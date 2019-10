【跨界對談】翻轉未來 讓世界更好!

【本文由靖雯撰寫】

每個人來到這個世界,都有他獨特的使命。今日OPEN有幸邀請致力翻轉台灣「分數至上」觀念的 球學 創辦人暨執行長 何凱成 Cheng Ho,與創辦空間、軟裝與家具品牌,全力實施一體化設計的肯星設計 設計總監 曾濬紳 ZENG JYUN SHEN ,走進彼此的圈子熱烈對談——分享目標明確且執行力高超的彼此,如何從生命的患難中汲取養分,培養出年少時的喜好,並逐漸轉換且實踐為一種專業訓練,擴散至足以翻轉體制的堅強信念,讓最初一個人的熱血,如今在所有人心中熱烈沸騰!

(以下對話,球學創辦人何凱成簡稱何,肯星設計總監曾濬紳簡稱曾。)

(圖)因「球學」熱度逐日高漲,何凱成不僅做為體育教育代表,出席國立政治大學雄鷹盃記者會,亦受邀前往康橋國際學校演講,將影響力擴散至不同層級的校園。 分享 facebook

Q:初期人格的養成與家庭有著密切關連,而Cheng的生涯發展受到家庭教育與環境的深切影響,曾總監亦曾談及父親對您的身教。因此想請兩位談談,成長過程中培養了自身什麼樣的特質?

何:我認為自己之所以會打美式足球,以及在回台後創立「球學」,都要回歸到我的成長經驗——父親在我十二歲時肝癌過世,在他離世前的那段日子,我有任何問題想要尋求協助,父親的回答永遠是「如果我不在這,你會怎麼做?」當下雖然感到無力且無助,卻也培養出我獨立思考、勇於決定和承擔的能力,跌倒了再站起來,並且相信自己,找到自己的熱情,我覺得這才是最重要的!

曾:如果問我的偶像是誰,我永遠都會回答:「是我爸!」他因為一場意外導致聽力受損,使他開始遭遇許多不友善的對待,即便如此,為了家庭和孩子,他還是做得比任何人都要努力,不只全力也全心支持我,他真的是我一輩子的榮耀。

另外,母親對我的影響也非常大,因為母子關係緊密,所以不論碰到什麼困難,她都願意做最好的聽眾,給予有效的意見和支持。而他們用生命告訴我的就是——不要因為害怕就得過且過,因為每件重要的事,都需要全力以赴!

(圖)堅持每項設計細節皆親力親為的曾總監,在設計本事之外,更親自上陣接受《經濟日報》專訪,台風穩健地介紹住宅作品《晴空桃源》。此外今年5月亦受到中天亞洲台矚目採訪,將肯星美學播送海外。 分享 facebook

Q:隨科技演進,學習途徑不再限於傳統制度,無論是Cheng所推廣「體育教育」,或曾總監積極進修、演講分享,皆是拓展視野的途徑。接著有請分享在您們心中,「非制式教育」的重要性為何?又該如何付諸實際行動呢?

何:過去的患難,成就現在的祝福。因為收養,我有機會在兩點半就下課的美國成長,被鼓勵培養書本以外的興趣,讓我知道,每個人與生俱來擁有不同能力,這得花時間培養,如果每天只坐在教室裡考試的話,是無法發掘的。回到台灣後,我發現學生下課就去補習班,因此我希望將自己被給予的自由環境,能夠同樣予以這些年輕人的生命中。

而實際的作法就是,我們在2013年創立「球學」,五年後成立「球學聯盟」,因為既然不能改變舊有體制,那就自己開闢一條新的道路。球學走進學校,號召更多學校、家長,甚至是企業行動,從去年的27間成長到今年共有73間學校加入聯盟,希望讓拯救我一命的運動,給予更多人看見的機會。而這過程中,必須和許多觀念體制對抗,也幸好神給我打美式足球、跑鋒的經驗,所以「衝撞」剛好是我最擅長的事,一切創新也從這裡開始發生!

