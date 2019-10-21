木作材質與簡潔工藝技法 寄情天地的溫柔呢喃之家

【DECO雜誌】

澳洲 Northcote House

寄情天地的溫柔呢喃之家

總說人是自然大地的一份子，在切身無法置身事外的地球村年代裡，人與人、國與國之間的分界顯得愈來愈模糊，科學理論的蝴蝶效應牽動著地球村內每一位村民的當下與未來，唯有透過更深思熟慮的設計和對環境的疼惜，才能為世代的生命創造、保存最佳的生存場域。由STAR Architecture 設計團隊於澳洲墨爾本所打造的這座生活宅邸Northcote House，帶領著屋主一家人回歸到最天然舒適的生活情境中，透過更純熟洗鍊的設計刪除法，去蕪存菁地保留了生活所需的機能性，同時也同時結合的澳洲大陸的自然原始風情與都會設計感動，透過大量的木作材質與簡潔的工藝技法，共同烘托出這畔令人心神嚮往的溫柔之家。

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減建與溫潤木料的柔和協調感

2015 年創立於澳洲的設計團隊STAR Architecture，強調現代智能與永續性的設計為核心精神，透過廣泛純熟的累積經驗，靈活地運用現代的材質與技術，以量身打造的高標準規格，完整地呈現屋主心中最理想的生活場域。在每一次為不同生活空間營造設計品味情境時，團隊強調的是透過環保材質與面料，大幅地提升可永續使用的可能性，同時透過縝密的規劃下，巧妙地將自然通風、太陽能和集水三大核心機能融入其中，透過與室內外自然場景、光源的互動下，使之成為具備實用、工作、生活與娛樂並存的完美結合。因此鑑賞各種不同情境主題的設計作品時，不難發現其共通的核心與對設計的態，清楚地定位於將習慣於當代快速節奏生活的人們，重新定錨回歸原始自然卻又不失機能與美感的雙重調性。目前團隊經手的作品除了各種不同風格的生活居家之外，同時也擴及了酒店規劃和辦公室的裝修設計，可說是目前澳洲最受矚目的新興設計團隊之一。

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一走入這座名為Northcote House 的宅邸時，馬上就會被臨街立面的大面積木料材質所震撼。然而，這樣的立面並非是絕對硬性地透過一棟建築，於整體的空間場景中進行景觀的破壞，反而，藉由木柵欄的手法緩和了視覺的突兀性，透過精緻線條的排列組合與造型的變化，巧妙地讓建築立面產生律動性。設計團隊表示：「環保的意識與對於社區的整體環境尊重，已成為現代人的普世價值之一，因此在這座生活宅邸的規劃上，屋主很明白地表示希望透過最大幅度的減建手法，降低這座雙層建築隊坐落於郊區的環境所帶來的衝擊，同時也希望透過木屏風的方式，柔化整體的視覺感，營造出建築與環境場域之間最內斂協調的對話關係。」

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格局與動線展現的幸福藍圖

為了實踐屋主渴望與環境融合並尊重社區的期盼，STAR Architecture 在立面上以木格柵搭配向下斜切的內縮式設計，搭配白色的牆面舒緩建築對環境所帶來的衝擊，而向下頃斜的外部木材篩網修飾了建築表面，使建築量體巧妙地產生向地面融入的錯覺，寬敞的一樓陽台上種植了屋主最喜愛的各式植栽，營造出綠意盎然的森林視覺效果而非人為建築所切割的天際線。欄杆的最低點正好迎向街道，結合雕塑般的入口頂棚設計，創造出視覺的消失點與透視效果。避免使用過度的材料浪費，將室內外的混凝土牆面進行拋光打磨，營造出流暢自然的觸感與裝飾效果，環境友好的點膠樓梯和地板，讓全家人的日常生活顯得更具舒暢自在。

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室內的起居、廚房、寢臥空間延續大量留白與自然木作材質的表現手法，大面積的開窗與可完全開展的拉門，將室內外的情境融為一體，木作的裝飾面板與實木家具為空間注入一股溫潤愜意的輕鬆感，白色的牆面與洗鍊的現代照明規劃，在南半球的國度中體現北歐舒暢的協調性。帶有建築感的垂直水平線，巧妙地擘劃出空間中不同機能使用的分界，在結構的格局上巧妙地置入裝飾與機能的櫃體，再靈活搭配木作的餐桌椅、輕盈的立架式灰色沙發、黑色的結構性線條勾勒出完整的空間個性。設計團隊感性地說：「透過這種極具現代道德和溫和的設計方式，巧妙地透過格局與建築形式所勾勒的造型中，置入自然的內縮式設計和層次自然光源的節奏感，不僅滿足現代家庭的生活所需，同時我們也透過設計的手法，完成屋主希望尊重社區與環境的渴望。在未來，勢必會有更多的設計與規劃，必須考量人為生活與環境更緊密的互動性，同時也運用天然材質的自然誘因，帶領人們返回最原始的幸福期盼。」

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