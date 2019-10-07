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Thinking Outside of Box！設計狂小姐的法式風格學 專題

2019-10-07 08:55OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

從小移居加拿大的Debby，自小與藝術就很有淵源，小時看著家裡的設計藍圖，悄悄啓蒙了她的設計之眼，更推著她踏入室內設計與建築學院，使夢想中的殿堂大門，就此於眼前開啟。這是四年前OPEN團隊首次專訪 設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 時的開場白，而今再見面，總監斂起過往些許青澀的口吻，舉手投足間散發難以言傳的優雅魅力。

從容談起這些年來的轉變，包括更加深層確立品牌定位，以及美學使命逐日明晰，其中唯一不變的，還是那專注踏實的設計態度。而這些故事，都要從這位設計狂小姐的「法式風格」開始說起。

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（圖）形象鮮明的雅緻之作《迷漾巴黎》，配合量體走勢，運用曲面將餐區自一米七拓展為...
（圖）形象鮮明的雅緻之作《迷漾巴黎》，配合量體走勢，運用曲面將餐區自一米七拓展為兩米，恰到好處地搭配機能與美感，也因而於國際賽事中屢創佳績！
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高雅設計韻味熟成 藝術品牌深度詮釋

「法式風格是巴黎美學的精髓，關乎品味與格調、人文及藝術。」在自我介紹之前，總監並不介意人們以「法式風格」定義舒杰品牌，不過在這個符號之下，Debby總監每每能將更深度的品味詮釋帶給客戶。在她的角度看來，這個詞彙意味的是——通過細膩的設計之手，從外顯美感到抽象的空間韻味全盤處理過後，最終渾然天成地散發主人的高雅氣質。

而這份創作觀點則立基於對風格系統性的認識，總監觀察到脫身自歷史上的巴洛克、洛可可風等富饒花樣，法式風格在當代逐步走向簡約，並演進為益加符合現代審美觀的生活形式。而這也是為什麼，如今Debby總監在呈現法式時，可以全然不採用線板、水晶吊燈等古典語彙，僅透過純粹的明度、彩度以及老件配置，創造出屬於主人的個性風格。

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（圖）住宅作品《暮藝靜綠》以現代法式觀點，高度表現品牌精神中的「優雅（Elega...
（圖）住宅作品《暮藝靜綠》以現代法式觀點，高度表現品牌精神中的「優雅（Elegant）」感受。
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美感奠基於機能 曲線萌生空間靈魂

沿著舒杰團隊開創的獨特風貌回溯，「曲線」是萌生場域「生命」的重要索引之一。無論過往經手的銀行旗艦店亦或上百坪的外商公司，我們都能在平面圖上發現綠芽般柔軟的曲型設計，而這源自於她求學時期，曾前往西班牙親臨高第的鉅作，宛如螺貝剖面的螺旋樓梯，使Debby總監就此深深著迷於探索人造空間的生命力。

「不過實用還是先於一切！」總監倏地說道，將鏡頭拉回成熟設計者的視角，顯現出「曲線」雖為品牌特徵，但並不會為了樹立差異而忽略機能；例如住宅作品《迷漾巴黎》之所以能有那麼強烈的曲面表現，是因為西班牙建築師EnricRuiz-Geli設計的樓宇外觀正好就採弧形走勢，因而室內空間貼合屋型發展，一反曲面浪費空間的刻板印象，實際達成拓寬場域的效果。透過理性交織感性的談吐，我們在Debby總監身上看不見半分急躁的影子，而這份溫柔與專業近年更加內化，並成為一間間擁有靈魂的生命空間，於每位合作業主的日常中真實上映。

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（圖）住宅作品《日暉弧影》沒有利用任何線板，僅依靠明度、彩度及軟件選配，營造男、...
（圖）住宅作品《日暉弧影》沒有利用任何線板，僅依靠明度、彩度及軟件選配，營造男、女主人個別喜好的冷、暖色調，並平衡表現古典典雅及現代簡約。
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感性溝通理性整合 耐心琢磨昇華空間

談起與各式業主合作的經驗，總監分析道無論是住家抑或商用空間，本國的消費偏好有兩種較為明顯的路線——其一傾向現代簡約，透過調配天然材質比例，創造空間的人文質地；其二則是偏好新古典樣式，喜於沉浸典雅氛圍中。但回到設計者身上，總監強調：「在下筆前，必定要相當理解消費者的世界觀，才能優化空間。」因此不管是什麼類型、需求的客戶，舒杰團隊都不願意壓縮前期溝通的時間，乃至施作階段，亦秉持「空間氛圍需要時間醞釀」的精神，耐心與客戶琢磨每處細節。

