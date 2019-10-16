陽光、綠幕、木質調 讓家成為自然遊樂場！
【本文由靖雯撰寫】
「家，是孩子們的遊樂場！」軒宇設計 戴文軒 設計總監 於水泥生長的都會叢林中，為喜愛親近自然的一家人，披荊拓展出專屬的家居視野——以三位孩童為核心，於48坪的中等格局內，以簡潔不紊的爽朗線條架構開放式空間，並巧心任由天然大理石、實木建材與青翠綠衣淋漓鋪展，再現自然活力的大塊場景，讓孩子能夠在家中快意玩耍；而後輔以有機規劃的視聽設備，投影生成極度舒適的觀影體驗，讓生活以「森林」為向，沿著「人文」的索引踩踏起輕快腳步，於不知覺間走上快樂的心靈歸途。
回到家，宛如下一趟冒險的起點。推開家門，全然開放的公領域規劃，設計師拆除客、餐廳間既有隔牆，不僅使兩處機能場域的連結更加緊密，亦盈納雙向落地窗光，引領目光一覽家景之寬廣。低彩度的基底色系以棕灰白構成，來自手刮實木地板與柚木立面的暖棕，天然大理石與布織沙發的灰，以及簡約天幕之潔白，圍塑柔軟和諧的生活景致。
在這大面積的色域調度間，產生了特殊色系萌芽的縫隙——自玄關伊始，樹木般的牆身垂直茂生植披；另一方面亦衍生為機能展示牆，其不規則切割所創造的置物空間，更創造別具童趣的拼貼效果；最後視線落在如果實飽滿可愛的圓弧軟凳上，以富有活力的色彩及造型語彙，喚醒起居場域的生命活力。
自然環境既是一家人快樂的泉源，於是回歸家宅尺度，設計師將公領域轉化為情感活絡的遊樂場。
家的凝聚，是屋主期待的空間氛圍，設計師因而於電視牆一側，架設巨型投影幕，當燈光熄滅，宛如置身劇院，營造身歷其境的觀影體驗；至於原石般屹立的電視牆體，則在綜合考量室內外光線來向後，經過數次精密調校，特意採用偏離場域中軸之劃設，提供益加全面的舒適觀影體驗；使每個起居面向皆收攬良好景觀，只消沉浸沙發放懶身體，與家人一同驚奇於視覺旅程中的遼闊場景！
重新開闢動線的公領域，使起居與餐廚區域全然開通，餐桌亦成為家庭互動的重要區塊；其客製的鐵件桌腳兼具收納作用，作為收整手邊小物的安穩巢穴，搭配猶如日頭曬暖的軟絨單椅，閃爍著鍍鈦色澤，將晨初的靜美如畫簡約構件，轉化為屬於家居的寧靜一景。
除此之外，白大理石中島指向的烹調空間，為喜愛烘培的女屋主提供足夠寬敞的所在；除卻俐落齊備的各式器具，色系潔淨且便於操作的中島平台，亦成為餐食聚會的核心地帶，使夢想情境串連而生。
隨著夜幕降臨，旅途亦來到夢土的邊境。進入主臥室，茂現量體的核心元素「木質」與「白調」調換主次，改而由純白作為場域基調，同樣利索地由天至地依序劃設，深棕木意則收斂為工作檯面與壁櫃，採用懸空設計使臥眠區域更顯輕盈。
往後探尋，地坪悄然變換拼接走向，暗示踏足全新的機能領域——由落地灰鏡立構起精緻的試衣場景，鑲嵌櫃內的間接燈源更使之如同精品展櫃，將素日衣著照耀出別樣神采；而後盡頭為最需隱密的洗浴空間，巧妙的動線安排，將著裝盥洗整合於同一條通道，讓生活隨著場域的次序轉換，順勢節奏舒坦地完足機能需求。
清朗草原、濃郁藍天，是大自然贈與這家人的情感基地，至於柔白向度、暖手木語，則是 軒宇設計 戴文軒 設計總監 為他們所繪製的夢想場景——方正而開闊的空間內，天然元素沿筆直線條大幅鋪展，透過多樣的比例、線條交錯堆疊，在實用中形塑貼近真實的自然景深；讓「家」的想像擺脫僵固的水泥樓宇，延展為巨大的自然遊樂場，一家人此起彼落的歡笑聲，也在這無邊的生活裡頭發生！
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