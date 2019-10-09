色塊、場景、實驗精神！藝術空間狂想 專題

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（圖）川十設計 住宅作品《寧・境》，空間採用大量圓弧語彙，象徵「圓融」的東方藝術精神。 分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

上回我們在川十設計 彭星瑋 設計總監 的微型住宅專題中，已見識過住宅作品《Be Unique》及《慵藍午後》的精緻魅力，不過作品欣賞角度可不僅於此，這次就讓我們以「藝術空間」的思維，再度解析前述兩件作品。

另外再加上活力商空《早安，霓好！》，進一步感受總監如何跳脫常例，拒絕僅以掛畫、藝品複製的表現符碼，破除單一質材鋪展同一平面的重複手法，嘗試將當代藝術中自成一派的「幾何色塊」，融混成為空間語彙的一部分，精準描述專屬住宅及商空的場域情緒。現在，就快脫下成見，拾起你的想像行囊，跟著彭總監一躍進入藝術空間的狂想次元吧！

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（圖）川十設計 商空作品《早安，霓好！》一樓 分享 facebook

第一次元——色塊堆疊藝術景深

觀察彭總監的作品，會發現所謂「藝術」，可不是掛上一幅畫，就能輕鬆了結的差事！推開《早安，霓好！》精神奕奕的大門，這家活力滿點的早餐店，佈滿吸睛可愛的色彩選配。

設計師風格強烈的色塊技法，靈感源自幾何形體派始祖蒙德里安，不過他並不提筆，轉而運用複合媒材，如壓克力板、牆漆等材質組成色塊，塑造帶有穿透感的矩形端景、具指引用途的特殊牆景，以及絨布般沉鬱的暗紅天幕，以此獨特詮釋，使平面繪畫出現景深，讓人們可以實地走訪，感受立體飽滿的美感氣息，及蘊藏其間的品牌形象，卻渾然不覺這裡竟是販賣餐飲的日常所在。

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（圖）川十設計 商空作品《早安，霓好！》二樓 分享 facebook

第二次元——日常就是藝術場景

登上《早安，霓好！》像似附屬空間的開放式閣樓，此處既作為用餐場地的實質延伸，濃郁的藝文香氣亦隨之飄散至此——隨著場景轉移，立即能感受到從挑高開闊化作凝聚親密；而原先距離遙遠的暗紅天幕，更反轉成為閣樓背景，襯托區塊內降低高度的桌椅，一方面配合層高避免碰撞，同時形塑一股放鬆沉坐的軟件語言，促使每位使用者不自覺地鬆懈肢體，與三五好友沉浸於美感與愜意當中，細細品嚐這道名為「藝術」的美味空間。

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（圖）川十設計 住宅作品《Be Unique》起居空間 分享 facebook

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（圖）川十設計 住宅作品《Be Unique》主臥房 分享 facebook

第三次元——聽見顏色在說話

相較於《早安，霓好！》的明亮活力，設計師在住宅之作《Be Unique》中，則選擇明度偏低的背景色系，暖灰、青瓷綠和孔雀綠添加場景份量，呼應居住空間安定心緒的核心作用。

而每個色彩都象徵著一種情緒——灰，披著基底色調的名號，經常用於大塊面襯底，但絕非因它了無特色，反倒該說，「灰」是最冷靜而不尖銳的，方能毫不衝突地與任何色彩建立關聯；至於「綠」是大自然的線索，將四季變換溫潤地導入空間，帶動和平無壓的心理效果；以此為基礎，混合藍調的主臥色彩，則指向遼闊而靜謐的海水意象。

三種色彩各抒心緒，設計者將其調配置入，重述親密家宅中的和諧對話，為使用者紓解一切糾結難事，更於無聲中再獲心靈力量。

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（圖）川十設計 住宅作品《慵藍午後》 分享 facebook

第四次元——繪畫就是想像出口！

最後走入的是《慵藍午後》的公領域，泥灰、靛藍與黑棕色彩，分別化為精巧地磚、階梯壁櫃及中島櫃體，首先落下寧靜而穩重的環境音，搭配突破四方矩形的六角及不規則形體，展現設計師喜於嘗試的實驗精神，而這份精神亦施展於兩幅藝術畫作上。

考量環境色塊，玄關選用灰白色系的雁鳥飛翔畫面，休憩角落則安排了位眼神不羈的紅髮少女，前者融入後者跳脫，協調地鋪展而後轉折場域敘事；兩幅畫作所暗示的「自由」與「反叛」意味，使家居想像益加開敞，讓屋主每日下班回家的行程，不再是從一個水泥盒子移動到另外一個，而是回到無邊想像的門前，聽見其後暖風與新時代的聲響。

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對世界永遠保持熱情想像，是 川十設計 彭星瑋 設計總監 永遠的赤子心，至於「藝術」則是他永恆的設計初衷，我們從《早安，霓好！》、《Be Unique》、《慵藍午後》三件飽含美學思維的作品，即能一窺總監是如何將抽象的藝術概念，調勻濃淡塗刷於具體空間，讓生活置身於藝術，透過強烈色彩、場景與繪畫，刺激使用者的感性觸角，建立更加敏銳且豐富的心靈生活，簡單來說，川十設計就是讓藝術成為你的生活態度！

最後，假如你還想要更多，就繼續關注川十品牌的最新動態，彭總監的狂想之門，將永遠為你開啟！

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