曾:如同Cheng所說,我們需要的是去翻轉教育體制,以設計科系為例,台灣學制就把「設計」的內容切割得太瑣碎。因為「設計」就在我們身邊,它既是一個整體的概念,也是一種感受。而我的工作就是去了解,開發出「一體化設計」的操作模式,因此我創立室內、軟裝、家具三種品牌,看似分立獨行,但回歸源頭,其實這些都整合在我身上,期望提供使用者機能與美感高度連結的設計環境。現在品牌透過演講活動,將「一體化設計」的理念向大眾推廣,而當認識成為認知,自然也會發展出相應的教學模式。

(圖)隨著「讓體育成為教育的一環」之觀念逐年傳布,何凱成經常受邀走入校園、企業甚至是公部門演講,將尋找個人使命與生命熱情的觀念深植人心。 分享 facebook

Q:Cheng曾提及「球學」的信念是將運動結合教育,進而培養孩子的領袖特質;曾總監則是以「肯星」為名,寄託尋求美感不止步的意念。而我們也想請兩位再深談品牌宗旨,以及如何將其信念擴散出去?

何:我認為「球學」最重要的目的是「解決問題」,解決越大的問題,就創造越大的價值,我相信那會是這個世代品牌影響力的判斷標準;但通往價值的道路,往往是從最不起眼、最不被看好,也最辛苦的部分開始,所以某個程度,人們越不理解球學在做什麼,我就越興奮,代表這個行動還有更多尚未開發的潛力。

回到「解決問題」上,對我來說,讓運動成為教育的一環,就像你去打仗;不能盼望身穿的白袍不髒,或是不會受傷,而這些都是真實且寶貴的經驗,也是引起人們共鳴的地方,簡單來說就是「真實」、「誠實」,我認為這是台灣很需要的信念。

曾:我得承認推動「一體化設計」,及兼顧三個品牌營運並不容易,會碰上許多問題,但這也促使團隊不斷改進,成為更好的自己。好比今年九月,我們帶上新興家具品牌「Zengform」,在北京國際設計週正式公開露面時,就接收到許多半信半疑的眼光,因為他們難以想像空間設計者會「跨域」從事家具設計,直到實地使用品牌產品後才被說服。

我想這表示人們普遍對整合設計還很陌生,不過我反而覺得相當振奮,因為還有很多需求尚待被解決,而我還有相當多機會能夠發揮,並在一次次案例中,讓大家知道,所謂「超乎想像的完整設計體驗」到底是怎麼回事。

(圖)甫進軍北京國際設計週的肯星自創家具品牌「Zengform」,現場引起眾多愛好者駐足欣賞,亦吸引多家設計媒體即時採訪。 分享 facebook

Q:從團隊所散發的特質,便能窺見領導者的性格。而兩位身為品牌領頭羊,期望團隊予人什麼樣的形象?而個人在其中又是擔任什麼角色呢?

何:「球學」創立七年至今,過程中我們經歷人員流失、新進,嘗試失敗再站起來,而我覺得一個好的公司應該要追求「進步文化」(Developing Culture),不怕犯錯、失敗和指責;所以想成為「球學人」或是進入球學團隊,應該要圍繞這三個核心價值——「品格」、「領導特質」和「盼望」,甚至設置相應的薪資制度,通過這個模式,讓環境中的人一起變好。

你說這事困不困難?很困難!但要不要做?一定要做!所以我的責任之一,就是服務現在20人規模的團隊,讓他們有更強壯的心靈和充足資源,去站在第一線面對外界。這個做法跟許多公司顛倒,但這是我們堅持、相信,並且始終落實的理念。

曾:我將旗下三個品牌看作是一個大型團隊,彼此合作的方式就像是「圓環」,因為我們深入每個設計細節,所以在整合過程中,難免會碰到意想不到的問題,而且就算條件相同,第二個人遇到的問題往往和第一個不一樣;所以任何人碰到問題,都是提出來討論,在我們的團隊中,沒必要一個人苦撐,把困難放在檯面上交流,事情換個角度,就能找到解決的方法。

而我身在團體中央,面對大家提出的問題,便要首當其衝思考解決途徑,再和團隊分享、一起思考,讓所有難事經過拆解,一一面對、逐項化解。

(圖)去年盛大展開的「球學聯盟CXL」巡迴籃球賽最終戰完結後,冠軍隊伍、熱情球迷與球學團隊皆難掩激動,紛紛與賽事Logo合影留念,紀錄下這空前的感動時刻! 分享 facebook

Q:無論是將「運動」融入「教育」,或是從「室內空間」演進為「全案設計」,兩位將改變個人生命的事物,轉換為翻轉制度的動能並堅持至今。請問當熱衷的事物成為一份工作後,您們是透過什麼信念,使熱情維持如初呢?

