跨界對談：美麗不滅 跨越時光傳承美學！

（圖）裘堤婼團隊特別邀請由里設計傅總監穿上品牌服飾，一展軟裝女神與JETEZO服裝的不凡氣質。 分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

美感，體現在生活的各處，舉凡衣著品味、餐點擺盤及至空間氛圍等。此次OPEN團隊特別邀請同在美學領域的雙組合搭檔——JETEZO裘堤婼 創辦人 邱碧森 女士 和繼承其精神的 Thai.J 泰式料理 負責人 朱寶詳 先生，及 Yuli Design 由里設計 傅瓊慧 設計總監 與其優秀門徒 李肯 主持設計師，共赴一場關於「美」的五感體驗，感受一如Coco Chanel所說的：「想要『絕無僅有』，就必須時刻保持與眾不同！」

（以下對話，邱碧森女士簡稱邱，朱寶詳先生簡稱朱，傅瓊慧總監簡稱傅，李肯主持設計師簡稱李。）

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（圖）JETEZO品牌始終如一，以法式情調為基礎，從時裝到展示空間呈現，皆運用「設計師的旅行地圖」為構想，融混經典異國元素，撞擊出新潮美學！ 分享 facebook

Ｑ：JETEZO裘堤婼以法式情調為基底，依循各季主題融入異國風情，期望呈現愛與包容的態度，接納更多人走進美學的懷抱，想請您首先深入談談此一理念。

邱：裘堤婼創立三十多年，始終堅持以法式風格為基礎，而我們每一季都以「設計師的旅行地圖」為發想，精選有特色的國家為靈感來源，跳脫台灣及中國市場的現有趨勢。所以在我們的品牌中，你永遠能看到法式的優雅性感和充滿異國情調的現代元素，在此之上，融入自然、藝術與人文等元素來完成我們的作品，讓海內外消費者能夠穿上別於商業市場，同時與國際接軌的美麗時裝。

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（圖）有別於對流行敬謝不敏的說法，強調空間設計者須具備趨勢敏銳度，是傅總監近年於海內外演講場合，積極推廣的重要觀念，而其獨到的時尚觀察，更每每引來熱烈迴響。 分享 facebook

Ｑ：擁有時裝設計背景的傅總監，將對「美」的覺察轉化於空間內，也因作風獨樹一幟，經常受邀跨海分享。我們在此也想請總監，描繪在您心中，「時尚」與「空間」的關係輪廓是如何呢？

傅：我認為設計師的一生，始終都是在時尚裡磨練。而時尚是經由人去創造共鳴的美，當共鳴產生的迴響越大，也意味著越多人追隨效仿，這時它就成為「流行」。

不過流行會被淘汰，因為人們會疲乏，但那些流傳下來的，就會成為「經典」，如同邱女士提到的法式風格，也是我心目中的經典之一。而室內設計所追求的美感，其實就是時尚的精神，在每一季流行的材質、手法中，尋找會被留下的東西，這點和服裝設計是雷同的。

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（圖）以「法泰」融混精神為初衷的Thai. J泰式料理，不僅將法式的「優雅」與泰式的「熱情」融入菜色，更化為華麗豐盛的視覺饗宴。 分享 facebook

Ｑ：品牌JETEZO與Thai. J在空間上，皆展現出巴洛克式的繁麗美學，打造異國般的世外場景。想請邱女士與朱先生談談，當初如何發想規劃Thai. J的空間風格呢？

邱：「Thai. J」雖說是泰式料理，但初衷其實是「法泰」精神，我們從裝修到擺盤都融入法式元素，客人會在巴洛克浮雕、水晶燈、花藝的圍繞下，享用以法式擺盤所呈現的道地泰北料理，創造既衝突又和諧的全新刺激。沒想到意外地很受大眾歡迎，除了吸引美食愛好者，也培養出許多藝術、文化領域的忠實粉絲！

朱：至於品牌經營方面，Thai. J作為JETEZO事業藍圖的其中一支，延續母品牌精神，運用飲食這種體驗形式結合服裝，讓這看似衝突的搭配，創造出更多新鮮話題。所以我們將泰式的熱情結合法式的優雅，其中「熱情」表現在堅持純正的清邁口味，「優雅」則如同前述，融入母親和我所喜愛的花藝，更引進義大利天然香氛品牌，讓訪客能在這享受一頓「色香味」俱全的美好餐點。

