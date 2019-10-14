【跨界對談】翻轉未來 讓世界更好！

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【本文由靖雯撰寫】

每個人來到這個世界，都有他獨特的使命。今日OPEN有幸邀請致力翻轉台灣「分數至上」觀念的 球學 創辦人暨執行長 何凱成 Cheng Ho，與創辦空間、軟裝與家具品牌，全力實施一體化設計的肯星設計 設計總監 曾濬紳 ZENG JYUN SHEN ，走進彼此的圈子熱烈對談——分享目標明確且執行力高超的彼此，如何從生命的患難中汲取養分，培養出年少時的喜好，並逐漸轉換且實踐為一種專業訓練，擴散至足以翻轉體制的堅強信念，讓最初一個人的熱血，如今在所有人心中熱烈沸騰！

（以下對話，球學創辦人何凱成簡稱何，肯星設計總監曾濬紳簡稱曾。）

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（圖）因「球學」熱度逐日高漲，何凱成不僅做為體育教育代表，出席國立政治大學雄鷹盃記者會，亦受邀前往康橋國際學校演講，將影響力擴散至不同層級的校園。 分享 facebook

Ｑ：初期人格的養成與家庭有著密切關連，而Cheng的生涯發展受到家庭教育與環境的深切影響，曾總監亦曾談及父親對您的身教。因此想請兩位談談，成長過程中培養了自身什麼樣的特質？

何：我認為自己之所以會打美式足球，以及在回台後創立「球學」，都要回歸到我的成長經驗——父親在我十二歲時肝癌過世，在他離世前的那段日子，我有任何問題想要尋求協助，父親的回答永遠是「如果我不在這，你會怎麼做？」當下雖然感到無力且無助，卻也培養出我獨立思考、勇於決定和承擔的能力，跌倒了再站起來，並且相信自己，找到自己的熱情，我覺得這才是最重要的！

曾：如果問我的偶像是誰，我永遠都會回答：「是我爸！」他因為一場意外導致聽力受損，使他開始遭遇許多不友善的對待，即便如此，為了家庭和孩子，他還是做得比任何人都要努力，不只全力也全心支持我，他真的是我一輩子的榮耀。

另外，母親對我的影響也非常大，因為母子關係緊密，所以不論碰到什麼困難，她都願意做最好的聽眾，給予有效的意見和支持。而他們用生命告訴我的就是——不要因為害怕就得過且過，因為每件重要的事，都需要全力以赴！

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（圖）堅持每項設計細節皆親力親為的曾總監，在設計本事之外，更親自上陣接受《經濟日報》專訪，台風穩健地介紹住宅作品《晴空桃源》。此外今年5月亦受到中天亞洲台矚目採訪，將肯星美學播送海外。 分享 facebook

Ｑ：隨科技演進，學習途徑不再限於傳統制度，無論是Cheng所推廣「體育教育」，或曾總監積極進修、演講分享，皆是拓展視野的途徑。接著有請分享在您們心中，「非制式教育」的重要性為何？又該如何付諸實際行動呢？

何：過去的患難，成就現在的祝福。因為收養，我有機會在兩點半就下課的美國成長，被鼓勵培養書本以外的興趣，讓我知道，每個人與生俱來擁有不同能力，這得花時間培養，如果每天只坐在教室裡考試的話，是無法發掘的。回到台灣後，我發現學生下課就去補習班，因此我希望將自己被給予的自由環境，能夠同樣予以這些年輕人的生命中。

而實際的作法就是，我們在2013年創立「球學」，五年後成立「球學聯盟」，因為既然不能改變舊有體制，那就自己開闢一條新的道路。球學走進學校，號召更多學校、家長，甚至是企業行動，從去年的27間成長到今年共有73間學校加入聯盟，希望讓拯救我一命的運動，給予更多人看見的機會。而這過程中，必須和許多觀念體制對抗，也幸好神給我打美式足球、跑鋒的經驗，所以「衝撞」剛好是我最擅長的事，一切創新也從這裡開始發生！

