍塑安心且別具韻味的獨特房間。
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上層廊道壁面與天花板採取部分鏤空設計，絲絨般的燈光飄逸，塑造輕盈無壓的視覺感受；而沿途鑲嵌的開放式展架，則設以清玻表面，使其內精品由內而外地透亮陳列。

依循人員引導，回歸個人獨立修復室，此處貼陳帶藝術紋理的壁紙以潤澤場景，再依據各別機能進行細緻風格調整；如採用古典元素與木質軟化高科技艙室的冷硬感，抑或節選復古燈鏡與拱形線條妝點摩登風情，為這座穠纖合度的量體身形，添加立體且鮮明的人物風采！

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始終以「藝術・生活・綠意」為創作核心的 京璽國際 周讌如 設計總監，本次借老屋顏之美重喚新生，為國際科技美容集團SNOW CAPPED重新調理空間。由純粹的白色基調起始，解構傳統生硬的區域界定，以及對於美體時尚的虛浮想像；溫柔打造全新都市地景，使該美容旗艦館以現代科技為始，沿著五感體驗的通道，走向位於心靈深處的寧靜，為這趟身心朝聖之旅，留存美好的洗禮面容。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共享生活。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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