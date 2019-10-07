設計生命中的達人夥伴 空間結合藝術專題

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【本文由靖雯撰寫】

D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監 曾說：「每一個設計案件的起頭，背後必有一段動人故事。」而每段故事的落成，都是經由設計師及其夥伴辛勤打造而來。

本次OPEN團隊跟著總監溫柔的創作視角，走進四件風格殊異的住宅作品，透過設計者親自指點，指認出那些與空間融為一體的藝術作品，從觀察它們與場景互動的時刻，看見靜文總監的「達人夥伴」們，如何為空間隱而不顯地增添美感，同時存在感十足地化身為機能家具，體貼使用者的一舉一動！而他們是——「彩繪藝術家」陳玟靜與「鋼鐵藝匠」陳三奇。

彩繪居家的靈魂藝術家——陳玟靜

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（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《人間漫旅》 分享 facebook

首先出場的是彩繪藝術家陳玟靜，她在作品 《人間漫旅》 中，捕捉了設計師強烈的創作意念，將「即便我們只是宇宙旅程中的短暫過客，仍想在這有情人世留下美好印記」的抽象主題，透過雕塑畫形式化為真實。

畫作在色彩選擇上，採用粉灰與白色系回應場域色調，再搭配柔軟的弧形線條，既隱喻人行於世的各種路途，同時與公領域中，設計師大量使用的曲型語彙，如弧形電視牆，產生緊密對話，不僅強力顯現出空間意旨，更以最直接的方式，讓觀者看見生活的柔軟美好。

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（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《盤根》起居空間 分享 facebook

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（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《盤根》主臥室 分享 facebook

而在作品 《盤根》 中，藝術家再度以創作理念為基準，將「有如走進森林般恬靜」的生活體驗延伸入畫，在場域低調奢華的主題下，巧妙融入藝術元素。在整體色調偏灰的公領域，與時尚軟件相對的是名為「雨落森林」的繪畫四連作，凝結霪雨紛飛的夢幻瞬間，化作柔美沉靜的藍紫色彩，與灰調場景及溫暖的落地窗光共構靜謐的圖像語言，引人走近感受其粗礪的塗刷痕跡，或許一個回身，才發現已深陷雨露間的光影遊戲。

至於私領域則展開尺幅更為壯闊的山嵐畫卷，具體描繪出靄靄雲霧，與充溢人文情懷的量體同呼一氣，更為睡眠場所注入穩定心靈的遼闊力量，使場域核心潛移於「美」。

淬煉鐵藝的精工達人——陳三奇

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（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《凝白之間》中庭 分享 facebook

接著介紹的是鐵工藝匠陳三奇，在屢獲國際設計賽事肯定的作品 《凝白之間》 中，陳老師借建築基地的採光優勢，於日照角度豐富的天井立面，以綿延兩牆的大型黑色鐵件藝品，展現結構感強烈的線面變化，呼應宛如陶藝雕塑的純白建築外觀，而點綴其上的小金魚雕塑，亦為剛硬不苟的理性線條增添玩趣。

隨著井邊流入的日影增減，藝品為高聳的白牆勾勒最真實的時光痕跡，了無痕地將自然元素導引為景，使人觀景同時，深切感受到創作者駕馭巨型尺幅的功力，以及縝密考量環境條件的美感心思。

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（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《韜光隱山水》 分享 facebook

而在大氣兼容的家宅作品 《韜光隱山水》 中，開門即見陳老師創作的貴氣端景——格柵般輕巧篩入藍白光線的鐵件立面，與沉穩時尚交織東方古意的公領域相應，疊合表徵中式風味的「格柵」線條，和高貴典雅的藍白色板，構成和諧而寧靜的視覺效果；其向下投射於大理石地坪的倒影，以及側向映照於水滴型鏡體的反射，亦在在叩合東方的「虛實」概念。能夠含有如此多重趣味的表現，是源於設計師與工藝家雙方對空間材質、角度的仔細討論考量，使得觀者只需細觀一隅，便能掌握到充沛其間的量體精神！

（圖）「藝品」不只含有高度觀賞價值，亦能轉化為展示層櫃、掛衣架等，兼具機能的風格家具。 分享 facebook

D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監 回憶起設計路上一徑相助的達人夥伴們，溫暖地說道：「我很感謝多年來，一同與我堅持並努力給屋主舒適居所的團隊夥伴們。」

過往人們通常將作品光環獨冠設計師一人，但靜文總監不是這麼想，因為她知道，每個作品的完成，都代表著設計師個人與團隊的完美合作，因此本次終於有機會謙居其次，推出隱於幕後的藝術家與工藝師傅，帶領讀者從藝術品的面向探身，重新認識作品，讓人們知道，正是這每一處的美好，造就一座空間的完整！

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OPEN Design 動能開啟傳媒