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（圖）由里團隊從建築到空間，熟稔掌握品牌美學風格，如房間風格多變的主題旅宿《裝載記憶的貨櫃》便是一例。 分享 facebook

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（圖）瀰漫濃厚埃及風情的飲品店《異跡埃及手作茶飲》，亦呈現出令人驚艷的類型風格！ 分享 facebook

Ｑ：除了多元的住宅設計，由里團隊對於商空規劃也十分講究，且跨足多個領域。因此我們也想請教兩位，在面對商業空間時，有什麼獨門的設計觀點可以和大家分享呢？

傅：商空的主角是「商品」，而目的是「人潮」。作為設計者，要思考的不只是襯托商品的空間氛圍，還要思考動線是否順暢、預算拿捏、造型定調等，需要考量的因素其實蠻多的。如今強調的「品牌行銷」，就是要讓人看見你的與眾不同，而設計師身為創造者，意味著我們要能欣賞「不同」；例如出國考察，就是接觸新奇事物的直接管道，之後再將這些刺激投入創作，就形成令人相當開心的循環過程，這也是我認為不管到幾歲，都不會覺得累的原因！

李：關於商空操作，我認為在動線、材質基礎之上，更重要的是品牌所要呈現的價值。我經常化用品牌的代表元素，再融入業主期待的形象展現，設計出既有強烈視覺，又能立即產生情感連結的空間風格。而這也呼應由里向來堅持的「去風格化」理念，就是針對對象，不管他是個人或品牌，量身定做屬於他的設計，讓人們一看到這個空間，就想到那個人及品牌。

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（圖）堅強的品牌負責人、認真的設計前輩及給予包容的母親，是兩位女性予人難以磨滅的形象，而這亦潛移默化為朱先生與李設計師的生命養分。 分享 facebook

Ｑ：回到個人視角，我們特別好奇朱先生與李設計師，身為接續發揚品牌的主力角色，在母親或稱前輩的身上，學習到什麼精神，從中又轉化出什麼個人觀點？

朱：母親對我最深的影響在於身教，從小她便不侷限我的發展，也隨時提醒要為個人決定負責，她不僅是我的合作夥伴更是導師，讓我能夠做出合適判斷，同時擁有能力達成想望。比如美感訓練，我小時候就會跟著母親到各大城市出差，在這潛移默化中，磨練出我的眼光。另外，記得國小四年級時，有天母親突然問我：「你要不要接媽媽的公司？」那時懞懂的我，竟也一口答應了！

李：我相當喜歡設計，以兒子的身份來說，傅總監對我最大的影響是支持我建築科畢業後，直接投入實務工作。一般的父母很難放下對學歷的成見，但總監卻不然，所以我特別感謝她給我機會，讓我能夠從公仔、平面設計，發展到家具，進而引導我接觸室內與建築設計。回到工作夥伴的角度，則讓我了解「管理」與「設計」同等重要，而這也是我持續磨練中的課題。

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（圖）傅總監與李設計師近年備受矚目，人稱「軟裝女神」的總監，因其獨特風格魅力，屢屢登上知名設計週、學院課程講堂；而李肯則倚著難以忽視的新一代設計力，從「2018中國設計星」8069位好手中，脫穎進入12強舞台！ 分享 facebook

Ｑ：對於新事物擁有極大包容力的邱女士與傅總監，而今擁有一同成長的得力夥伴，請問兩位從自己的搭檔身上，得到最大的收穫是什麼呢？

邱：其實我不只培養自己的孩子，每個進入JETEZO的夥伴，都是我傳承的對象。而我們這個行業，最重要的是「美感」，打版師也好、樣品師也好，我們都經常為他們安排考察行程。此外，我們也很重視「經營」的能力，畢竟我們設計的是「商品」而非「藝術品」，因此也必須具備對於市場的敏銳度。我認為我必須把品牌當作百年事業去思考，而要支撐這樣一個龐大品牌，要做的人事工作還很多，想到這裡，就讓我每天都充滿熱忱！

