【現場直擊】演藝及設計兩樣戲路 風采絕佳的傳奇女角 跨界對談幕後花絮

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【本文由靖雯現場直擊】

人生，就是一段不會喊「卡」的實境秀，人人都渴望演繹最精彩的自己。今日OPEN有幸邀請——桂田文化藝術基金會 楊貴媚 董事執行長 與 磐力設計 廖月凰 設計總監，兩位風采絕佳的傳奇女角同框獻映。回首如何在演藝及設計兩樣戲路中，從青澀演員與新生設計者出發，一路虛心學習並自我培力，孕育關照他人與社會的巨大能量，也成就今日的最佳狀態，隨時準備好上戲開拍！

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翻開劇本，從第一句對白讀起——初入螢幕的楊執行長從歌唱轉戰演藝，發現那些日日上演的劇碼不只是娛樂，更潛藏著教育意涵，透過飾演各種處境與性格的女性，楊執行長找到激勵人們的方法。

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而就在埋頭認真扮演他人之間，不知不覺登上金馬影展后位、代表台灣參加國際四大影展，至今更肩負橋接資深與新生演藝人員的重任。承擔、傳承且不畏新時代來臨，執行長將戲裡質樸的角色特質，化為現實溫暖的人情味道，並展開雙臂歡迎更多人，共演這齣以「愛」為名的人生大戲！

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鏡頭帶向另一位主角——生於台東、長於花蓮的廖總監，將心頭那份自然兒女的精神，無私地融入筆下的居住空間，並通過不斷地換位思考，放下設計者的執念，每次都全副精神去體會需求；即便多數時候，她不會是身在該場景中的演員，但仍願意全心揣摩每一位活生生的角色。時至今日，持續保持開闊的心與濃厚的情感，凝聚人情的「黏」與設計的「美」，一次次創造充滿「陽光、空氣、水」的生活場景。

如果你問她，是否曾想過不一樣的路？廖總監也只會笑著說「沒有，因為我從不界定自己的角色。」

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戲演著演著，到最後，或許就只是在演譯不同面向的自己。回到鏡頭前，桂田文化藝術基金會 楊貴媚 董事執行長，今年挑戰主持實境秀節目《阮三个》，基金會同時也推動偏鄉文化扎根計畫；至於磐力設計 廖月凰 設計總監，則積極開啟跨界合作的機會，打開設計以外的關注視角。

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她們在在讓觀眾看見，自己的人生演出之所以精湛，並非因為劇本砸下重金製作，而是源於重視並珍惜那顆柔軟的心，讓自己不走出個人劇本的獨角戲，成為他人生命的要角！

在節目的尾聲，如果你還想一探更完整的內容，請不要轉台，持續鎖定OPEN頻道，因為好戲就在後頭！

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OPEN Design 動能開啟傳媒