親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

20萬動物大宰殺 印度教加迪邁節的「跨國血祭」爭議

卡神變瘟神？綠營狂切割楊蕙如 賴清德一句揭真相

【現場直擊】演藝及設計兩樣戲路 風采絕佳的傳奇女角 跨界對談幕後花絮

2019-12-05 08:34OPEN Design

分享

【本文由靖雯現場直擊】

人生，就是一段不會喊「卡」的實境秀，人人都渴望演繹最精彩的自己。今日OPEN有幸邀請——桂田文化藝術基金會 楊貴媚 董事執行長磐力設計 廖月凰 設計總監，兩位風采絕佳的傳奇女角同框獻映。回首如何在演藝及設計兩樣戲路中，從青澀演員與新生設計者出發，一路虛心學習並自我培力，孕育關照他人與社會的巨大能量，也成就今日的最佳狀態，隨時準備好上戲開拍！

分享

翻開劇本，從第一句對白讀起——初入螢幕的楊執行長從歌唱轉戰演藝，發現那些日日上演的劇碼不只是娛樂，更潛藏著教育意涵，透過飾演各種處境與性格的女性，楊執行長找到激勵人們的方法。

分享

而就在埋頭認真扮演他人之間，不知不覺登上金馬影展后位、代表台灣參加國際四大影展，至今更肩負橋接資深與新生演藝人員的重任。承擔、傳承且不畏新時代來臨，執行長將戲裡質樸的角色特質，化為現實溫暖的人情味道，並展開雙臂歡迎更多人，共演這齣以「愛」為名的人生大戲！

分享

鏡頭帶向另一位主角——生於台東、長於花蓮的廖總監，將心頭那份自然兒女的精神，無私地融入筆下的居住空間，並通過不斷地換位思考，放下設計者的執念，每次都全副精神去體會需求；即便多數時候，她不會是身在該場景中的演員，但仍願意全心揣摩每一位活生生的角色。時至今日，持續保持開闊的心與濃厚的情感，凝聚人情的「黏」與設計的「美」，一次次創造充滿「陽光、空氣、水」的生活場景。

如果你問她，是否曾想過不一樣的路？廖總監也只會笑著說「沒有，因為我從不界定自己的角色。」

分享

戲演著演著，到最後，或許就只是在演譯不同面向的自己。回到鏡頭前，桂田文化藝術基金會 楊貴媚 董事執行長，今年挑戰主持實境秀節目《阮三个》，基金會同時也推動偏鄉文化扎根計畫；至於磐力設計 廖月凰 設計總監，則積極開啟跨界合作的機會，打開設計以外的關注視角。

分享

她們在在讓觀眾看見，自己的人生演出之所以精湛，並非因為劇本砸下重金製作，而是源於重視並珍惜那顆柔軟的心，讓自己不走出個人劇本的獨角戲，成為他人生命的要角！

在節目的尾聲，如果你還想一探更完整的內容，請不要轉台，持續鎖定OPEN頻道，因為好戲就在後頭！

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

影／真理褲妹超軟Q 「真人夾娃娃」實境秀鑽洞...

高以翔被實境秀害死 吳宗憲大罵「韓國人害的」

讓性侵受害者看事發畫面 西班牙實境秀挨批

資深藝人一場意外改變人生 妻20年不離不棄感...

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

相關新聞

潔淨泛光的自在家屋 靜謐沐日閑散生輝

2019-12-04 11:07

日光烘暖鄉村氣息 自然速寫柔白家屋

2019-12-03 11:46

沉靜如詩風光如畫 回歸寧靜的現代避世所

2019-12-02 13:03

跨界對談：美麗不滅 跨越時光傳承美學！

2019-11-21 10:33

專訪：在空間裡揮灑的無框設計者！

2019-11-17 07:59

靛色如晴風光拂面 幾何組構藝術暖宅

2019-11-01 12:57

水岸無敵景觀美宅 玩美打造愛的風格居所

2019-10-28 09:42

數位編織捕捉一瞬之光 重建「布」與「竹」的當代對話

2019-10-24 14:54

「Décor」Up Your House！BC Décor軟裝 專題

2019-10-24 09:03

數位編織捕捉一瞬之光 重建布與竹的當代對話

2019-10-22 12:30

遇見大師窺見精彩！「台灣室內設計週」11月8日重磅開場

2019-10-21 08:17

木作材質與簡潔工藝技法 寄情天地的溫柔呢喃之家

2019-10-21 08:16

CRPD 5週年——看見多元、幸福共好 明日之星音樂會

2019-10-17 15:04

陽光、綠幕、木質調 讓家成為自然遊樂場！

2019-10-16 15:28

科技羽翼帶你飛越山林 沉浸式體驗的新自然展館

2019-10-16 08:38

【跨界對談】翻轉未來 讓世界更好！

2019-10-14 14:34

色塊、場景、實驗精神！藝術空間狂想 專題

2019-10-09 12:44

光潮喚醒夢中之家 屋影沁潤靜謐長流

2019-10-09 08:38

設計生命中的達人夥伴 空間結合藝術專題

2019-10-07 15:21

Thinking Outside of Box！設計狂小姐的法式風格學 專題

2019-10-07 08:55

回歸自然的溫煦光景 輕柔描繪夢想院落

2019-10-03 14:48

你意想不到的空間方案都在軒宇會客室！

2019-10-03 10:38

時尚女子藝術寓所 異國情調不期而遇

2019-10-01 15:46

專訪：「設計顧問」為你開創驚喜！

2019-10-01 09:05

跨界對談 人文美學續寫情感溫度

2019-09-25 08:21

【跨界對談】I am what I do. 全面看見我的存在！

2019-09-19 08:59

寄寓方圓於辦公處所 自然綠景和諧共生

2019-09-17 10:56

放慢心的步伐 走進生活療癒宅 專題

2019-09-05 15:37

走！去看設計師的魔術表演《硯山行》Before＆After 專題報導

2019-09-02 15:46

時空幻化葛里法五世

2019-08-29 11:45

點亮你的摩登天空！前衛燈飾專題

2019-08-29 09:54

減去贅飾還原情感 踏查山形家屋之美

2019-08-27 15:20

態度決定一個人的高度！「炆久之芯」創辦人蔡依珊與設計師的跨界對談

2019-08-27 09:21

有燈就有人 有愛就有家

2019-08-26 08:33

Let’s Travel In The Book！書旅再現府城之光

2019-08-20 09:31

人文基底情感製作 商空設計專題

2019-08-18 10:36

跟著發電機「玩美」歐洲 領略用愛打造的家居殿堂

2019-08-13 15:36

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

設計你的豪宅好品味

2019-08-07 14:51
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top