曾：如同Cheng所說，我們需要的是去翻轉教育體制，以設計科系為例，台灣學制就把「設計」的內容切割得太瑣碎。因為「設計」就在我們身邊，它既是一個整體的概念，也是一種感受。而我的工作就是去了解，開發出「一體化設計」的操作模式，因此我創立室內、軟裝、家具三種品牌，看似分立獨行，但回歸源頭，其實這些都整合在我身上，期望提供使用者機能與美感高度連結的設計環境。現在品牌透過演講活動，將「一體化設計」的理念向大眾推廣，而當認識成為認知，自然也會發展出相應的教學模式。

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（圖）隨著「讓體育成為教育的一環」之觀念逐年傳布，何凱成經常受邀走入校園、企業甚至是公部門演講，將尋找個人使命與生命熱情的觀念深植人心。 分享 facebook

Ｑ：Cheng曾提及「球學」的信念是將運動結合教育，進而培養孩子的領袖特質；曾總監則是以「肯星」為名，寄託尋求美感不止步的意念。而我們也想請兩位再深談品牌宗旨，以及如何將其信念擴散出去？

何：我認為「球學」最重要的目的是「解決問題」，解決越大的問題，就創造越大的價值，我相信那會是這個世代品牌影響力的判斷標準；但通往價值的道路，往往是從最不起眼、最不被看好，也最辛苦的部分開始，所以某個程度，人們越不理解球學在做什麼，我就越興奮，代表這個行動還有更多尚未開發的潛力。

回到「解決問題」上，對我來說，讓運動成為教育的一環，就像你去打仗；不能盼望身穿的白袍不髒，或是不會受傷，而這些都是真實且寶貴的經驗，也是引起人們共鳴的地方，簡單來說就是「真實」、「誠實」，我認為這是台灣很需要的信念。

曾：我得承認推動「一體化設計」，及兼顧三個品牌營運並不容易，會碰上許多問題，但這也促使團隊不斷改進，成為更好的自己。好比今年九月，我們帶上新興家具品牌「Zengform」，在北京國際設計週正式公開露面時，就接收到許多半信半疑的眼光，因為他們難以想像空間設計者會「跨域」從事家具設計，直到實地使用品牌產品後才被說服。

我想這表示人們普遍對整合設計還很陌生，不過我反而覺得相當振奮，因為還有很多需求尚待被解決，而我還有相當多機會能夠發揮，並在一次次案例中，讓大家知道，所謂「超乎想像的完整設計體驗」到底是怎麼回事。

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（圖）甫進軍北京國際設計週的肯星自創家具品牌「Zengform」，現場引起眾多愛好者駐足欣賞，亦吸引多家設計媒體即時採訪。 分享 facebook

Ｑ：從團隊所散發的特質，便能窺見領導者的性格。而兩位身為品牌領頭羊，期望團隊予人什麼樣的形象？而個人在其中又是擔任什麼角色呢？

何：「球學」創立七年至今，過程中我們經歷人員流失、新進，嘗試失敗再站起來，而我覺得一個好的公司應該要追求「進步文化」（Developing Culture），不怕犯錯、失敗和指責；所以想成為「球學人」或是進入球學團隊，應該要圍繞這三個核心價值——「品格」、「領導特質」和「盼望」，甚至設置相應的薪資制度，通過這個模式，讓環境中的人一起變好。

你說這事困不困難？很困難！但要不要做？一定要做！所以我的責任之一，就是服務現在20人規模的團隊，讓他們有更強壯的心靈和充足資源，去站在第一線面對外界。這個做法跟許多公司顛倒，但這是我們堅持、相信，並且始終落實的理念。

曾：我將旗下三個品牌看作是一個大型團隊，彼此合作的方式就像是「圓環」，因為我們深入每個設計細節，所以在整合過程中，難免會碰到意想不到的問題，而且就算條件相同，第二個人遇到的問題往往和第一個不一樣；所以任何人碰到問題，都是提出來討論，在我們的團隊中，沒必要一個人苦撐，把困難放在檯面上交流，事情換個角度，就能找到解決的方法。

而我身在團體中央，面對大家提出的問題，便要首當其衝思考解決途徑，再和團隊分享、一起思考，讓所有難事經過拆解，一一面對、逐項化解。

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（圖）去年盛大展開的「球學聯盟CXL」巡迴籃球賽最終戰完結後，冠軍隊伍、熱情球迷與球學團隊皆難掩激動，紛紛與賽事Logo合影留念，紀錄下這空前的感動時刻！ 分享 facebook

