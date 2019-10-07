親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
DECO
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

馬俊麟與王瞳「開心吃」之前 妻發「離婚」文斥：荒唐

衝突再起！香港示威者聚集旺角警署外擲物 警射催淚彈

設計生命中的達人夥伴 空間結合藝術專題

2019-10-07 15:21OPEN Design

分享

【本文由靖雯撰寫】

D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監 曾說：「每一個設計案件的起頭，背後必有一段動人故事。」而每段故事的落成，都是經由設計師及其夥伴辛勤打造而來。

本次OPEN團隊跟著總監溫柔的創作視角，走進四件風格殊異的住宅作品，透過設計者親自指點，指認出那些與空間融為一體的藝術作品，從觀察它們與場景互動的時刻，看見靜文總監的「達人夥伴」們，如何為空間隱而不顯地增添美感，同時存在感十足地化身為機能家具，體貼使用者的一舉一動！而他們是——「彩繪藝術家」陳玟靜與「鋼鐵藝匠」陳三奇。

彩繪居家的靈魂藝術家——陳玟靜

分享

分享

（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《人間漫旅》
（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《人間漫旅》
分享

首先出場的是彩繪藝術家陳玟靜，她在作品 《人間漫旅》 中，捕捉了設計師強烈的創作意念，將「即便我們只是宇宙旅程中的短暫過客，仍想在這有情人世留下美好印記」的抽象主題，透過雕塑畫形式化為真實。

畫作在色彩選擇上，採用粉灰與白色系回應場域色調，再搭配柔軟的弧形線條，既隱喻人行於世的各種路途，同時與公領域中，設計師大量使用的曲型語彙，如弧形電視牆，產生緊密對話，不僅強力顯現出空間意旨，更以最直接的方式，讓觀者看見生活的柔軟美好。

分享

（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《盤根》起居空間
（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《盤根》起居空間
分享

分享

（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《盤根》主臥室
（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《盤根》主臥室
分享

而在作品 《盤根》 中，藝術家再度以創作理念為基準，將「有如走進森林般恬靜」的生活體驗延伸入畫，在場域低調奢華的主題下，巧妙融入藝術元素。在整體色調偏灰的公領域，與時尚軟件相對的是名為「雨落森林」的繪畫四連作，凝結霪雨紛飛的夢幻瞬間，化作柔美沉靜的藍紫色彩，與灰調場景及溫暖的落地窗光共構靜謐的圖像語言，引人走近感受其粗礪的塗刷痕跡，或許一個回身，才發現已深陷雨露間的光影遊戲。

至於私領域則展開尺幅更為壯闊的山嵐畫卷，具體描繪出靄靄雲霧，與充溢人文情懷的量體同呼一氣，更為睡眠場所注入穩定心靈的遼闊力量，使場域核心潛移於「美」。

淬煉鐵藝的精工達人——陳三奇

分享

分享

（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《凝白之間》中庭
（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《凝白之間》中庭
分享

接著介紹的是鐵工藝匠陳三奇，在屢獲國際設計賽事肯定的作品 《凝白之間》 中，陳老師借建築基地的採光優勢，於日照角度豐富的天井立面，以綿延兩牆的大型黑色鐵件藝品，展現結構感強烈的線面變化，呼應宛如陶藝雕塑的純白建築外觀，而點綴其上的小金魚雕塑，亦為剛硬不苟的理性線條增添玩趣。

隨著井邊流入的日影增減，藝品為高聳的白牆勾勒最真實的時光痕跡，了無痕地將自然元素導引為景，使人觀景同時，深切感受到創作者駕馭巨型尺幅的功力，以及縝密考量環境條件的美感心思。

分享

（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《韜光隱山水》
（圖）D.H.I.A黃靜文設計 住宅作品《韜光隱山水》
分享

而在大氣兼容的家宅作品 《韜光隱山水》 中，開門即見陳老師創作的貴氣端景——格柵般輕巧篩入藍白光線的鐵件立面，與沉穩時尚交織東方古意的公領域相應，疊合表徵中式風味的「格柵」線條，和高貴典雅的藍白色板，構成和諧而寧靜的視覺效果；其向下投射於大理石地坪的倒影，以及側向映照於水滴型鏡體的反射，亦在在叩合東方的「虛實」概念。能夠含有如此多重趣味的表現，是源於設計師與工藝家雙方對空間材質、角度的仔細討論考量，使得觀者只需細觀一隅，便能掌握到充沛其間的量體精神！

