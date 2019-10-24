數位編織捕捉一瞬之光 重建「布」與「竹」的當代對話
【本文由靖雯撰寫】
布料與竹子，這看來兩相迥異的原料，在 9 Studio Design Group 創始人 李東燦 的腦海中卻毫無違和。本次臺灣設計領軍人物再度出手，將紡織企業傳承40年的工藝，通過精密的數位運算解碼，重構為美麗的空間織品——《布與竹的對話》，並倚借著強韌的美感纖維跨疆越界，於中國濱海的繁榮都市中開展經維。
對比場景——共織快慢節奏的企業總部
樓棟層高五樓，一樓展間、二樓辦公室、三到五樓則是工廠區，結合紡織加工、創新行銷及展售店面，將一件產品的生產到銷售程序鏈結於同一大樓。其中接待大廳極具動態的類雕塑主牆，以竹藝仿造立體織品，不僅扣合產品的重要元素，展現優雅品牌形象，更與其他樓層的快節奏形成對比；此外亦適時搭佐鐵件、玻璃與智能膜等元素，確保場景保持開放且調度更為靈活，使置身其中的每位觀者，自在跟隨絲縷，遊走於壯闊入微的空間紋理中。
立面雕塑——視覺擬態彰顯老牌工藝
進入複合式空間，首先迎來的是有如風動翩飛的立面雕塑，運用千根細竹弧形序列而生，其正面塗布的白漆，既擬態白布蕩漾之餘波，同時減輕龐雜數量所帶來的視覺重量，而牆腳懸空透露出的間接光源亦有此意，使美好意象引領觀者回想老牌企業的堅實文化。
至於場景的另一面，則為半開放的會議空間，居中的鋁格柵金屬板覆以智能膜，框隔微區域感之餘，亦指出區域開闔自由的聚談性質，為迎賓待客的送往需求，提供最具彈性的機能運用。
創新陳列——機能孔架彈性組合
收合折疊門片所形塑的弱分界，原先霧面玻璃吸收的自然光線瞬間湧流，隨著石英磚逐步抬升，樓梯轉折延續牆腳的光帶裝置，將腳步輕盈地帶向展示區域。設計師考量品牌著重以布、竹媒材為主的家飾產品，因此場域色澤保持質樸簡約。
另外區域分布同樣回歸簡單，分為臨窗的島臺區塊與壁掛展區；前者以回字型動線，便於隨時取用所需，充分具備會談展示之用；後者則設置滑軌落地沖孔牆，搭配可拆卸的竹製卡榫與層板，隨物件尺寸彈性遷移，打造有如立面開箱的整齊視覺，一目了然全系列產品之餘，更為陳列提供豐富的展示選擇。
新舊疊合——回應品牌創新精神
而後登上層樓來到工作區域，簡潔明快的輕工業場景，彷彿召喚出40年紡織品牌的身世，並疊合今日新創的營運模式，表現輕巧活潑的辦公氛圍——挑空天幕縱橫交錯著紅線管路、長條電燈與矩形送風口，復刻工業時代的象徵元素，同時勾勒極為當代的美感意緒，有序且有效地傳送必要機能至手邊；而設計者亦將日光納為辦公場景的一環，以四幅連作窗扇引入戶外畫景，為冷調灰質送暖。
隨視線降落至平面高度，間斷設置半身屏風，明確劃分廊道與工作區塊，其多開口的隔屏規劃，促使多向出入的俐落動線隨之成立，滿足紡織老牌龐大業務必需的溝通量，並一同回應大廠新創之家飾品牌的快捷步調，減去團隊溝通照應的阻礙，彰顯老牌不斷成長的開放精神。
9 Studio Design Group 創始人 李東燦 透過理性運算解構想像，重建布與竹之間相互臨摹的趣味，使得「布是竹、竹是布」，而在此複合空間作品《布與竹的對話》中，兩者所開啟的亦是舊記憶與新時代、紡織工業與家飾設計的交織想像。此外，更編入彈性機能、智能科技、企業形象塑造等多重維度，使得場景不僅捕捉令人驚嘆的瞬間美感體驗，更透由其獨特的設計技法，重新紡織使用者與環境的詩意關係。
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