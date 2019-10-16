科技羽翼帶你飛越山林 沉浸式體驗的新自然展館

分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

量體位於北台灣郊區的滿月圓國家森林遊樂區內，由滿月圓山、北插天山、東眼山等山群環繞，而依傍著的瀑布溪流，也帶來極具生命力的生態圖景。

士耕設計 專案主持人 林華章先生 與執行團隊擷取天然靈感，以三座木造房屋為核心，在觀察基地環境後，提煉出「蝴蝶館」、「森林館」及「溪流館」三大主線。

並栽取落葉溪水等天然意象，料理成色澤飽滿的歡樂童趣裝置，搭配互動式學習機具，使兩者在精心安排的燈光投射中，替森林率先展翼承接大小朋友們的輕快步伐，為園區打造迎接各方遊人的趣味旅遊簡報中心。

分享 facebook

分享 facebook

蝴蝶館開門即見蜿蜒上天的色彩線條裝置，以生活於此林地的蝶類為依據，沿線佈置擬真蝶型裝飾暗示其飛行路徑，除呼應生態特色外，亦成為後方洽詢櫃檯的緩衝屏風。踏上暖棕色的木質地坪，中央裝置隱然形成的環形動線，引導遊人逐步賞析兩側展板，或坐上樹塊單椅認識各生態場景。

有了基礎了解後，腳步隨後移動至後方的「月圓大戲院」，以陣列展開的單椅上方，是各式各樣的蝴蝶攝像；使人觀賞介紹影片同時，彷彿乘著身下所捕捉的靈動蝶影，以另一種視角周遊林間。

而延續入門區塊的動線構想，此處亦採用環形設計，周邊的花型壁飾結合互動教學設備及說明牌，依傍橘黃楓葉準確灑落的充足照明，盡情地讓思緒享受山林之美。

分享 facebook

分享 facebook

配合「森林館」的狹長走勢，設計團隊順而重現進入山林的視野，以直線構成行走路徑並形塑景深。

沿途鋪排的柳杉樹幹亦扣合園區人工林的特色，將區域豐富的樹種與鳥類群聚至此，不僅以葉狀展板紀錄牠們的來歷，更透過當央的五角立櫃置入精細還原的標本，具體展示滿月圓叢林中常見的鳥類英姿。

邊側的年輪座椅則採用林木切面為發想，與實木材質的展示長桌成套，引人入座遍覽現代林業衍生出的文創產品，搜羅滿月圓森林的古往今來。

分享 facebook

分享 facebook

而在片片白雲指路下，遊客最後來到充滿流水意象的「溪流館」，以豐富的水域生態為基礎，隨處可見崎嶇石塊及閃爍波光，沿著特殊的燈光穿行於微暗空間，彷彿探身水下世界。

曲型的鏤空階梯搭配間接燈源，使瀑布河階的天然層序有了另一種詮釋，當人逆流而上趨近高層展板時，細膩的介紹文字與感應互動反應這才浮現眼前，悄悄貼合參觀展館及遊歷自然的行為模式。

分享 facebook

士耕設計 專案主持人 林華章先生 與設計團隊將人造空間還諸自然，展廳中透過大量的仿生物件再造場景，搭載寓教於樂的互動科技與到位的燈光設計，以及無論大人、小孩皆能在這裡輕鬆享受自然生態旅遊的心境，完整表現出滿月圓國家公園遊樂區的三大主軸，並在美感之上，完備展示和教學的雙項重要意義，成為遊人們口耳相傳中，通往美麗景色的不二秘徑。

想知道更多士耕設計作品，可至「士耕官網」查詢。

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