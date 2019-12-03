日光烘暖鄉村氣息 自然速寫柔白家屋

本文由靖雯撰寫

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空間如同肢體，要有好的生活，得先養育出好的體質。堅持一體規劃硬裝與軟件的 肯星設計 曾濬紳 設計總監，本次再度提筆，為兩大兩小的親密家庭打造出瀰漫濃郁鄉村氣息的自然家屋。

在這恰好蘊藏四口溫度的30坪開幅中，設計師看準空間的良好基質，運用天然實木與文化石延展出舒適氛圍，輔以柔白語彙、圓滑線條，牽引清朗通透的視野；至於鑲嵌其間的明鏡、清玻元素，更於不語之間，散溢滿屋的新古典風韻，輕聲道盡蘊藏此屋的生活情衷。

（圖）玄關延牆設置的明鏡，加乘空間視野之餘，亦面迎日光來向，舒緩地浸透量體內在的每寸隅角。 分享 facebook

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起居空間——自然質材 瀰漫鄉村氣息

空間柔情自玄關伊始，以拱門及天幕階序為界，清爽地劃分機能區塊，使入門接塵、輕食餐敘與休憩起居各據一處，而三者無隔間的開放式設計，更賦予情感零隔閡的交流通道。

場景由上至下，色度由輕盈白淨沉澱為暖和木質調，形成穩定且和諧的視覺感受之餘，灰階的粗曠文化石電視牆，與溫和的米色木質，亦在靜謐中產生張力；相照對立牆面採用的線板樣式，半身襯以柔軟的卡其漆色，形塑極具鄉村質感的起居空間，並於一隅點綴濃厚的酒紅單椅與短絨地毯，終而完成高貴優雅的生活基調。

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（圖）設計師擷取場域的典雅紫調與鄉村氣息，化為紫蝶棲息的造型吊燈，不慍不火地將浪漫情懷擴香滿室。 分享 facebook

餐食區域——取材古典 暈染浪漫情懷

迴身來到中島區塊，設計師於天幕輕巧收筆，化約出簡潔的起伏樣式迎合光影流動，並凸顯其表面所勾勒的纖細割線；兩者自然地伸展出舒暢廊道，牽引視線與動線去向，穿過清玻拉門與大面窗扇，層層推展出自在延綿的空間感。

而增添場域景深的方法不僅此一種，其二，設計師透過拼貼造型花磚渲染復古藍意，於木紋深刻的壁櫃與料理檯面間置入精巧背景，點綴簡約沉穩的木韻所在。

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主臥室——純淨基調 開啟舒眠品質

優雅地推開滑門，敞亮的私領域一改起居空間的深厚木質語彙，在純淨天幕與立面環繞下，鋪設清淺的木質地坪提亮環境色調，並悄然轉以藍調為牆——作為場域主題的床頭牆面則運用滿幅壁布襯底，適度裁劃的白色紋脈，對照一側的隱藏櫃及後方開放式層櫃，形塑壁布、木質與鐵件等異材質的精緻對比，娓娓道出專屬舒眠時刻的柔軟細節。

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肯星設計 曾濬紳 設計總監 本次再度採用素描般的輕柔筆觸，以典雅藍紫為中心，於天然實木及文化石間低調暈染彩度，將生活中的嘈雜聲色收束於此靜謐之境；並納入柔和且簡約的空間線條，規劃出風光暖意自由流淌的開放格局，最後再綴上幾筆古典元素，使之宛如生活場景的美好速寫；看來輕巧簡單，卻每一筆畫都按耐到位，讓居住其中的人們深刻感受：「日常」正是因其清新無艷，因此深刻動人。

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OPEN Design 動能開啟傳媒