（圖）「藝品」不只含有高度觀賞價值，亦能轉化為展示層櫃、掛衣架等，兼具機能的風格...
（圖）「藝品」不只含有高度觀賞價值，亦能轉化為展示層櫃、掛衣架等，兼具機能的風格家具。
分享

D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監 回憶起設計路上一徑相助的達人夥伴們，溫暖地說道：「我很感謝多年來，一同與我堅持並努力給屋主舒適居所的團隊夥伴們。」

過往人們通常將作品光環獨冠設計師一人，但靜文總監不是這麼想，因為她知道，每個作品的完成，都代表著設計師個人與團隊的完美合作，因此本次終於有機會謙居其次，推出隱於幕後的藝術家與工藝師傅，帶領讀者從藝術品的面向探身，重新認識作品，讓人們知道，正是這每一處的美好，造就一座空間的完整！

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

Thinking Outside of Box！設計狂小姐的法式風格學 專題

2019-10-07 08:55

回歸自然的溫煦光景 輕柔描繪夢想院落

2019-10-03 14:48

你意想不到的空間方案都在軒宇會客室！

2019-10-03 10:38

時尚女子藝術寓所 異國情調不期而遇

2019-10-01 15:46

專訪：「設計顧問」為你開創驚喜！

2019-10-01 09:05

跨界對談 人文美學續寫情感溫度

2019-09-25 08:21

【跨界對談】I am what I do. 全面看見我的存在！

2019-09-19 08:59

寄寓方圓於辦公處所 自然綠景和諧共生

2019-09-17 10:56

家的故事 從「吾作」開始

2019-09-06 11:21

放慢心的步伐 走進生活療癒宅 專題

2019-09-05 15:37

走！去看設計師的魔術表演《硯山行》Before＆After 專題報導

2019-09-02 15:46

時空幻化葛里法五世

2019-08-29 11:45

點亮你的摩登天空！前衛燈飾專題

2019-08-29 09:54

減去贅飾還原情感 踏查山形家屋之美

2019-08-27 15:20

態度決定一個人的高度！「炆久之芯」創辦人蔡依珊與設計師的跨界對談

2019-08-27 09:21

有燈就有人 有愛就有家

2019-08-26 08:33

Let’s Travel In The Book！書旅再現府城之光

2019-08-20 09:31

人文基底情感製作 商空設計專題

2019-08-18 10:36

跟著發電機「玩美」歐洲 領略用愛打造的家居殿堂

2019-08-13 15:36

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

設計你的豪宅好品味

2019-08-07 14:51

驚奇手法創造大空間 專題

2019-07-30 08:58

山海夕日裝幀於室 以自然為畫的無垠光景

2019-07-26 14:46

現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩

2019-07-25 14:19

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:42

發電機起飛！尋找日本「Master Piece」建築 專題

2019-07-15 13:42

暮色婉約喚醒藝術風景 現代法式萌動靜綠想像

2019-07-15 13:42

日光好室 裝滿對家剛好的期待

2019-07-11 15:07

專訪：藝術燈飾先驅 開拓國際新路

2019-07-09 08:56

細緻打磨潤澤翡翠 幻化金伶時空藝所

2019-06-24 08:46

熱烈曙紅點亮居所 擁抱心之所向的明朗歸屬

2019-06-20 13:17

人間漫旅 在有情的人世間留下美好印記

2019-06-19 13:57

專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

2019-06-19 08:23

舊屋翻新絕美重生 典麗語彙訴說杜拜之心

2019-06-17 14:13

住進會呼吸的家 共織一幅療癒圖景

2019-06-13 12:02

玩美發電機客製日式美學 挹注畢生典藏的祝福之屋

2019-06-12 15:08

港都旅宿演繹大灣情懷 人文剪裁燦爛波光

2019-06-10 11:38

專訪：設計才「濬」曾濬紳 沉著耕耘嶄露鋒芒

2019-06-05 14:30

細膩堅持誕生價值 淬煉轉型發揚品牌初心 專題

2019-06-05 14:13
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-02 16:26

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top