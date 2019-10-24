親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

英國貨櫃屍案 陸籍死者31男8女可能是凍死

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

「Décor」Up Your House！BC Décor軟裝 專題

2019-10-24 09:03OPEN Design

分享

分享

（圖）Blanc Concept｜森博設計 商空作品《Tsui Studio》
（圖）Blanc Concept｜森博設計 商空作品《Tsui Studio》
分享

【本文由靖雯撰寫】

你是否曾感受過一個空間雖然功能俱足，卻仍然顯得空蕩？一張椅子，擺過來又擺過去，怎麼看都不太搭調？別擔心，這時候只要來點Blanc Concept｜森博設計 林凱倫 設計總監 的明快觀點，就能讓你的生活一秒變豐富！

已然是國內外各大設計獎項寵兒的「森博設計」，近年帶領掀動精緻軟裝風的子品牌「BC Decor珍蘊藝術」，組成令所有品味愛好者夢寐以求的美感隊伍；秉持著「Less is more.（少即是多）」的空間概念，結合精緻可親的選品標準，讓所有準備好提升生活品質的人們，宛如乘上魔法掃帚，一掃家居的沉悶視野，讓你知道，除了空間設計，她想說的其實是——

分享

（圖）Blanc Concept｜森博設計 住宅作品《四季》及旗下 瑞天設計 住...
（圖）Blanc Concept｜森博設計 住宅作品《四季》及旗下 瑞天設計 住宅作品《白玉案》
分享

關於趨勢——靈敏察覺 融混多元

美國、摩洛哥、日本、東歐，這是凱倫總監這半年來的美感觀摩之道，她總會在嗅到趨勢的第一時間，親身前往該地取樣最道地的元素，進而掌握深層的文化脈絡，因此每當總監回國後，總能在她的「腦內收納櫃」中挑選最合適的「美學伴手禮」，贈與場所恍如異國的氛圍情境。不過現實空間沒有任意門，多數時候總監靠的是大量的閱讀——置身即時快速的網路世界中，觀察當代的流行品味，且從中衍生獨樹一幟的新奇風格。

總監以近來詢問度相當高的「美式風格」為例，由於早有許多設計前輩將其應用於日常居所，使愛好者的接受度日漸提升，除了經典款的優雅氣質，Rough（粗獷、原始）的軟件選擇也浮出水面，為原先精緻的空間背景，添入些微野外的濕潤空氣；使風格能夠隨著多樣的文化物件，不斷創造出令行家別開生面的驚艷風貌，而這永不讓人感到無聊的跨域思維，正是凱倫總監每每帶來驚喜的招牌手法！

分享

分享

（圖）住家空間中使用BC Décor精選的床尾凳、花器與掛毯等，增添異國風味。
（圖）住家空間中使用BC Décor精選的床尾凳、花器與掛毯等，增添異國風味。
分享

關於BC Décor——空間整合 雙向設計

而總監手中自成一格的品牌「BC Décor」，其實也相當有個性，外在看似與森博設計是對母子品牌，卻不附隨其下，獨立提供完整的服務流程，目前主要囊括的三大範圍包括——在無需更動室內原裝的前提下，全面重設空間軟件；以實惠且便利的方式，讓生活氛圍煥然一新；以及協同指定藝廊，依照業主與場域性質，置入精選的國內外藝術創作，達到點綴甚至變換情境的顯著效果。

當然，多數屋主是在硬體施作完畢後，才請團隊進行後續軟裝設計，但品牌更主張在空間的前期討論階段就開始合作，如此不僅使其與軟件搭配更加密合，亦能減省使用者的等待時間，即早享用美好的空間氣氛；而若是交由森博團隊設計，那麼後續的軟裝氛圍自然更不用擔心。因此，與其說BC Décor與森博設計是「母子」，倒不如用「搭檔」來描述更為貼切，兩者各自獨立卻也相輔相成，共同孕育出視覺鮮明的美麗景致。

分享

（圖）Blanc Concept｜森博設計 住宅作品《輕絮私語》及《Pure純・...
（圖）Blanc Concept｜森博設計 住宅作品《輕絮私語》及《Pure純・境》，場域搭配藝術畫作、垂墜掛飾等選物，為生活挹注輕盈愜意的舒適感受。
分享

關於風格——機能為先 量身定做

聽到向來信仰「Less is more」的凱倫總監，同時創立強調裝飾的軟裝品牌，你或許會想「這樣不會互相抵觸嗎？」總監卻認為兩者並非相互對抗，對她來說，在需要收納處配置櫃體，針對該修飾處重劃場景線條，「機能為先」仍然是最高準則。

但到此結束的話，這只能稱得上是「可住的空間」，不一定擁有「與人對話」的個性，這時軟件便成為人與場所的共同語言；家飾則是潛藏其中的浪漫情愫，破除規則地為個別對象量身定做，不僅令人心情分外愉悅，亦帶來心靈力量去面對生活的其他面向。「簡單來說，居住是為了維繫生命，還是品味生活，取決在一念之間。」凱倫總監稍微換個重心，在結尾時如此輕快說道。

