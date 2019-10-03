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回歸自然的溫煦光景 輕柔描繪夢想院落

2019-10-03 14:48OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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童話中拿著火柴的小女孩，在三支火柴的光中看見的，都是溫馨團聚的夢，說明了對於歸屬的嚮往，而回到真實的人生場景，每個人也都值得這樣一個家。豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監 深切了解人們對歸所的想望，因此每每以溫柔的設計之手，打造專屬屋主的夢中家居，作品《煦院》亦訴說著如此故事。

這座120坪的開闊透天別墅，屬於一個三代同堂的大家庭，為回應屋主期待，兩位總監重劃格局，將公領域轉化為開放的姿態擁進風光，佐以輕盈木質與白淨語彙，使不同世代的情感交流自然蕩漾其間，終而沁入家屋，化為一則親暱不厭的家庭絮語。

（圖）起居壁櫃採用系統家具為基礎，輔以鐵件、透明壓克力客製而成，柔和的燈光設計，...
（圖）起居壁櫃採用系統家具為基礎，輔以鐵件、透明壓克力客製而成，柔和的燈光設計，使櫃體顯得活潑而立體之餘，同樣滿足展示各類收藏的機能作用。
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（圖）採用義大利進口漆手工塗佈的牆面，圍塑專屬這家人的獨特生活襯底。
（圖）採用義大利進口漆手工塗佈的牆面，圍塑專屬這家人的獨特生活襯底。
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推開家門，寧靜寬敞的公領域隨即現身，取下歸人負載一日的疲倦，引領其沿著潔淨的地坪磁磚前行，來到簡約清爽的公共區塊。重新規劃後的公領域，去除客、餐廳與中島間的隔閡，疏朗的起居視野採用雲灰和凝白構築基底，其中以義大利進口漆手工塗佈的牆面，塑造出絕無僅有的生活襯底。

至於對造電視牆，則再加上鮮明的縱橫割線，搭配埋藏於內的鑲嵌燈條，於沉靜灰幕中閃現靈光，一隅精心安排的十字架圖像，亦反映這家人的虔誠信仰，成為家族十足喜愛的細膩巧思，不僅加深使用者與空間的連結，更實地成為親友聚會禮拜的最佳地點！

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餐廚區域轉而以木質鋪展溫暖調性，簡約天幕搭載嵌燈挹注足量的環境照明，並於場景轉換間，延展出一架收納櫃，其木作結合鐵件的開放式設計，輕巧地為機能場域立定分野；而木質語彙落到軟件上，便化作線條圓潤的原木餐桌椅，適切的尺寸選配既不過度佔據空間，亦將六人聚餐的歡快場景恰好置入。

長桌後方，則是精心挑選的白色櫥櫃，俐落樣式滿足調理時的收儲需求，且同時照顧到事後清潔的方便性；側邊中島亦與白色調搭配，選擇色澤輕盈的人造杜邦石應和餐桌性質，使幸福無壓的日子於油鹽的調味中，成為一道道含笑品嚐的美味佳餚。

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（圖）對照臨窗處的分區設計，設計師於落地櫃引用相同旨趣，櫃體上半部的木構邊框更宛...
（圖）對照臨窗處的分區設計，設計師於落地櫃引用相同旨趣，櫃體上半部的木構邊框更宛如畫框，配置一盞可調整的復古造型燈，聚焦點亮屋主夫婦的收藏。
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（圖）主臥室落地窗搭載遮光捲簾，篩濾進舒眠光度同時不減隱密；另一方面，通往更衣間...
（圖）主臥室落地窗搭載遮光捲簾，篩濾進舒眠光度同時不減隱密；另一方面，通往更衣間的長廊入口則設置落地鏡，便於使用者隨時整裝。
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主臥室維持量體精神，並隨場域機能變化，重新發揮低彩度的灰白與原木色系——地面運用拼接木材鋪敘靜謐基底，立面與天花板則一體採用特殊漆色，完整空間輕柔無壓的臥眠氛圍之外，亦與臨窗處的木構邊框搭配，達成雙向延展的視覺效果，並於電視牆面再添變化，雕刻或直或斜的簡約線紋，細膩展現空間肌理的豐富樣貌，最後以藍黃色系的軟件點綴，一室滿溢溫暖活力的休憩場景便就此展開。

（圖）設計師於進入更衣間前的端景牆，創造場景轉折，所使用的墨黑鐵件與鮮綠植栽，更...
（圖）設計師於進入更衣間前的端景牆，創造場景轉折，所使用的墨黑鐵件與鮮綠植栽，更是不時出沒家中的可愛配角。
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最後來到狹長走向的更衣間，設計師為避免後段採光不佳，在格局配置上，將裝有玻璃帷幕的陽台門扇正對此區，導引光線入內，於此盡情擦亮空間視野。另外，因著樑柱位置區分出的前、後區塊，兩處皆裝載收納功能齊備的各式壁櫃，並於地面與牆身方向一致地鋪設木材，拉伸側向空間感，後以石紋系統板作為化妝檯面，為這舒爽明亮的場景點睛，讓使用者能夠在這片舒適合宜的情境中愉快完妝。

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家，就是人們的希望之火，而作品《煦院》除了映照屋主一家人的理想生活，亦展露豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監 期望為業主打造夢想歸屬的心願。

本次源於屋主與團隊長年建立的深厚信任，將上百坪的偌大空間全權交由豐聚團隊規劃，因此兩位總監便依循家庭的使用喜好，讓格局重新歸位，展現最合宜的通透面貌；無論是公領域的開放式設計，或乾淨舒緩的灰白與木質色域，皆運用簡單的設計筆觸與深刻巧心，實現這家人夢寐以求的美好願景。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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