Ｑ：無論是將「運動」融入「教育」，或是從「室內空間」演進為「全案設計」，兩位將改變個人生命的事物，轉換為翻轉制度的動能並堅持至今。請問當熱衷的事物成為一份工作後，您們是透過什麼信念，使熱情維持如初呢？

何：我覺得「維持熱情」是一個過程，人出生後都在問同樣的一個問題——「我是誰？」而這通常建立在你擅長的事物上，專長通常等同興趣，不斷追求就會成為熱情，能力也隨之提升，然後你會發現自己的能力可以使人們更好，就會隨之產生使命感。

當你的行為有意義，還能讓人更好時，我想你就已經得到你想要的了！接下來就是問Are you enjoy Yourself？享受你追尋的過程，這就是活得自由，活出真實的價值。之於我的創業歷程，能保持熱情是因為可以不斷探索自我極限，去探究真正的自己，我覺得這才是最棒的價值！

曾：就像Cheng曾經當過跑鋒、喜歡挑戰，其實我也是同路人，每當碰到新的需求都很期待能夠解決，而隨著一次次發現問題，我就愈加投入其中，團隊夥伴也潛移默化，一起懷著享受的心態面對事情。在每一次的調整後，我們都會站在全案設計的角度重新思考，如何與其他部門重新產生連結，而這些不斷碰撞出的全新樣貌，也成為肯星設計的招牌，並一次次提供給業主朋友超乎想像的使用體驗，當他們給予熱情且真切的回饋，我們也相對地獲得成就感與熱忱！

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（圖）於國際賽事中逐漸展露頭角的肯星品牌，今年夏季以住宅作品《黑白融合》奪下義大利A’ Design Award銅獎榮耀，使品牌於國際設計圈的知名度大開！ 分享 facebook

Ｑ：兩位同樣擁有目標明確且執行力高超的性格，而在一路過關斬將的路程上，是否有一句話是經常用以鼓勵自己的？也想請您們將這句話，送給現在正在追尋理想的人們。最後，也和我們談談品牌未來將有什麼樣的發展？

何：我認為每個人都要擁有強大的自我，但必須通過患難，假如沒有任何破碎，就永遠不會知道What are you made of.（是什麼造就今日的你。） You have to suffer, then you grow.（歷經挫折方能成長。）就像身體要變得強壯，得先讓肌肉受傷，再通過正常的睡眠、飲食，復原成更強韌的組織。

所以我常會鼓勵說——夢想背後都是Work，都是犧牲和付出，唯有懷抱強烈的盼望與熱情，才能撐到最後。另外很重要的是，不要只活在別人的期待下，去挑戰、不怕破碎，去活出最好的自己，過程中再大的失敗你都經歷過了，那還有什麼好怕的？

曾：Cheng所說的我非常認同，而我個人有兩個建議，首先也是最重要的一件事是——遇到問題不要害怕，因為只要堅持克服，最後的成功就會是你的。第二就是勇敢離開舒適圈，遇到困難就開心地去面對，況且本來就是要跳脫常規，不然怎麼解決舊的問題、發現新的事物？

人的極限是需要去發掘的，就像Cheng創造將體育導入教育的學習模式，我們空間設計者需要思考的，不是怎麼固守成規地完成一件「安全」的作品，而是怎麼生產一種服務，滿足新時代的需求，讓你所處的世界離你的理想更靠近一些！

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未來不在眼前，未來就在我們腳下！訪談尾聲，兩人仍意猶未盡地接續討論，肯星設計 設計總監 曾濬紳 ZENG JYUN SHEN 回歸成長歷程的最初，詢問Cheng是否希望生命再來一次，而這次是有父母在旁支持陪伴？球學 創辦人暨執行長 何凱成 Cheng Ho 不假思索回答道：「如果我有那樣的觀念，That’s lose my mind insane！」對他來說，事情已然發生，重要是的去想「接下來該怎麼做？」一席話也引發曾總監共鳴。

「絕不後退」是刻印兩人心中的座右銘，亦推動他們在現實人生中披荊斬棘，而今各自在「翻轉教育」與「整合設計」的領域中，為人們開闢出豐富多元的道路，也讓生命和世界自此擁有更多面貌及可能！

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