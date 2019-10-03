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你意想不到的空間方案都在軒宇會客室！

2019-10-03 10:38OPEN Design

【本文由Fifi撰寫】

如果要給 軒宇設計 幾個形容詞，我想那會是：體貼、信任與理解。

這三個詞乍看像對朋友間的描述，卻也是品牌別於他人的不同之處。

沒有設計師對客戶端的高低階感，沒有艱澀的術語和繁複的解說，

更多的是耐心傾聽、同理溝通和完善的服務。

你將會發現，原來設計是這麼貼近人心，原來需求和喜好可以全然兼具。

如果你的腦中已經開始浮現想像，不妨點選搜尋鍵，

進入軒宇會客室，由身兼設計師及諮詢師的 戴文軒 設計總監

帶你一訪空間的美好體驗，發掘尋常生活中的意外驚喜！

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（圖）軒宇設計 商業空間作品《Lucy's Boutique》
（圖）軒宇設計 商業空間作品《Lucy's Boutique》
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一個好的空間，除了需要專業縝密的規劃、美感機能的相加，

更要因地制宜、因人而異，才能算是臻至完善。

而軒宇設計的獨特之處，則在於精確的需求分析、

舒服而不感壓迫的諮詢方式，後透過排列組合依序彙整，

最終映入眼簾的，便是直抵人心、適情適性的空間場景。

以商業空間為例，戴總監認為空間的核心在於創造「品牌辨識度」，

他並不主張一味地追隨流行，也不囿限於任何的制式風格；

在日式、北歐及工業風等大行其道之時，

他選擇跳脫既定模式，力求突破人們對空間的想像。

作品《Lucy's Boutique》便是一經典案例，

取樣自古巴的大膽色調與歷史風華，

同時考量品牌定位、人流來源、預算經費等條件狀況，

將飾品店的輕奢雅緻與獨特氛圍同時彰顯，

從而打造出與周邊林立店家，截然不同的場域視覺。

在那之後，商家也因此獲得百貨專櫃的青睞，

後續進駐販售、拓展據點，成功翻轉品牌形象、創造嶄新價值！

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（圖）軒宇設計 住宅公寓作品《森活・生和》
（圖）軒宇設計 住宅公寓作品《森活・生和》
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一位好的設計師，懂得掌握需求、解決問題，

在美感機能間取得平衡，加乘空間的最大效益。

而戴總監除了潛藏於心的美學天賦，

更有著異於常人的敏銳度，不論是對美感、空間或人，

皆能一一解構，提供出乎意料之外的空間方案！

以高端住宅作品《森活・生和》為例，

業主夫婦希望空間能夠呈顯大氣卻不張揚，

在兼顧餐食聚會需求與小孩活動範圍的考量下，

揉合他們喜愛的戶外氛圍與自然質調；

即便聽來於風格呈現上有些突兀，

亦必須顧及不同層面的實用機能，

然而在最終完工之時，業主便決定將自己的另一處所，

也交付給軒宇團隊全權規劃，其滿意程度溢於言表。

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（圖）軒宇設計 住宅空間作品《光譜漫遊》
（圖）軒宇設計 住宅空間作品《光譜漫遊》
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而支持戴總監長久以來的創作靈感，

便是源自於大量且多元的資訊汲取，

舉凡各類建築設計特展，抑或國際潮流趨勢觀摩，

不同領域的前沿新知，都成為他設計資料庫裡的重要data。

這些觀察和累積，或引發哲思、或觸動靈魂，

皆濃縮在平日閒暇之餘的即興手繪稿裡，

許多創意發想亦隨著線條就地而生，

從而譜寫出一幅幅扣人心弦的美好篇章！

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（圖）軒宇設計 辦公空間作品《原．初》
（圖）軒宇設計 辦公空間作品《原．初》
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「不忘初心、方得始終」或許是陳腔濫調，

但這也是軒宇設計能在十多年來，

不靠任何行銷宣傳而品牌依然屹力的原因之一。

他們並不因自身專業而孤傲自恃，

而願意跳脫角色框架同理思考；

每每經手完案場，皆和客戶成為無話不談的朋友，

也透過口耳相傳接獲許多案件，建立品牌的良好形象及口碑。

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（圖）軒宇設計 住宅公寓作品《暮晨》
（圖）軒宇設計 住宅公寓作品《暮晨》
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或許你對自己的喜好和需求設定有些茫然，

又或許有一個理想的雛形卻不知道從何描述？

不論你是希望打造品牌空間的獨特性，

又或者是希冀擁有專屬自己個性風格的生活場域。

別擔心，快走進軒宇會客室，領取號碼牌，

相信你的疑難雜症都能獲得排解，

另外，還能夠獲得一位十足幽默而貼心備至的好友！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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