總監打趣地說：「不是我今天給你一張問卷，你幫我填一填就好。」而是從「知性、感性、理性」三種面向，主觀了解心理狀態、客觀分析生活作息，進而整合出昇華使用者身心狀態的人性空間。

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（圖）商空作品《FLIR office》呼應業主品牌的發展脈絡，以其發源地「北歐...
（圖）商空作品《FLIR office》呼應業主品牌的發展脈絡，以其發源地「北歐」為設計關鍵字，延伸出清爽的自然調性，並以象徵同心的圓弧展示區，明確彰顯企業的核心價值。
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即便是施工期程較為緊迫的商空案件，Debby總監仍不鬆懈原則，且考量商空更需要鮮明主題建立市場區隔、吸引顧客目光，因而益加極力去捕捉品牌性格，成就一座座風格多元的商空。

總監舉出在法國Inno Design、韓國K-Design Award及中國亞太室內設計精英邀請賽等賽事中，表現亮眼的商空作品《FLIR office》為例，採用流暢優美的弧線光帶，軟化科技業的冷硬印象，並於白基底、木質調與大把風光共構的純淨場景中，彰顯業主品牌作為跨國企業，體貼串連每項需求的品牌作風。

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多元嘗試勇於挑戰 堅持自我不走潮流

而作為一位專職設計者，來自客戶與自我的挑戰必定不少，不過Debby總監向來欣然接受，這項特點亦反映於她最喜歡的兩個城市——巴黎跟紐約，前者高雅、知性又迷人，後者則集合前衛、自由與潮流，兩者性格如此迥異，卻又都十分迷人。

總監平時喜歡接觸多元領域，不過更仔細來說，她所喜歡的，是將看似毫無關聯的事物重新拼接、碰撞，以個人觀點再度詮釋的創作過程，一如她筆下的「現代法式」，以及作品中濃郁的舒適（Cozy）與優雅（Elegant）氣息。猶如經典童話，主角要先擁有一顆獅子心（Lion Heart），而後是不盲從潮流的堅強心念，旅程才能走到最後，總監笑著回憶從前說過的話：「一個設計師不應該要有什麼樣的風格，她應該要能做任何事情。」其實現在亦如是，且可以再添上期許開拓「前所未有的風格」這項野心，展現出對品牌及個人實力的堅定自信。

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設計使命近在眼前 專注當下盡心服務

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舒杰品牌成立至今近七年時光，作為團隊領導者的Debby總監，近年亦未停止學習如何帶領團隊詮釋品牌風格，鼓勵團隊藉由文字等非圖像的閱讀，超越既有圖像的限制，激發來自內在的無邊想像。

而隨著品牌逐日穩健，總監愈加明晰「設計者的使命」，以及「設計的終極含義」，她說：「適合業主的，才是屬於『他的美和經典』。」透過自身在知性、感性及理性的天秤間尋找平衡，使三者更為豐厚，並接續感染每位業主與團隊成員，使作品不只將「美」表現得好看，更將它表現得「傳神」，傳達出使用者的精神，進而使空間與人成為彼此的靈魂。最後Debby總監結尾道：「希望未來有機會接觸到不同規模的案件，但在此之前，專注將眼前的事做好，是更實際也更忠於使命的作法。」踏實走出一條屬於品牌的決心道路。

舒杰作品的美麗，在於她總是親身去看、去發現，而非賣弄浪漫符號，她讓我們知道——真正的「法式風格」不是指異國風情，亦非複繞華麗的樣式，而是由內而外擴散於空間的優雅，並由居住其中的「人」擔任家屋氣質的核心。

此外， 設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 專注眼前的踏實態度，在這眾聲喧嘩的設計時代堅定前行，也讓人們知道，品牌不需要在「唯一法式」的名號上爭鋒，但必得成為「多元挑戰」的冒險者；如此對於個人美學的堅持，使舒杰設計的樣貌在每次作品誕生後，一次次隨之重生並更臻成熟，如今發展為溫柔細膩的個人聲調，以勇敢的設計之心為這個世界繼續發聲。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

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