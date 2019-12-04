潔淨泛光的自在家屋 靜謐沐日閑散生輝

【本文由靖雯撰寫】

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「沐日」，是這座家的名字，也是自古流傳至今的休假日代稱。

豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監

本次同樣懷抱溫柔的設計居心，擷取量體地利所帶來的自然採光與景觀，於方正開幅內，拆除書房既有牆體，轉而樹立視感輕盈而穩固的電視牆重作區間。

並大方開窗迎入風光，以清楚擘劃的動線為軸貫穿場景，使得佈置其中的原木、石材與精選漆色閃耀生輝，打造出適合一家大小活動起居的人性家屋，再度宣告悠閒適意的美好生活宣言！

（圖）玄關採取穿透設計，輕巧隔間與輕透的收納吊櫃所構成的視覺夾層，恰好露出筆直安排的餐食區域，搭配置於前景的盆景及垂吊植栽，使生活如畫，深刻入微。 分享 facebook

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白淨——包容所有的色彩

置身白淨色域的客廳，運用簡潔而方正的線條架構空間，並鋪設灰質磁磚地板呼應大理石電視牆、灰漆飾帶，以及灰藍相間的齊頂壁櫃，打點出溫和的中性色調。

而開放幅度幾近滿牆的大片窗扇，則適度地為場域剪裁日光，並在紗簾的清透撫觸下，使之均勻地鋪撒入室，映照軟件由內向灰白漸變為外向的藍綠色彩，恰好迎合窗扇鋪墊的日光暖座，並與栽種露台的綠意光景融出一片自然氛圍。

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動線——串連情感的繩索

繞過電視牆，率先躍入眼簾的是潔白的場景印象，由暖棕木質、深黑鐵件與清淺石材為主要元素所構成的場景，以清晰的動線規劃開啟新局——餐區與廊道分居兩側，餐食區塊內部再細分出聚會餐桌、多功能中島與料理烹調的煙火區塊。

而中央廊道串起的機能場景不僅於此，使用者只消轉個身，另一片靜謐的書房場景便於焉展開，使觀者全然感受到那雙隱形的設計巧手，自在裁劃出的日常軌跡，更讓一家四口的情感隨心，往來井井。

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清玻——敞開心房迎入天光

開啟書房，設計者簡單放入的光、木頭與靜謐氣息了然眼前——因應落地款式的窗，應和清玻門片的鐵件巧思，回歸樸質可愛的幾何分割，並在趣味效果之外，將大自然的明媚與嫩綠一路傳遞至內側餐廚區，順而帶動滿室簡約的線條與色彩。

屹立左右的收納櫃體則由性格沉穩的木質擔當，或開放或封閉地使展品及藏書各安其所，圍塑一方天光盈照的隱密天地，同時成為包容親子互動的寬敞園地。

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線條——舒緩盈光溫柔沐日

走向廊道底端，迎面而來的斜角層架將空間走勢指向臥床，其圓潤的床頭繃布與親暱肌膚的棉麻質感，溫婉地牽引身軀躺入場域核心。

主臥室採用輕柔的拼木地坪，朝天伸展出隱身灰白色階的鑲嵌壁櫃，其間鏤空部分填入黑調及銀白鍍鈦，一則精巧地增添立面層次，另一則化身質樸場景的閃耀之處，與床頭的金屬圓几隱隱相應，讓雙面窗扇全心投入的晴雨盛情，喚醒簡單而美好的日常。

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善於運用溫潤材質及簡約語彙敘寫家宅的豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監，本次以「沐日」為題，演繹「家屋」與「休憩」的永恆聯想。

選用天然木石細膩展現的中性基調，並搭配俐落的空間線條，與圓潤且帶有愉悅色彩的軟件單品，為居住者除去紛擾、點亮精神，最後再鋪上一層厚實溫暖的綠意日光，讓一家人的心，在這座閑情滿溢的通透家宅中，彼此緊緊牽繫。

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OPEN Design 動能開啟傳媒