分享

（圖）Blanc Concept｜森博設計 住宅作品《英倫爵調》及商空作品《On...
（圖）Blanc Concept｜森博設計 住宅作品《英倫爵調》及商空作品《Only Dress》
分享

關於私心—— 一張地毯 完美落地

而作為一名專業設計者，凱倫總監在考量軟裝時，會先從大面積的家具、地毯、燈具著手，接著再思考窗簾與壁紙；但同為一位品味愛好者，總監目前個人排行榜第一名則非「地毯」莫屬！如果沒有這件單品打好空間基底，其上物件怎麼擺放都顯得凌亂且區塊不明。

再回到設計者的身份，對於軟件總監還有另一則觀點是——「裝潢是生活環境的延伸，軟裝是異國情境的入口」，採用近似「殖民地風格」的設計邏輯，以融入當地的裝修風格為空間背景，添上異國風味的軟裝，反而能衝撞出全新的主題氛圍，具體說明其轉換氣氛的強大功能！

分享

聽到最後，你是否對「生活」有了新的想法呢？無論有沒有，其實你理想中的生活早就在你手中，等待時機成熟的時刻被實現。Blanc Concept｜森博設計 林凱倫 設計總監 以空間與軟裝設計為起點，提供人們心靈豐滿的美好想像，而她靈巧多變的思緒，結合親身浸潤異國文化的美學洗禮，將一路上見過的美好風景都截角放入口袋內，並在「邊走邊看吧！」的隨性步伐中，找到那屬於品牌，也屬於每位業主的優雅生活哲學。

Blanc Concept｜森博設計：https://www.facebook.com/blanc.id/

BC Décor 珍蘊藝術：https://www.facebook.com/bcdecor.co/

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

數位編織捕捉一瞬之光 重建「布」與「竹」的當代對話

2019-10-24 14:54

數位編織捕捉一瞬之光 重建布與竹的當代對話

2019-10-22 12:30

遇見大師窺見精彩！「台灣室內設計週」11月8日重磅開場

2019-10-21 08:17

木作材質與簡潔工藝技法 寄情天地的溫柔呢喃之家

2019-10-21 08:16

CRPD 5週年——看見多元、幸福共好 明日之星音樂會

2019-10-17 15:04

陽光、綠幕、木質調 讓家成為自然遊樂場！

2019-10-16 15:28

科技羽翼帶你飛越山林 沉浸式體驗的新自然展館

2019-10-16 08:38

【跨界對談】翻轉未來 讓世界更好！

2019-10-14 14:34

色塊、場景、實驗精神！藝術空間狂想 專題

2019-10-09 12:44

光潮喚醒夢中之家 屋影沁潤靜謐長流

2019-10-09 08:38

設計生命中的達人夥伴 空間結合藝術專題

2019-10-07 15:21

Thinking Outside of Box！設計狂小姐的法式風格學 專題

2019-10-07 08:55

回歸自然的溫煦光景 輕柔描繪夢想院落

2019-10-03 14:48

你意想不到的空間方案都在軒宇會客室！

2019-10-03 10:38

時尚女子藝術寓所 異國情調不期而遇

2019-10-01 15:46

專訪：「設計顧問」為你開創驚喜！

2019-10-01 09:05

跨界對談 人文美學續寫情感溫度

2019-09-25 08:21

【跨界對談】I am what I do. 全面看見我的存在！

2019-09-19 08:59

寄寓方圓於辦公處所 自然綠景和諧共生

2019-09-17 10:56

家的故事 從「吾作」開始

2019-09-06 11:21

放慢心的步伐 走進生活療癒宅 專題

2019-09-05 15:37

走！去看設計師的魔術表演《硯山行》Before＆After 專題報導

2019-09-02 15:46

時空幻化葛里法五世

2019-08-29 11:45

點亮你的摩登天空！前衛燈飾專題

2019-08-29 09:54

減去贅飾還原情感 踏查山形家屋之美

2019-08-27 15:20

態度決定一個人的高度！「炆久之芯」創辦人蔡依珊與設計師的跨界對談

2019-08-27 09:21

有燈就有人 有愛就有家

2019-08-26 08:33

Let’s Travel In The Book！書旅再現府城之光

2019-08-20 09:31

人文基底情感製作 商空設計專題

2019-08-18 10:36

跟著發電機「玩美」歐洲 領略用愛打造的家居殿堂

2019-08-13 15:36

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

設計你的豪宅好品味

2019-08-07 14:51

驚奇手法創造大空間 專題

2019-07-30 08:58

山海夕日裝幀於室 以自然為畫的無垠光景

2019-07-26 14:46

現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩

2019-07-25 14:19

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:42

發電機起飛！尋找日本「Master Piece」建築 專題

2019-07-15 13:42

暮色婉約喚醒藝術風景 現代法式萌動靜綠想像

2019-07-15 13:42

日光好室 裝滿對家剛好的期待

2019-07-11 15:07
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top