何:我覺得「維持熱情」是一個過程,人出生後都在問同樣的一個問題——「我是誰?」而這通常建立在你擅長的事物上,專長通常等同興趣,不斷追求就會成為熱情,能力也隨之提升,然後你會發現自己的能力可以使人們更好,就會隨之產生使命感。

當你的行為有意義,還能讓人更好時,我想你就已經得到你想要的了!接下來就是問Are you enjoy Yourself?享受你追尋的過程,這就是活得自由,活出真實的價值。之於我的創業歷程,能保持熱情是因為可以不斷探索自我極限,去探究真正的自己,我覺得這才是最棒的價值!

曾:就像Cheng曾經當過跑鋒、喜歡挑戰,其實我也是同路人,每當碰到新的需求都很期待能夠解決,而隨著一次次發現問題,我就愈加投入其中,團隊夥伴也潛移默化,一起懷著享受的心態面對事情。在每一次的調整後,我們都會站在全案設計的角度重新思考,如何與其他部門重新產生連結,而這些不斷碰撞出的全新樣貌,也成為肯星設計的招牌,並一次次提供給業主朋友超乎想像的使用體驗,當他們給予熱情且真切的回饋,我們也相對地獲得成就感與熱忱!

(圖)於國際賽事中逐漸展露頭角的肯星品牌,今年夏季以住宅作品《黑白融合》奪下義大利A’ Design Award銅獎榮耀,使品牌於國際設計圈的知名度大開! 分享 facebook

Q:兩位同樣擁有目標明確且執行力高超的性格,而在一路過關斬將的路程上,是否有一句話是經常用以鼓勵自己的?也想請您們將這句話,送給現在正在追尋理想的人們。最後,也和我們談談品牌未來將有什麼樣的發展?

何:我認為每個人都要擁有強大的自我,但必須通過患難,假如沒有任何破碎,就永遠不會知道What are you made of.(是什麼造就今日的你。) You have to suffer, then you grow.(歷經挫折方能成長。)就像身體要變得強壯,得先讓肌肉受傷,再通過正常的睡眠、飲食,復原成更強韌的組織。

所以我常會鼓勵說——夢想背後都是Work,都是犧牲和付出,唯有懷抱強烈的盼望與熱情,才能撐到最後。另外很重要的是,不要只活在別人的期待下,去挑戰、不怕破碎,去活出最好的自己,過程中再大的失敗你都經歷過了,那還有什麼好怕的?

曾:Cheng所說的我非常認同,而我個人有兩個建議,首先也是最重要的一件事是——遇到問題不要害怕,因為只要堅持克服,最後的成功就會是你的。第二就是勇敢離開舒適圈,遇到困難就開心地去面對,況且本來就是要跳脫常規,不然怎麼解決舊的問題、發現新的事物?

人的極限是需要去發掘的,就像Cheng創造將體育導入教育的學習模式,我們空間設計者需要思考的,不是怎麼固守成規地完成一件「安全」的作品,而是怎麼生產一種服務,滿足新時代的需求,讓你所處的世界離你的理想更靠近一些!

未來不在眼前,未來就在我們腳下!訪談尾聲,兩人仍意猶未盡地接續討論,肯星設計 設計總監 曾濬紳 ZENG JYUN SHEN 回歸成長歷程的最初,詢問Cheng是否希望生命再來一次,而這次是有父母在旁支持陪伴?球學 創辦人暨執行長 何凱成 Cheng Ho 不假思索回答道:「如果我有那樣的觀念,That’s lose my mind insane!」對他來說,事情已然發生,重要是的去想「接下來該怎麼做?」一席話也引發曾總監共鳴。

「絕不後退」是刻印兩人心中的座右銘,亦推動他們在現實人生中披荊斬棘,而今各自在「翻轉教育」與「整合設計」的領域中,為人們開闢出豐富多元的道路,也讓生命和世界自此擁有更多面貌及可能!

