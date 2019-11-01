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靛色如晴風光拂面 幾何組構藝術暖宅

2019-11-01 12:57OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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一個好的空間總該是「通道」，能夠自在通往他間心房，亦能一步一印地，走向更好的未來。

進入作品《藝心暖靛》的溫煦場景中，隨即接獲家屋敞開雙臂的擁抱——

靛藍主牆宛如遠海，將透亮家宅的氣流採光，吹送至各個角落；落在洋洋灑灑的木質調與天然媒材上，親暱地邀請觀者入內，使其沿著簡約而開敞的空間線條，感受隱身各域的完美幾何構造。

並以矩形為基礎，發展出橢圓、三角等異材質共構的藝術色塊，讓這座毫無綴飾的量體，輕盈無壓地走向居住者的理想所在。

而這一切美好敘事——都已然在川十設計 彭星瑋 設計總監 的手中發生。

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玄關——溫潤質材家屋透亮

玄關作為家宅的開端，設計者留下細膩磨去鋒芒的空間質地，簡潔挑空的天頂設計對應造型地磚，凸顯地坪自然柔和的仿舊刮痕，以及特意褪色處理的幾何花紋，削弱原先強烈的黑白對比。

以花磚為界樹立的三幅藤編屏風，順應篩濾直射的日光，溫和地將穿透視野推送眼前；而特製的墨色鐵件，亦框塑出柔潤的橢圓樣式，既與地坪紋理相應，更為鑲嵌於天幕的線路、燈軌交織經緯，增添平面構圖的景深層次。

（圖）玄關另一側立面，呼應區塊配色，墨黑漆面與掛畫及鞋櫃，共塑色彩張力。
（圖）玄關另一側立面，呼應區塊配色，墨黑漆面與掛畫及鞋櫃，共塑色彩張力。
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餐區——解構自然回歸幾何

繞過屏風，轉由拼接木紋承接腳步，將其率先引導至聚餐暢談的用餐區域。此處牆面運用極具立體感的色塊彩繪，將海藍、白光與光影等自然元素，拆解回基本色彩單位——

簡單卻出乎意料的美術技法，既避免單色牆面帶來的平板視覺，亦輕巧區別用餐與起居機能；相對的，成套選配的木質餐桌椅，同樣將幾何趣味藏身其中，其自然紋理構成的梯形線條，更使人難以忽視，上方吊掛的造型燈具亦是如此，在在化用藝術與自然，恰到好處地為飲食場景，描繪美好的畫面。

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客廳——風光敞開靛藍視野

通透開放的公領域規劃，使起居區域、落地窗扇而至戶外風光，毫無阻礙地層層推遞景深；其中線條語彙延續現代作風，以ㄇ字型設置的純黑燈軌，劃過挑空天幕，不僅無礙垂直空間感延伸，益加增添改換照明位置的彈性。

而為延展立面水平視覺，設計師構想了濃郁遼闊的靛色主題牆，採用半高實體牆，搭配大幅清玻隔間，界定書房半開放的空間調性；並作為灰質沙發的安穩依靠，使沐日談天的休憩場域——定位成型。

（圖）在起居區與書房之間，設計師巧妙設置L型木作邊框，增加空間層次之餘，更與書房...
（圖）在起居區與書房之間，設計師巧妙設置L型木作邊框，增加空間層次之餘，更與書房陳設相應，塑造宛如鏡射的對稱畫面，強化兩處機能場景的互動對話。
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（圖）爽朗的木質色澤與穩固鐵件，再點綴上些許綠意，構成舒適且令人安心的閱讀氛圍。
（圖）爽朗的木質色澤與穩固鐵件，再點綴上些許綠意，構成舒適且令人安心的閱讀氛圍。
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（圖）主臥室回歸靜謐本質，設計師去除不必要的綴飾語言，僅保留一扇窗景與柔軟臥床，...
（圖）主臥室回歸靜謐本質，設計師去除不必要的綴飾語言，僅保留一扇窗景與柔軟臥床，為晝夜睡意暖腳鋪床。
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川十設計 彭星瑋 設計總監回應居者所願，除去過度的修飾色彩與物件，將精選的木質、鐵件、藤編與棉麻材質，配合靛色及黑白主題發揮得淋漓盡致。

此外亦於期間展露藝術本心，融匯明快的幾何意象，輕快地為四方場域創造更多想像維度；並在此跳脫制式的場景當中，圍塑居者情感交流的最佳通道，於行走坐臥間，品嘗怡然自得的日常趣味。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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