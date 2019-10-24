「Décor」Up Your House！BC Décor軟裝 專題
【本文由靖雯撰寫】
你是否曾感受過一個空間雖然功能俱足，卻仍然顯得空蕩？一張椅子，擺過來又擺過去，怎麼看都不太搭調？別擔心，這時候只要來點Blanc Concept｜森博設計 林凱倫 設計總監 的明快觀點，就能讓你的生活一秒變豐富！
已然是國內外各大設計獎項寵兒的「森博設計」，近年帶領掀動精緻軟裝風的子品牌「BC Decor珍蘊藝術」，組成令所有品味愛好者夢寐以求的美感隊伍；秉持著「Less is more.（少即是多）」的空間概念，結合精緻可親的選品標準，讓所有準備好提升生活品質的人們，宛如乘上魔法掃帚，一掃家居的沉悶視野，讓你知道，除了空間設計，她想說的其實是——
關於趨勢——靈敏察覺 融混多元
美國、摩洛哥、日本、東歐，這是凱倫總監這半年來的美感觀摩之道，她總會在嗅到趨勢的第一時間，親身前往該地取樣最道地的元素，進而掌握深層的文化脈絡，因此每當總監回國後，總能在她的「腦內收納櫃」中挑選最合適的「美學伴手禮」，贈與場所恍如異國的氛圍情境。不過現實空間沒有任意門，多數時候總監靠的是大量的閱讀——置身即時快速的網路世界中，觀察當代的流行品味，且從中衍生獨樹一幟的新奇風格。
總監以近來詢問度相當高的「美式風格」為例，由於早有許多設計前輩將其應用於日常居所，使愛好者的接受度日漸提升，除了經典款的優雅氣質，Rough（粗獷、原始）的軟件選擇也浮出水面，為原先精緻的空間背景，添入些微野外的濕潤空氣；使風格能夠隨著多樣的文化物件，不斷創造出令行家別開生面的驚艷風貌，而這永不讓人感到無聊的跨域思維，正是凱倫總監每每帶來驚喜的招牌手法！
關於BC Décor——空間整合 雙向設計
而總監手中自成一格的品牌「BC Décor」，其實也相當有個性，外在看似與森博設計是對母子品牌，卻不附隨其下，獨立提供完整的服務流程，目前主要囊括的三大範圍包括——在無需更動室內原裝的前提下，全面重設空間軟件；以實惠且便利的方式，讓生活氛圍煥然一新；以及協同指定藝廊，依照業主與場域性質，置入精選的國內外藝術創作，達到點綴甚至變換情境的顯著效果。
當然，多數屋主是在硬體施作完畢後，才請團隊進行後續軟裝設計，但品牌更主張在空間的前期討論階段就開始合作，如此不僅使其與軟件搭配更加密合，亦能減省使用者的等待時間，即早享用美好的空間氣氛；而若是交由森博團隊設計，那麼後續的軟裝氛圍自然更不用擔心。因此，與其說BC Décor與森博設計是「母子」，倒不如用「搭檔」來描述更為貼切，兩者各自獨立卻也相輔相成，共同孕育出視覺鮮明的美麗景致。
關於風格——機能為先 量身定做
聽到向來信仰「Less is more」的凱倫總監，同時創立強調裝飾的軟裝品牌，你或許會想「這樣不會互相抵觸嗎？」總監卻認為兩者並非相互對抗，對她來說，在需要收納處配置櫃體，針對該修飾處重劃場景線條，「機能為先」仍然是最高準則。
但到此結束的話，這只能稱得上是「可住的空間」，不一定擁有「與人對話」的個性，這時軟件便成為人與場所的共同語言；家飾則是潛藏其中的浪漫情愫，破除規則地為個別對象量身定做，不僅令人心情分外愉悅，亦帶來心靈力量去面對生活的其他面向。「簡單來說，居住是為了維繫生命，還是品味生活，取決在一念之間。」凱倫總監稍微換個重心，在結尾時如此輕快說道。
關於私心—— 一張地毯 完美落地
而作為一名專業設計者，凱倫總監在考量軟裝時，會先從大面積的家具、地毯、燈具著手，接著再思考窗簾與壁紙；但同為一位品味愛好者，總監目前個人排行榜第一名則非「地毯」莫屬！如果沒有這件單品打好空間基底，其上物件怎麼擺放都顯得凌亂且區塊不明。
再回到設計者的身份，對於軟件總監還有另一則觀點是——「裝潢是生活環境的延伸，軟裝是異國情境的入口」，採用近似「殖民地風格」的設計邏輯，以融入當地的裝修風格為空間背景，添上異國風味的軟裝，反而能衝撞出全新的主題氛圍，具體說明其轉換氣氛的強大功能！
聽到最後，你是否對「生活」有了新的想法呢？無論有沒有，其實你理想中的生活早就在你手中，等待時機成熟的時刻被實現。Blanc Concept｜森博設計 林凱倫 設計總監 以空間與軟裝設計為起點，提供人們心靈豐滿的美好想像，而她靈巧多變的思緒，結合親身浸潤異國文化的美學洗禮，將一路上見過的美好風景都截角放入口袋內，並在「邊走邊看吧！」的隨性步伐中，找到那屬於品牌，也屬於每位業主的優雅生活哲學。
Blanc Concept｜森博設計：https://www.facebook.com/blanc.id/
BC Décor 珍蘊藝術：https://www.facebook.com/bcdecor.co/
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