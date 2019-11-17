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專訪：在空間裡揮灑的無框設計者！

2019-11-17 07:59OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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「你知道『愛快羅密歐』嗎？」龍雲設計 龍世運 設計總監 難掩興奮地問道。

素黑襯衫配白褲，及肩短髮俐落綁起，從業近二十年後的今天，他一如既往，簡單、沒有距離。

（圖）總監應設計師好友邀約，為其新作繪製壁畫，短短30分鐘內便完工。
（圖）總監應設計師好友邀約，為其新作繪製壁畫，短短30分鐘內便完工。
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談起和設計相遇的過往，總監心內的孩子忽然出現，說道小時候在鄉下地方，每天放學都會選不同的路線回家，路上沒事就愛拿支筆到處畫，那些已成年代象徵的偉士牌、愛快羅密歐，都曾是他筆下細細描摹的風景。

如同對於舊物人情的細膩記憶，人與人之間的相處情誼，也是總監時刻入心的珍貴收藏。當每位業主都成為自己的朋友，所設計的空間，自然不會有任何交差了事的餘地，反而像是在為好友準備禮物，多了一份專屬特製的心意與手感！

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（圖）龍雲設計 住宅作品《墨韻相融》，獲得2019義大利 A’Design Aw...
（圖）龍雲設計 住宅作品《墨韻相融》，獲得2019義大利 A’Design Award銀獎佳績。
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一顆自由心 設計無框架

跟隨過去那名男孩的足跡，時間開始跑得飛快，自從總監十六、七歲廣泛接觸設計，自產品、網頁到遊戲軟體，多元而新穎的想像空間，隨即在眼前展開；積累的學術訓練，養成他的美感肌理，而後穩健躍入大型設計集團，觸及案件類型更從招待所、豪宅、展場直至廠房等無所不包，機能與環境條件殊異的各式案例，促使總監快速成長！

換句話說，他也從中逐步培養成熟的個人觀點——「無框架設計」「我認為只要比例、顏色、光影、材質搭配得好，就是美的存在。」總監篤定說道。對他來說，無論是尋求安穩的住宅、強調鮮明主題的商空，或其他任何機能場景，都不該框限於特定風格，而逐漸厚實的美學思想如同添翼，造就總監脫離公司的單一體制，創辦獨立品牌「龍雲設計」，朝向更自由的境地前去。

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（圖）龍雲設計 住宅作品《極 造》，榮獲2019美國MUSE Design Aw...
（圖）龍雲設計 住宅作品《極 造》，榮獲2019美國MUSE Design Awards銀獎殊榮！
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「只有朋友 沒有客戶！」

待人真誠的人，對待自己也會是誠實的。31歲創業，龍總監沒有急於好高騖遠，面對草創時期案源不穩定的狀態，他仍一步一腳印地扎實走過。

而替總監開張生意的業主，則是源自他在家具展人潮中所遇見的，在發出一張又一張傳單與自薦詞後，誠懇的態度博得了客戶的信任，「雖然機會不大，但至少是成功的開始！」而這也真的是個好的開始，在客源累積與口耳相傳下，總監對於「人」的體貼備至逐漸傳開；其經手的空間也化為人際節點，逐漸編織為廣布的溫情網絡。

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（圖）龍雲設計 住宅作品《麻雀》，榮獲2018英國LICC設計獎Honorabl...
（圖）龍雲設計 住宅作品《麻雀》，榮獲2018英國LICC設計獎Honorable mention。
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真心誠意才能打造理想空間

關於眼中「只有朋友」的說法，龍總監還有話要說——龍雲品牌成立至今十五年，工班合作最久長達13年，最短的也有6年，這令人驚訝的數字，源於總監同樣地將工地師傅當作朋友，有什麼缺失，彼此都會真心誠意地付出心力，「朋友會互相幫忙，如果是僱傭關係，談完錢就不會再聯絡了。」

懷抱著一視同仁的真誠態度，回到設計現場，跟著總監跑一輪服務流程後會發現，從前置丈量、初稿，到統籌、調整，龍總監不僅傾聽客戶意見，亦會再三向工班確認材料規格及可行性，不厭其煩地雙向溝通，細心規劃出空間的理想狀態。「我認為既然規劃得出來，就要能夠落實完善！」務實而盡心的行事風格，在不超出屋主負荷的條件下，為所有朋友的夢想空間，貢獻一己之力，這就是「龍氏風格」。

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（圖）龍總監以傑出校友身份，受邀參加中原室設創系校慶室設展。
（圖）龍總監以傑出校友身份，受邀參加中原室設創系校慶室設展。
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成熟之後的成長 挑戰大型商空設計

不過如此工作模式好似馬拉松，總會有需要稍停喘息的時刻，而龍總監的中繼站之一，便是今年甫畢業的中原大學室設碩士班，恰巧與現今業界知名的設計師同屆入學，從彼此的作品與實務操作中觀摩交流，並藉此機會前往中國大陸，親身了解不同的市場模式，此些經驗交換所帶來的助益，更甚書本教條。

以「造牆」為例，總監描述因工法差異，如洞穴般全然曲線的立面設計，在台灣極為罕見，對於勇於嘗試自由風格、造型的他來說，是非常可惜的事，進而據此推展他的行進路途，未來期望以大型商業空間為主，並且不排除跨海踏入全新市場的可能，接受空間規模更加龐大、材料種類亦愈加繁多的設計挑戰！

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（圖）龍雲設計 辦公室作品《近.界》，接連獲得義大利A’Design Award...
（圖）龍雲設計 辦公室作品《近.界》，接連獲得義大利A’Design Award銅獎、紐約設計獎銀獎、法國國際創新設計大賽與艾特獎入圍等佳績。
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十五年回首 細數溫情坦然前行

問起總監下一步想前往什麼方向前進？他還是那份勇往直前的心性，細數接下來想學習的三件事——色彩材質進階搭配、企業管理、口條訓練，在一切加速演進的時代，不間斷地尋求進步！與此同時，手邊正在進行的案件也愈加多元，如高科技醫美診所與滿足家庭需求的托嬰中心，藉由將更多種類的商空設計上手，在理念與實務上，讓溫情場景走進人們的生活。

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「自由」不只是擺脫內心與外在框架的行為，更是「誠實」面對自我，「掌握」並且調整自己的能與不能。

龍雲設計 龍世運 設計總監 先是沿著時間跑，接著經過空間，最終朝向人心；面對新時代的資訊與技術不斷湧來，仍舊維持著他一貫的的溫暖情懷，自由卻不狂放、陪伴且細膩無聲始終如一地完成他最初，也是最終想達成的事。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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