水岸無敵景觀美宅 玩美打造愛的風格居所

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【本文由靖雯撰寫】

向來「不美不上身」程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監，不僅如此要求自己，面對客戶未來居住的空間時，同樣抱持著如此嚴謹心態，永遠以使用者為先，提供最貼近屋主的夢想家屋。

而本次在作品《河岸景觀宅》中，Yocico得知屋主前後共搬了12次家，一路從高雄北漂，這次終於找到理想地點並交由她全權打理；因此，Yocico發揮最為人稱道的古典美學，結合無數客製化的細節巧思，為五口之家打造這座「玩美平衡」機、能、美的溫暖家宅，並將個別成員的獨特性格，融入沉穩而優美的寬闊屋景中，讓一家人的生命時序，於此延展。

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（圖）入門印象是樹立家庭形象的重要基礎，Yocico針對此處精心設計專屬家徽，齊聚圓中的五顆星芒代表著一家五口，「KCTAK」字樣則取自個別成員的姓名字首，充分展現家人同心的溫馨意涵。 分享 facebook

家，要是溫暖的。推門入戶，潔白天地間傳來茶鏡與木質的暖手視感，環行半圈的落地鏡面為區塊定調之餘，亦柔和地延展水平空間，使玄關與公領域不因其體塊而遮斷視線；一側延續相同色系的換鞋椅，特地選用玫瑰金布料搭配精緻拉扣，完美將微不足道的日常需求，轉化爲恍如童話的使用體驗。

與此同時，上下對映的雕花樣式，亦增添皇家般的感受；鑲嵌天幕的巧緻穹頂拱起晶瑩吊燈，精準投射石質地坪的客製家徽，與專屬這家人的「KCTAK」字樣相互輝映。

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（圖）公領域以天花板為弱分界，劃分方正寬敞的休憩區，延續至柔弧曲線的閱覽區，其間裝載升降布幕，圍聚專屬這家人的電影時光。 分享 facebook

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（圖）隨著孩子成長，逐漸養成各自的作息時間，設計師決定捨棄傳統飯桌形式，改以彈性的8字型吧檯，一筆納入備餐、用餐、小聚等餐食功能。 分享 facebook

Yocico了解過往長期居住透天厝的屋主夫婦，期望能免除密集式公寓的壓迫感，因此在公領域採用全開放的通透設計，並大面積鋪排黃棕及暖紅主調，輔以大幅窗扇接壤河岸，獻上暖光流淌的自然禮讚。

此外，天花板則在古典方正與現代流線對照下，輕巧劃出閱覽區塊；當投影布幕升起，專屬一家人的電影院便於此開啟，其後的閱覽區塊亦化身獨立書房，以懸掛牆心的全家福為中心，將家人緊密相依卻各自獨立的核心價值就此彰顯。

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（圖）主臥更衣間是設計師為女屋主所打造的獨享天地，並保有梳妝過程的隱私。 分享 facebook

由於男屋主長年在外經商，因此家務便由女屋主打理，Yocico為體諒一家之母的辛勞，主臥室採用暖棕木質鋪敘穩定心神的色彩基底，搭襯其上純淨而纖細的場景浮雕，並以典雅紫為場域核心，完備臥房的舒眠機能。

另外更貼心地在日常必經的主臥及書房，特製兩盞風格獨特的吊扇，並配合環境色系與柔和曲線，分別選用透明粉及深木色調來呈現，於女屋主偏愛的自然風格中，細膩貼合場景之美。

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（圖）Yocico將大女兒房的衣櫃門片設計為開放式，兼具方便取掛衣物及裝飾空間的效用。 分享 facebook

（圖）二女兒房濃郁的粉嫩色調，為擁有公主夢的她，搭建出喜愛的城堡情調。 分享 facebook

（圖）呼應小兒子喜愛的英雄、飛機元素，設計師於其臥房相對地放膽用色，並藉著此些勇氣象徵，鼓勵小男孩勇敢邁向獨立。 分享 facebook

至於在三位年齡迥異的孩童房內，首要考量的便是如何符合青少年性格與使用需求，進而納入日後成長所需的調度彈性。大女兒的個性開朗，偏好美妝穿搭，因此Yocico在此著重衣櫃設計，經考慮後設計為開放樣式，使物件一目瞭然並和諧置身於簡約場景中。

而後為古靈精怪的二女兒，打造夢想中的粉色公主房，私人空間相應地散發浪漫的氛圍；其中書櫃門片更別具巧思，內裝鏡面的門片設計，在需要專注唸書時可隨時闔上，假若想換個心情，即可開啟門片，一座迷你而功能俱足的梳妝台便即刻現身。

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一個家最好的面貌，永遠不僅僅是達成業主需求，而是在屋宅的每個角落，你都能感受到不同成員的鮮明性格，這便是 程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 期望給予每位空間使用者的生活贈禮。

在《河岸景觀宅》中，Yocico將每位成員的性格，細膩編織為獨特風景；藉著高度客製化的設計，讓每寸場景皆溫柔地熨貼心緒，即便置身他方也永不忘卻「有燈就有人、有愛就有家」，這座燈火通明的家宅，將永遠為家人亮起！

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