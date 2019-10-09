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光潮喚醒夢中之家 屋影沁潤靜謐長流

2019-10-09 08:38OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

生活是什麼？生活是一個家，裡頭有你喜愛的人事物，然後和他們一起把日子過成詩，簡單而精緻。踏上這座綠意圍繞的獨棟別墅，從戶外景觀即可見得肯星設計 曾濬紳 設計總監 留下的細膩手筆。

總是懷抱著全案設計精神的曾總監，本次同樣堅持從空間到軟件一體規劃，以品牌經典的中性色系、簡約線條為基礎，烘托業主喜愛的深海藍調，再搭佐進口環保建材及自有軟件品牌，完成這座靜謐氤氳的安居之所

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沿著滿是光影觸感的長廊前行，設計師重新整理量體外觀，以毫無雕飾的清水模雨遮，鋪陳一條通往空間核心的道路，既增添「回家」的儀式感，亦有效地提供遮陽擋雨的功能。對比之下，主體建物黑白分明的立面漆色，明確標示出分居上下的起居型態，而上層屋緣的矩形鏤空，則為畫面添上幾何趣味，使量體從外頭望進來，就像一座森林當中的方塊小屋，散發簡約而討喜的印象。

靠近觀察，更會發現精心安排於二樓露台的進口燈具，簡潔鳥型與庭園綠意相呼應，率先喚醒家居的生命場景，而當牠們在晚間亮起，則化身為引領歸人的光明使者，成為標記心之所向的家屋記號。

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（圖）設計師以電視柱為界，臨光區因採光充足，故搭配投射燈重點照明，遠光區則鑲嵌造...
（圖）設計師以電視柱為界，臨光區因採光充足，故搭配投射燈重點照明，遠光區則鑲嵌造型優雅的環境照明燈具，確保內側空間的整體亮度。
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推開家門，大片窗光抖擻迎來，映亮中性色域的質感變化，以暖棕木質與清水模漆為側，天幕採用流線升降的純淨色調，地坪則適度拼貼富有淡彩的同色地磚，共同襯托象徵寬廣的蔚藍軟件，進而凸顯起居場域的休憩核心。

而後，設計師打破電視「牆」的想像，將電視置於當央裝飾柱且輔以旋轉裝置，齊備觀影娛樂、訂定動線中軸之用；此外亦大幅退讓立面篇幅予私領域通道，成就其後間隔適中的三門一梯設計，且當門扇閉闔，其細緻工法更使接縫不著痕跡，將門片與私人時光妥貼隱藏，同時形塑綿長的公領域視野，放緩心情迎接晨暮變化。

（圖）擺上單椅、桌几，場域邊角也成為駐足流連的休息區塊，並使離地一米的紫色水平線...
（圖）擺上單椅、桌几，場域邊角也成為駐足流連的休息區塊，並使離地一米的紫色水平線板躍然眼前，帶動雙眼沿線巡禮領域全景。
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（圖）通往臥房的轉角立面，恰到好處地側向延展棕黑木質，而其下則將地磚化為牆垣，既...
（圖）通往臥房的轉角立面，恰到好處地側向延展棕黑木質，而其下則將地磚化為牆垣，既拉伸視覺，亦與相臨角落形成上下對調的用色巧思。
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私領域有如量體向下蔓延的分枝，吸收主體精神後生長出各自樣貌。走進臥房，大片帷幕篩進光線為棕黑場景添暖；譬如在陽光中午睡，場域依循光的進程次序安排淋浴間、休憩區與臥床區塊，由明至暗的有機規劃，將沉澱許久的睡意醞釀成夢。值得一提的是中央休憩地帶，是透過天幕落差配合壁櫃定位形塑分界，再點綴雲朵吊燈、窗台迷你植栽及鳥型飾件，暗中扣合量體的自然主題，並衍生出宛如向光生長的夢中臥房。

（圖）另外兩間衛浴與前者不同，運用鮮明的幾何元素，創造俄羅斯方塊般的視覺趣味，為...
（圖）另外兩間衛浴與前者不同，運用鮮明的幾何元素，創造俄羅斯方塊般的視覺趣味，為洗浴過程增添樂趣。
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當我們能回答什麼是生活，那麼「設計」又是什麼呢？肯星設計 曾濬紳 設計總監 所有挹注於此的每個微小細節，都在回答這個問題。從戶外地景、室內肌理及至家飾軟件，皆運用看似樸素，實則各具性格的自然色系鋪敘；並在簡約的曲直場景中，加載綠意植栽與童趣的仿生物件，重現屋主內心深處的歸屬樣貌。

「設計」是什麼？設計者以這座靜美家宅告訴我們，是當你踏上一個從未造訪的場景，卻仍覺得熟悉，像是過去曾來到此地。而生命的盛情難卻，他將持續以設計，為人們裝載其中所有的可愛故事

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

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