傅：每次和年輕同事、業主溝通時，我都時時提醒自己要把想法「歸零」，因為潮流不斷改變，我需要不斷吸收才能因應改變；所以和年輕一輩相處時，即便這個問題我知道答案，但在能犯錯的範圍內，我願意也樂於給予他們發揮的空間，或許過程中就會碰撞出我從沒想過的有趣方法！然而在他們思緒困頓的時候，給予建議、讓他們依靠也是必須的，我也從中學習到，如何引導並支持夥伴，所以我跟邱女士一樣，雖然每天忙碌，但還是覺得很開心！

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（圖）JETEZO以「煉金術士的隱士花園」為2019秋冬形象，採擷英國、西班牙、地中海甚至是東南亞等異國花草，調製為一場魅惑人心的時尚大秀！ 分享 facebook

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（圖）「法泰鴛鴦鍋」（上）為本季Thai. J店內最新招牌，讓酒香濃郁的白蘭地，配上酸爽夠味的冬蔭酸辣湯底，再來點精巧松露漿，搶佔每位「食尚」老饕的味蕾！ 分享 facebook

Ｑ：最後請邱女士與朱先生聊聊品牌的後續規劃，JETEZO及Thai. J近期有什麼活動是我們不容錯過的？或有什麼樣的全新企劃，能讓時尚迷一聽為快？

邱：就像一個演員做久了，他也會想當導演。而我有一個夢想，就是成立一座博物館，把JETEZO歷年作品和個人收藏向世人展示，這是我少數想為自己做的事。為了鋪陳前往目標的道路，目前品牌規劃以一間倉庫為據點，結合收藏展示及餐飲經驗，希望打造成名流聚會的精緻會所，作為博物館經營的序曲，這部分也會慢慢移交寶詳負責，屆時落成，也希望能邀請各位來參觀！（笑）

朱：Thai. J近期則是在九月份推出新菜系「Thai. J鍋物」，是結合法泰口味的鴛鴦鍋物，因應天氣逐漸轉涼，將暖身的冬蔭酸辣海鮮湯，搭配充滿濃郁法國風情的白蘭地湯底，詮釋品牌的秋冬面貌。另外，之後也計畫升級Thai. J的餐飲格局，維持泰式飲食的基礎，轉而以更加正規的排餐安排，提供消費者不一樣的餐飲風貌。

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（圖）不懈突破設計框架的由里團隊，隨著品牌於國際站穩腳跟，且團隊愈趨成熟，未來除了嘗試更多「不需要室內設計的設計」，亦將持續著手培育新一代設計力量！ 分享 facebook

Ｑ：最後也請傅總監與李設計師和我們分享，品牌在屢獲大獎並持續朝向多元發展的路上，未來有什麼嶄新計畫？或是近期有即將推出的新作，能夠搶先與我們透露？

傅：從事設計將近三十年，近年團隊也逐漸成熟，幸運地受到許多國際獎項的肯定，這讓我終於體會到「享受設計」的時刻。所以我現在最期待的，就是實踐「不需要室內設計的設計」，拿掉對設計原有的概念，從建築基底便處理妥當 ，融入簡單的藝術創作，內部無須過多裝修，簡單卻散發美感，且所有陳列都是可活動的，以便因應使用需求的變化，同時響應環保，完成不會被時間淘汰的永續設計。

李：我很單純，就是喜歡設計，比起傅總監，我現在這個階段還像是一張白紙；從待人接物、旅遊考察中，蒐集各式各樣的元素、想法，去因應使用者需求，做出真正屬於他們的東西；再從與對方溝通磨合的過程中，發展出獨一無二的作品，雖然這可能得花一輩子的時間去準備，但這是我現在最重要的目標！

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I don't do fashion. I am fashion. 今日OPEN團隊有幸參與一場來自時裝、餐飲與空間領域的跨界對話，欣賞通過時代考驗的經典品牌 JETEZO裘堤婼 及 Yuli Design 由里設計，它們的創辦人 邱碧森 女士 與 傅瓊慧 設計總監 如何在多元包容的美學視野中，持續掌握且撞擊出超越風格的創新風貌，並將此信念傳承至 Thai.J 泰式料理 負責人 朱寶詳 先生 與 Yuli Design 由里設計 李肯 主持設計師，兩位蓄勢待發的青年新秀手中，使得豐富綺麗的美學種籽，能夠不斷在這片土地上遍地開花！

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OPEN Design 動能開啟傳媒