遇見大師窺見精彩！「台灣室內設計週」11月8日重磅開場

分享 facebook 【本文由台灣室內設計週官方提供／靖雯編輯整理】

2019年11月8日至11日於世貿一館登場的台灣室內設計週，今年已邁入第4屆，主辦單位為台灣室內設計專技協會。成立於1999年，乃是台灣第一個領有「室內裝修專業技術人員證照」的社團，適逢創會20週年，將推出三場由大師領銜的講演論壇，分別為11月8日方文山和袁宗南的跨界探索論壇；11月9日邱德光、梁志天和姜峰的設計運營論壇；11月10日江洋輝和楊俊的藝術美學論壇。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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（圖）第四屆台灣室內設計週廣邀名師並搜羅豐富觀點，將所有設計精華一次濃縮呈獻！ 分享 facebook

設計運營論壇特邀被譽為新裝飾主義大師的邱德光；美國ID雜誌評選住宅設計類全球第一的設計師團體聯盟（IFI）主席梁志天；美國ID雜誌評選商業設計全球第三的J&A杰恩設計董事長姜峰，由知名媒體人戴蓓主持，透過他們在設計與商業投資上的出色表現，讓聽眾進一步了解設計者與商業決策者兩種身份如何相輔相成。

跨界探索論壇邀請華語界知名流行音樂作詞人方文山與台灣袁宗南照明設計事務所設計總監的袁宗南擔任演講人，來分享他們橫跨文學與影像；設計與照明的心路歷程。

藝術美學論壇則邀請多元藝術策展設計師經營者，「麻粒國際文化試驗股份有限公司」的江洋輝及國際知名當代藝術家的楊俊擔任對談人，藉由他們與眾不同的美學思維，述說多元豐富的人生閱歷是如何培養他們的美學價值，以及如何將這種認知淋漓盡致的運用在空間之中。

綜觀今年的台灣室內設計週，每一場論壇都引人入勝，每一場講演都精彩萬分，期待與您在11月相見，共享大師加持、醍醐灌頂的美好時光！

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