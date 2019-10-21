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遇見大師窺見精彩！「台灣室內設計週」11月8日重磅開場

2019-10-21 08:17OPEN Design

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【本文由台灣室內設計週官方提供／靖雯編輯整理】

2019年11月8日至11日於世貿一館登場的台灣室內設計週，今年已邁入第4屆，主辦單位為台灣室內設計專技協會。成立於1999年，乃是台灣第一個領有「室內裝修專業技術人員證照」的社團，適逢創會20週年，將推出三場由大師領銜的講演論壇，分別為11月8日方文山和袁宗南的跨界探索論壇；11月9日邱德光、梁志天和姜峰的設計運營論壇；11月10日江洋輝和楊俊的藝術美學論壇。

（圖）第四屆台灣室內設計週廣邀名師並搜羅豐富觀點，將所有設計精華一次濃縮呈獻！
（圖）第四屆台灣室內設計週廣邀名師並搜羅豐富觀點，將所有設計精華一次濃縮呈獻！
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設計運營論壇特邀被譽為新裝飾主義大師的邱德光；美國ID雜誌評選住宅設計類全球第一的設計師團體聯盟（IFI）主席梁志天；美國ID雜誌評選商業設計全球第三的J&A杰恩設計董事長姜峰，由知名媒體人戴蓓主持，透過他們在設計與商業投資上的出色表現，讓聽眾進一步了解設計者與商業決策者兩種身份如何相輔相成。

跨界探索論壇邀請華語界知名流行音樂作詞人方文山與台灣袁宗南照明設計事務所設計總監的袁宗南擔任演講人，來分享他們橫跨文學與影像；設計與照明的心路歷程。

藝術美學論壇則邀請多元藝術策展設計師經營者，「麻粒國際文化試驗股份有限公司」的江洋輝及國際知名當代藝術家的楊俊擔任對談人，藉由他們與眾不同的美學思維，述說多元豐富的人生閱歷是如何培養他們的美學價值，以及如何將這種認知淋漓盡致的運用在空間之中。

綜觀今年的台灣室內設計週，每一場論壇都引人入勝，每一場講演都精彩萬分，期待與您在11月相見，共享大師加持、醍醐灌頂的美好時光！

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