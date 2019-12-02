沉靜如詩風光如畫 回歸寧靜的現代避世所

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【本文由靖雯撰寫】

人心處靜，方能靜觀世事變化。NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 本次自經典的「潮x 旅宿」系列中抽身，帶領團隊推出「共居系列」， 《寧靜與凝境》 便是其一。座落於人文歷史熙攘的台南市區，土地吸納獨有的書卷之氣和南島精華，向來站在建築基地觀察視角的呈境團隊，運用這項特點，將光影寫入家居——大篇幅地調度木、石與金屬構圖，形塑背景深邃的低彩度空間，更大膽細心地藉由異材質安排，以沉著線條立構場域間的安穩結界，使如醉如夢的島國之光沁潤其心，人聲煙塵則沉澱在外，成為清涼且透散暖意的城境避世所。

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（圖）為體貼出入家門的整裝需求，設計師不僅設置落地鏡，更於兩側圍塑石牆，提供整理儀容時的隱私空間感。 分享 facebook

家，作為一日時程的分野，宣告時空轉換的儀式必不可少，團隊將進入主屋前的梯廳設計為長廊樣式，由天至地採用中性色白、黑、灰搭構，大面展開的深淺木質及岩紋地坪，使視覺更加綿長；透過鉛直格柵而來的天然採光，被片狀等分為適手的亮度，搭配對稱設置的鏤空燈架，溫柔地為此幽靜場景燃燈引路，聚焦通往家居核心的中央通道。

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（圖）看似平凡無奇的通風口，其實於內嵌兩側加裝鏡面，含蓄地反映出嵌燈光源，細膩地增添平白天幕的精巧細節！ 分享 facebook

沿光入室，開放場域盡現眼前，而趨光側則是聯繫家庭情感的起居區塊，同樣採取色澤清淨的天幕與岩紋地材；然而為消解橫樑突出的問題，設計師在四周選用木質扎實包覆，中央則取灰鏡加以修飾，順勢轉化突兀處為展望點。立面以電視牆作為視覺重心，既呼應窗光之白，亦使色彩層次更為豐富；而帶著灰雲紋的壁材特地保留拼接痕跡，形成規則且穩定的矩形背景，襯托形體相當的影音設備，和諧地將現代機能化為一景。當家人就著雪白的幾何桌几，任肢體沉入墨黑沙發時，眼前的空間肌理便自然帶動起光影沖刷，讓沉潛心內的萬般思緒重新獲得定位。

（圖）設計師在這片俐落景物中央，擺上一只自然收邊的實木書桌，為場所再添生命質感。 分享 facebook

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反觀身後的半開放書房，設計輕巧的折疊門片，於無聲間開闔調配內外空間，使敞開屏蔽交流抑或靜坐獨處都在轉瞬間，成為可能。而在此特別需要寧靜的場所，設計師選擇以大量的木質語彙闡述——暖褐色的天花板，面對幾近純白的木質地坪，前後夾敘黝黑立面，並附裝門片和機能層架，兩翼則收納光影；一方是滿牆尺寸的窗，引動光潮匯聚，另一方則以片狀格柵作為疏導，使天然照明湧流至玄關，為場域間牽繫起有機的互動關係。

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移步餐廚區域，起居空間的天幕邊框延展為此處天頂，高低有秩的變化明確劃分空間感受，搭配以烹調區域為中心，橫向展開的黑木立面，散發出濃厚的溫潤氣息，為用餐時刻的家庭談話添上暖度。加溫之餘，實用機能也早有準備，大規模的壁櫃及鑲嵌電器與烹調動線相符，圍繞著核心的中島餐桌，而後者亦選用內斂色系及選材表現心意——隱身作為一家人團聚時的安穩支持，隨時承接熱盤菜餚，及每位成員心內的冷暖絮語。

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（圖）主臥室以睡眠區域為核心，向周邊延伸出換裝打理的試衣間，及洗浴 放鬆的寬敞浴室。 分享 facebook

（圖）電視牆採用與公領域呼應的雪灰石材，同時選以防水材質，恰好轉作淋浴間的隱私屏障。 分享 facebook

隨著夜幕降臨，人心返回一日的原點。主臥房延攬公領域部分的場景圖層，不過色澤調配得更為清淺，雪白天花板以木質為邊際，接續通透落地窗及線條鮮明的灰紋電視牆；而後於床頭主牆鋪設極具手感的繃布材質，且倚著床頭板適切區分上下，配以柔嫩的鵝黃燈光銜接，使牆體展現垂直拼接與水平切割的細緻巧思，進而在皮革床具與圓弧床頭櫃的對比下，使有稜有角的環境背景，瞬息變得柔順可親，引人沉沉入夢。

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（圖）透過機能區塊的配置，設計師將浴室形塑為狹長格局，並依序劃分出左、中、右三區，分別滿足化妝、淋浴及泡澡需求。 分享 facebook

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（圖）次臥房鋪展濃郁的木作基底，並變化設計出有如格柵的凹凸效果，使壁面視覺一致卻不流於呆板，同時對應閱讀區水平發展的物件軌跡。 分享 facebook

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我們或許當不了現世的隱者，但仍然能夠尋得心內的寧靜。NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 在住宅作品《寧靜與凝境》中，帶領團隊以當地的歷史地景切入，透過「光影」、「人文」為軸，簡約大氣的設計手法爲線，將現代人心渴望的秩序與安定蘊藏入屋，使「安靜」成為這座家宅的基質，讓這家人信手捻來便是一片安逸。現在，就請放下放下匆匆行色，再隨呈境團隊神遊一遭這座隔絕塵囂的私房天地吧！

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